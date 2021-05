Wszołek blisko Unionu Berlin!

Jak podaje Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl Paweł Wszołek jest bliski podpisania umowy z Unionem Berlin! Zawodnik Legii długo zwlekał z podpisaniem nowego kontaktu jaki zaproponowała mu Legia. Powodem mogła być oferta od klubu ze stolicy Niemiec. Union Berlin to rewelacja zeszłego sezonu Bundesligi, gdyż zajęli siódme miejsce w ligowej tabeli oraz awansowali do europejskich pucharów. Przypomnijmy, że to nie pierwszy transfer Polaka do Unionu Berlin tego lata. Wcześniej niemiecką drużynę wzmocnił Tymoteusz Puchacz. W sezonie 2020/21 Wszołek dla Legii strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst.

:) - 18 minut temu, *.chello.pl Szkoda. Dzięki Paweł i powodzenia! odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 19 minut temu, *.btcentralplus.com Wyp...... odpowiedz

Zielu - 39 minut temu, *.centertel.pl Nareszcie, ciekawe czy tam nie będzie rezerwowym. Kopa w torbe juz powinien dostać przed końcem sezonu... Mam nadzieje że w zime zaliczy wypożyczenie do aintrachtu brunszwik odpowiedz

Krasnal - 41 minut temu, *.com.pl Spoko, mamy 3 arabów w LTC to pewnie te nowe transfery....kierowca, recepcjonista i kucharz...Europo drżyj nadchodzimy! odpowiedz

m57 - 53 minuty temu, *.chello.pl Czy przed zakończeniem sezonu celem Legii było pozbycie się Vesowicza i Wszołka? Chyba nie. A to jak najgorzej świadczy o skuteczności działania zarządu. odpowiedz

gazza - 59 minut temu, *.inetia.pl Ligowy średniak nic nie wnoszący do zespołu.

Dziękuje za jego grę w Legii i życzę powodzenia w nowym klubie !

odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kołka mi nie szkoda, za to Veso tak odpowiedz

Autor - 40 minut temu, *.145.159 @Alex Bielany: Identyczne mam odczucia jak Ty! odpowiedz

Bie(L)any - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl ... do Wszołka nie ma co mieć pretensji postąpił z Legią tak jak Legia postąpiła z nim (czyt. działacze) ktoś z ludzi odpowiedzialnych za transfery dał ciała.

Jakby Legia wiedząc że może podpisać kontrakt z nowym klubem już od stycznia rozmawiała z Wszolkiem od października i ich zwodził to ok wtedy ch.... z nim, a tak obudzili się na początku kwietnia i co ? Jeszcze te jego relacje z Michniewiczem.... odpowiedz

Dossa Jr - 1 godzinę temu, *.chello.pl BARDZO SMUTNA WIADOMOSC :( odpowiedz

bez - 1 godzinę temu, *.207.5 Do pseudoznawców:

Tak, Wszołek to polonista. Tak - wyrobnik. Tak stroił fochy pół roku (nie wnikając czyja to wina). Tak - ma postawę ciała, jakby był paralitą.



Ale na litość boską to jedyny obok Luqinhasa piłkarz, który potrafi wygrać pojedynek 1 na 1 w Legii i zrobić różnicę.

Ja nie będę płakał po poloniście, tylko po piłkarzu, którego zastąpią 5 razy gorszym szrotem odpowiedz

zp - 44 minuty temu, *.centertel.pl @bez: zobaczysz ze teraz się Kapustka rozwinie ???? odpowiedz

Mk - 1 godzinę temu, *.infoo.net Zegnamy bez zalu, bedzie tam grzal lawe odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No i są kolejne transfery.... Żal żenada żałość. Ja tam fanem talentu Wszołka nigdy nie byłem ale kto za niego??Jaszur który nie dostał szansy.. Zaraz eliminacje Pucharów a na liczniku transferów jeden do klubu i 9 z klubu... odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tak jak ktos nizej napisał. Mamy Koszarka wiec i tak nie jest zle odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Polonia Warszawa über alles...Union Berlin? Dawne NRD...Kolaboranci.. odpowiedz

FWK - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Niech się ciągnie!!! Po co nam wzmocnienia?! Przecież jest akademia!!! Viva el Loko!!! Miał być Emerli... Gdzie on się podział??? Na h.. na nam transfery mamy polskiego Mourinho...Liga mistrzów jest nasza. A tak powaga el Loko celuje w nowotwór jakim jest konferencja ligi Europy. odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com jakos nigdy go nie lubilem odpowiedz

