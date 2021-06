Wszołek: Dziękuję za wsparcie

Wczoraj Paweł Wszołek oficjalnie zakończył grę w Legii i przeniósł się do Niemieckiego Unionu Berlin. Były gracz "Wojskowych" pożegnał się z klubem oraz kibicami poprzez profil na Instagramie. Dzisiaj mogę oficjalnie potwierdzić, że z końcem czerwca zakończę współpracę z Legią Warszawa. Prawie 2 lata gry dla Wojskowych były dla mnie wyjątkowe, pełne sportowych wyzwań i pięknych emocji. Na zawsze zapamiętam tą atmosferę na stadionie, kibiców i to jak wspólnie świętowaliśmy dwukrotnie Mistrza Polski. Dziękuję za wsparcie i trzymam kciuki za sukcesy klubu na drodze po wielkie trofea! - napisał Wszołek.

