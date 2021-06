Aleksandra Łucjanek w finale OOM

Aleksandra Łucjanek z sekcji gimnastyki artystycznej Legii znalazła się wśród 24 finalistek do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży klasy II. W zawodach będących eliminacjami do finałów OOM, rozegranych w ostatni weekend w Giżycku, legionistka zajęła 18. miejsce w wieloboju, a najwyżej sklasyfikowana została w układzie ze wstążką, zajmując 12. miejsce. Druga zawodniczka Legii, Maria Kluza zajęła 55. miejsce w wieloboju. W eliminacjach startowało 101 zawodniczek z roczników 2009-10.