Wszolek wypad - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Dupa z niego, nie Legionista. Czas skończyć ten cyrk. Wypad odpowiedz

zp - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przecież to polonista, żegnam bez żalu, z niewolnika nie ma pracownika. odpowiedz

Maciek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gadaj się posra odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nasz mistrz transferowy,załata każdą dziurę.Wszołek dołożył cegiełkę,do mistrzostw,za długo to trwało żeby inaczej się skończyło. odpowiedz

Amen - 2 godziny temu, *.com.pl Krzyż na drogę odpowiedz

Piotr - 2 godziny temu, *.chello.pl Gdzie redakcjo jest licznik wstydu??!! Gwarantuje ze z Kucharskim i kedziorkiem u sterów jeszcze baaaardzo urośnie. Na miesiac przed rozpoczęciem pucharow jesteśmy w czarnej dup... A wszyscy milcza odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Super. Jeszcze Pekhart , Jura i Mladen i tłusty z lokiem będà sami zapier... odpowiedz

Komil - 2 godziny temu, *.a1.net Niech zdupca odpowiedz

MAKEN - 2 godziny temu, *.151.165 ALE no cóż, nasza liga :) Trochę śmieszne i smutne jednocześnie. Potem w pucharach nasze drużyny przerywają wstępne eliminacje. odpowiedz

Piotr - 2 godziny temu, *.nekromanta.pl Niech spada frajer- tym podejściem nie zasługuje na grę w Legii. Z pewnością tam tez będzie grzać ławę odpowiedz

KibicL - 2 godziny temu, *.net.pl Niech idzie robił złą atmosfere. A rewelacyjnie tez nie grał. odpowiedz

piotr_zabki - 2 godziny temu, *.jjs.pl Na ławę pazeroto!! odpowiedz

Elmatadore - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Hahah to tam bedzie ławe grzał.....no ale Kaska sie bedzie zgadzac .I za rok powrot do eksraklasy. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo paweł. Uciekaj stad jak faworyzuja gorszych to trzeba zwiać innej opcji nie ma odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Spoko, przyszedł Koszarek, da radę. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wspaniale odpowiedz

Diego - 2 godziny temu, *.pulawy.pl Jego wybór... Z Bogiem... odpowiedz

Misiowaty - 2 godziny temu, *.orange.pl No i git, w końcu ile można czekać aż się zdecyduje na podpisanie nowego kontraktu, takie zabawy w ciuciubabkę. odpowiedz

Sedm - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niech odejdzie wreszcie polonista łachę robi że będzie grać do widzenia odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.centertel.pl No i miodek znowu upaprał łapsko w nocniku... Co roku Legia traci zawodników bo ten geniusz nie potrafi zabezpieczyć tego co ma. Ciekawe jak postąpi z np. Kapustką... Pewnie tak samo jak z wieloma zawodnikami, którzy za zupełną darmochę idą w świat... Ręce opadają. odpowiedz

K - 2 godziny temu, *.centertel.pl Niechaj idzie! odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak tak dalej pójdzie to zostaniemy z juniorami w składzie... Daj Boże eksplozję ich talentów... odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.net.pl Nie mogl od razu powiedziec ,- odchodze po sezonie? odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.145.159 2 godziny od zamieszczenia artykułu.... 0 komentarzy. :)

Ładne pociski się sypią skoro Legioniści.com nie publikują żadnego hahah odpowiedz

Andreas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No i git. Zobaczymy co tam pokaże. odpowiedz

Kris - 3 godziny temu, *.chello.pl W siną daaaal, w siną daaal... odpowiedz

Zbigniew ; - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Gdyby Wszołek był bardziej doceniany przez Michniewicza, grał więcej to i bramek więcej by strzelił .Michniewicz jest mściwy i nie lubi jak zawodnik ma swoje zdanie .

odpowiedz

Zbigniew ; - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Gdyby Wszołek był bardziej doceniany przez Michniewicza, grał więcej to i bramek więcej by strzelił .Michniewicz jest mściwy i nie lubi jak zawodnik ma swoje zdanie .

odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czyli Union powalczy o utrzymanie w przyszłym sezonie odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.centertel.pl I GIT, ZA BARDZO OBRÓSŁ W PIÓRKA. ARI VEDERCI ROMA. odpowiedz

