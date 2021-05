Lopes: Nie chcę odchodzić z Legii

Poniedziałek, 31 maja 2021 r. 08:37 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o spekulacjach jakie pojawiły się w tureckich mediach i możliwych przenosinach Rafaela Lopesa do Yılport Samsunspor.



Sam piłkarz napisał nam, że jest to nieprawda i nie chce odchodzić z Legii.



"Not true. I don’t want to move from Legia" - ucina spekulacje Lopes.