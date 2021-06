Polska 1-1 Rosja

Wtorek, 1 czerwca 2021 r. 22:36 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Przygotowująca się do startu w mistrzostwach Europy reprezentacja Polski zremisowała w towarzyskim spotkaniu z Rosją 1-1. Jedynego gola dla "biało-czerwonych" zdobył tuż po rozpoczęciu spotkania Jakub Świerczok. W kadrze zabrakło piłkarzy Legii.



Spotkanie znakomicie rozpoczęli Polacy. Po przejęciu piłki na połowie rywala z akcją ruszył Mateusz Klich, który dograł do Przemysława Frankowskiego. Po jego zagraniu piłka trafiła do Jakuba Świerczoka, który w sytuacji na sam pewnie pokonał bramkarza reprezentacji Rosji. Potem jednak do głosu zaczęli coraz częściej dochodzić przeciwnicy. W 20. minucie gry dopięli wreszcie swego. Po podaniu ze skrzydła Wiaczesław Karawajew bez problemu uciekł Tymoteuszowi Puchaczowi i za moment pokonał bezradnego Łukasza Fabiańskiego.



Dwa kwadranse po pierwszym gwizdku Polacy mieli dwie dobre okazje. Najpierw nieco niedokładnie zza pola karnego uderzył Mateusz Klich, a za chwilę w poprzeczkę po niespodziewanym strzale trafił Jakub Świerczok. Co prawda stroną przeważająca byli tego dnia piłkarze rosyjscy, to jednak celne strzały notowali ich rywale. Jeszcze przed przerwą kolejną okazję miał Świerczok. Napastnik Piasta Gliwice główkował wprost w bramkarza po centrze ze skrzydła.



Pierwsze kilkanaście minut drugiej połowy było spokojne. Brakowało dobrych okazji strzeleckich pod jedną lub drugą bramką. Dopiero w 72. minucie z dystansu swojego szczęścia spróbował wprowadzony Jakub Moder, lecz niestety okazał się być niedokładny.



Ostatnie kilkanaście minut to walka głównie w środkowej strefie boiska. Dopiero w doliczonym czasie w dobrej sytuacji znalazł się Kacper Kozłowski, jednak jego uderzenie pozostawiło wiele do życzenia.



Jakub Świerczok 4 - Wiaczesław Karawajew 21



Polska: 22. Łukasz Fabiański - 4. Tomasz Kędziora (56, 18. Bartosz Bereszyński), 25. Michał Helik, 2. Kamil Piątkowski (57, 5. Jan Bednarek), 26. Tymoteusz Puchacz - 19. Przemysław Frankowski (80, 8. Karol Linetty), 10. Grzegorz Krychowiak, 14. Mateusz Klich (70, 6. Kacper Kozłowski), 11. Karol Świderski (67, 16. Jakub Moder), 23. Dawid Kownacki (56, 21. Kamil Jóźwiak) - 24. Jakub Świerczok.



Rosja: 1. Anton Szunin (63, 39. Matwiej Safonow) - 4. Wiaczesław Karawajew, 5. Andriej Siemionow (46, 3. Igor Diwiejew), 14. Gieorgij Dżykija, 13. Fiodor Kudriaszow, 23. Daler Kuziajew (67, 18. Jurij Żyrkow) - 15. Aleksiej Miranczuk (63, 19. Rifat Żemaletdinow), 11. Roman Zobnin, 7. Magomied Ozdojew (57, 29. Maksim Muchin), 17. Aleksandr Gołowin - 22. Artiom Dziuba (67, 10. Anton Zabołotnyj).



żółte kartki: Siemionow, Kudriaszow.



sędziował: Marco Guida (Włochy).