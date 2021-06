Plotki transferowe: Legia zainteresowana Joao Rodriguezem

Komentarze (16)

+ dodaj komentarz

dodaj

Ja85 - 13 minut temu, *.vectranet.pl Szrotomierz wystrzeli. To już lepiej aby grał Kostorz, Rosołek albo młody Włodarczyk. odpowiedz

Www - 14 minut temu, *.chello.pl Nie warto nawet o tym pisać, ogór do kwadratu, jest tyle ciekawych zawodników a oni szukają jakichś rezerwowych w Ekwadorze. Draaaamat!!! odpowiedz

ROSOMAK - 25 minut temu, *.chello.pl Nie żadnego młodego z naszej szkółki żadnego to po co to wszystko może mi ktoś powie ręce opadają odpowiedz

Sprawdzone info. - 47 minut temu, *.rr.com Legia zainteresowana każdym. Nikt nie zainteresowany Legią. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl Hahaha toż to chyba jakiś kiepski żart. Ręce opadają. odpowiedz

Ja p..... - 1 godzinę temu, *.tvksmp.pl Czołówka naszych mocarzy zainteresowana jakimś przeogórkiem. Kabaret liga. odpowiedz

Ka(L) isz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Chyba do rezerw ale mnie ten miodek wkur... odpowiedz

Meteor - 1 godzinę temu, *.plus.pl No napastników narazie nam raczej nie trzeba ... prawy pomocnik, obrońca - tu mamy luki, ale nie w napadzie. odpowiedz

Filip_Legionista - 1 godzinę temu, *.209.107 Bardzo słabo on wygląda w statystykach. Chyba liczą na cudowne odpalenie w ekstraklasie odpowiedz

(Levinho) onet. plp - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Proszę was bądźcie chociaż wy wiarygodni..... odpowiedz

Le Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ciekawi mnie jakie Kucharski znalazł argumenty, które przemawiają za tym, żeby ściągnąć tego ogóra i w czym on by mógł pomóc Legii. Chyba, że do rezerw to ok. odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Hahaha dobre:) odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net Europo drżyj.



Jaja a nie transfery odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Pekhart, Emreli, Lopes, Kostorz, Włodarczyk, Rosołek.



Mamy wielu napastników, kolejny ogórek bez sensu odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 13 minut temu, *.petrotel.pl @Maciej: Pekhart pewnie dostanie jakąś ofertę jako król strzelców, Emreli jeszcze nie przyszedł, Lopes robi oczko do Turków, Kostorz ma odejść gdzieś czytałem, Włodarczyk- bez żartów, Rosołek? też ktoś o wypożyczeniu pisał. Jaszczur? Niby tylu jest napadziorów, ale w zasadzie jakby nikogo nie było.

Ten Rodrigez wygląda jakby był w zasięgu naszego prezesa, ale chyba ma ważną umowę jeszcze, więc prawdopodobnie trzeba za niego zapłacić, a tu się zaczynają schody ;-) odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Pekhart, Emreli, Lopes, Kostorz, Włodarczyk, Rosołek.



Mamy wielu napastników, kolejny ogórek bez sensu odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.