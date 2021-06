Pływanie

Jan Kozakiewicz piątym legionistą na IO w Tokio

Środa, 2 czerwca 2021 r. 14:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnik sekcji pływackiej Legii Warszawa, Jan Kozakiewicz będzie reprezentował nasz kraj na rozpoczynających się w lipcu w Tokio, Igrzyskach Olimpijskich. Legionista próbował wywalczyć minimum olimipjskie w konkurencji 100 metrów stylem klasycznym podczas ostatnich mistrzostw Polski w Lublinie (gdzie zdobył złoty medal) oraz Mistrzostw Europy w Budapeszcie. Już wcześniej Kozakiewicz miał pewny udział na Igrzyskach w sztafecie 4x100metrów stylem zmiennym.



Jak się okazało pod koniec Mistrzostw Europy na Węgrzech, legionista będzie mógł w Tokio startować również w indywidualnym konkursie 100m stylem klasycznym, jako że jest jedynym "żabkarzem" z Polski, który jedzie na IO, a nikt inny z naszego kraju kwalifikacji olimpijskiej nie wywalczył. W najbliższych dniach zaprezentujemy Wam rozmowę z tym niesamowitym zawodnikiem, który zdominował mistrzostwa Polski, a na ME na 50m stylem klasycznym był czwarty. Obecnie zawodnik przebywa w tureckiej Antalyi na obozie przygotowawczym pływackiej reprezentacji Polski.



Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio zobaczymy więc na pewno Tomasza Bartnika (sekcja strzelecka, konkurencje karabinowe), Aleksandrę Jarmolińską (sekcja strzelecka, strzelania do rzutków), Łukasza Gutkowskiego (pięciobój nowoczesny), Zofię Klepacką (sekcja żeglarska, kl. RS:X) oraz Jana Kozakiewicza (sekcja pływacka, 100m stylem klasycznym oraz sztafeta 4x100m stylem zmiennym). O kwalifikację na IO walczyć będzie jeszcze w pierwszej połowie czerwca Oktawia Nowacka (brązowa medalistka IO w Rio de Janeiro) - w trakcie Mistrzostw Świata w pięcioboju, które odbędą się w Kairze. Nowacka po blisko rocznej przerwie od sportu, wróciła do startów w pięcioboju w marcu tego roku.