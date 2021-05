Żeglarstwo

Stanisław Ługowski z kwalifikacją na ME w kl. Optimist

Poniedziałek, 31 maja 2021 r. 17:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Stanisław Ługowski z sekcji żeglarskiej Legii Warszawa wywalczył kwalifikację na Mistrzostwa Europy w klasie Optimist, które na przełomie czerwca i lipca odbędą się w Kadyksie. Będą to pierwsze międzynarodowe zawody z udziałem legionisty, który w kwalifikacjach do ME - podczas zawodów o Puchar Dziwnowa uplasował się na czwartym miejscu, a trzecim w kat. młodzieżowej. Trenerem legionisty jest Adrian Palus.



Stanisław Ługowski kończył poszczególne wyścigi na miejscach: 4, 1, 3, 7, 14, 6, 10 i (41). Część zawodów, ze względu na bardzo silny wiatr, przeniesiono nad Zalew Kmieński.



43. miejsce w kwalifikacjach zajął August Sobczak, 47. Hubert Matz, 52. Zofia Brdulak, 60. Krzysztof Maksymowicz, 68. Jan Muszyński, 71. Wojciech Henryk Komenda, 75. Antoni Brzozowski, 86. Pola Wdowiak, 134. Juliusz Bartczak, 138. Paweł Włodarczyk