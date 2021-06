Rolki

Udane starty braci Kania

Wtorek, 1 czerwca 2021 r. 09:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii, w okresie letnim startują w wyścigach rolkowych. Legioniści w połowie maja wzięli udział w zawodach Pucharu Polski Vesmaco Cup, w których po trzy medale wywalczyli Marek Kania (2x złoto, 1x srebro) i Mateusz Kania (2x srebro i 1x złoto). Wysokie, piąte miejsce zajęła jedna z naszych najmłodszych zawodniczek, Marysia Blinow. Zawody odbyły się w Tomaszowie Lubelskim.



W dniach 21-23 maja nasi najlepsi zawodnicy wzięli udział w Internazionali D'Italia Open Roller International Speed Skating Track and Road Race we włoskiej L'Aquili. W bardzo mocno obsadzonej, międzynarodowej imprezie, w której bramki udział mistrzowie i rekordziści świata, nasi zawodnicy najlepiej spisali się na dystansie 100 metrów. Marek Kania na tym dystansie zajął miejsce 9. i do awansu do ćwierćfinału zabrakło mu tylko 0,06 sekundy. Z kolei Mateusz Kania w wyścigu na 100 metró był 22. Spory postęp odnotowała również Maria Kania.

















fot. Wojciech Przybyła