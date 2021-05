NS: Limitowana edycja szalika

Poniedziałek, 31 maja 2021 r. 19:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nieznani Sprawcy przygotowali kibicowski gadżet w postaci limitowanej edycji szalika. "Limitowany, unikatowy, przy czym stylowy, klasyczny i wysmakowany. Jeśli jesteście spostrzegawczy, to bez kłopotu kojarzycie go z ostatniej oprawy. Kibic, który najpierw świętował mistrza na starówce, a potem ruszył na podbój Europy, właśnie takowy dumnie dzierżył" - informują NS-i.



Do sprzedaży trafi zaledwie 150 sztuk, a wszystkie w formie wysyłkowej sprzedaży. Cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na cele ultras. Zamówienia na szaliki należy składać mailowo na adres NSszaliki@gmail.com



W treści maila prześlijcie:

- imię i nazwisko

- ulicę i numer

- kod pocztowy i miejscowość

- numer telefonu

- liczbę zamawianych szalików



Cena szalika to 35 zł + 15 zł wysyłka. Zwrotnie otrzymacie szczegóły płatności.