Zborek - 3 godziny temu, *.chello.pl Pawle spier...aj bo baba nie facet jesteś, do tego nie poważny odpowiedz

bronek49 - 3 godziny temu, *.chello.pl i niec spada boli tylko to że Legia uważająca się za profesjonalny klub pozwoliła wodzić się za nos Wszołkowi to zły przykład bo następni zawodnicy mogą robić podobnie , Mioduski nie powinien sobie na to pozwolić miał termin nie dał odpowiedzi to klub powinien już mu podziękować niestety stało się inaczej odpowiedz

Kader - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Cześć Paweł odpowiedz

Łukasz - 3 godziny temu, *.mm.pl Tam na pewno potraktują go sprawiedliwie. Udanego siedzenia na ławie. Oby odciski na dupsku go nie dopadły. Powodzenia odpowiedz

Czarny76 - 3 godziny temu, *.amazonaws.com I niech sp...la.Zobaczymy jak tam będzie gwiazdorzyl. odpowiedz

Lukasz - 3 godziny temu, *.orange.pl No szkoda w sumie trochę,bo dawał jakosc odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.virginm.net Niech idzie w pi...u pozorant, sredni pilkarz. Jego przyjsciu do Legii nie towarzyszyly zadne emocje, tak teraz rowniez... odpowiedz

(L)ukasz - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Trudno, ale takie życie. Dzięki za grę i powodzenia. odpowiedz

Alt - 3 godziny temu, *.inetia.pl Wszystko jasne odpowiedz

Cezary1916 - 3 godziny temu, *.com.pl Niech idzie wpi...u ,bedzie koniec sagi czekamy na decyzję Pana piłkarza odpowiedz

Wszolek idź stąd - 3 godziny temu, *.plus.pl Sportowy awans - z Mistrza Polski do nawet nie średniaka burdel ligi heh woli ligę konferencji od LM cóż ... Trzeba mieć ambicje w życiu. odpowiedz

Luk - 3 godziny temu, *.eurotel.cz Polonista zawsze bedzie polonista. Krzyz na droge i do widzenia. Nigdy go nie lubilem . Czas wkoncu na jakiegos malolata . odpowiedz

Glan WLKP - 3 godziny temu, *.skybroadband.com Niech idzie panienka. Wroci z podkulonym ogonem. W bundeslidze trzeba zapieprzac. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl Niech idzie tylko szybko jak ma ofertę poki aktualna bo Niemcy nie Legia i nie będą czekać w nieskończoność aż się zdecyduje. odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.orange.pl Brawo Paweł. odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Jerry: wypad na K6 konfituro odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nic na siłę, niech spada do puchacza. odpowiedz

Mietek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Niech wypier.... ! odpowiedz

Benedykt - 4 godziny temu, *.246.2 judasz odpowiedz

Miodek - 4 godziny temu, *.com.pl union śmiech na sali...w nowym sezonie będą się bronic przed spadkiem... odpowiedz

Rytm - 4 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Mioduski!

2 z 3 prawych wahadłowych poszło.

Nie ma to jak planowanie strategiczne hahs

Co za nieudacznik.



Zobaczysz gamoniu europejskie puchary haha

Leśnemu to możesz buty czyścić niemoto. odpowiedz

bie/L/sko - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dobry, ale mało ambitny. Dla mnie może odejść baz żalu. Powodzenia odpowiedz

NAS - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nara odpowiedz

Carlos - 4 godziny temu, *.chello.pl Dzięki za wszystko Paweł! odpowiedz

Sobo(L)ew - 4 godziny temu, *.centertel.pl I DOBRA NIECH IDZIE ARI VEDERCI ROMA. odpowiedz

lob - 4 godziny temu, *.chello.pl A kto za niego przyjdzie ??? Został tydzień do rozpoczęcia przygotowań........

Czy Kucharski przegląda już nadesłane filmiki z nowymi " kocurami " czy jeszcze na słonecznej plaży ??? odpowiedz

Kolko - 4 godziny temu, *.chello.pl Należy złożyć gratulacje dla ludzi zarządzających klubem. Z resztą kolejny raz. A Pawłowi życzyć powodzenia! odpowiedz

cieciu - 5 godzin temu, *.mm.pl Cześć i czołem, kluski z rosołem! odpowiedz

