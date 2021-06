Młodzież: mecze wtorkowe i środowe

Środa, 2 czerwca 2021 r. 22:28 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi zremisowali 3-3 z Jagiellonią Białystok U17. Z kolei w CLJ U15, Legia pokonała AKS SMS Łódź 4-0, zdobywając wszystkie gole w pierwszych 10 minutach meczu. W meczu na szczycie zespół U13 zmierzył się z Drukarzem Warszawa. Legioniści z zespołu U12 rozegrali mecz ligowy z Victorią Sulejówek 2009, a ich rówieśnicy z LSS stoczyli zacięty pojedynek z Unią Warszawa 2008. Legia U11 pokazała się z dobrej strony w meczu ze Zniczem II Pruszków 2010.



CLJ U17: Legia Warszawa U17 3-3 (0-0) Jagiellonia Białystok 04

Gole:

1-0 49 min. Igor Strzałek (as. Dawid Kiedrowicz)

2-0 55 min. Jakub Rutkowski (karny)

2-1 56 min. Daniel Siemieniuk

2-2 66 min. Daniel Siemieniuk

2-3 71 min. Mateusz Baranowski

3-3 83 min. Marcel Ruszel b.a. (z dystansu)



Strzały (celne): Legia 17 (9) - Jagielonia 19 (8)



Legia: Jan Sobczuk [05] – Patryk Bek, Marcel Ruszel, Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski – Bartosz Mikołajczyk [05], Kacper Knera (77' Szymon Siodłowski [05]), Igor Strzałek – Dawid Kiedrowicz (67' Bartosz Dziemidowicz), Jordan Majchrzak (85' Maksymilian Stangret [05]), Patryk Romanowski (46' Maciej Bochniak [05])

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



CLJ U15: AKS SMS Łódź 06 0-4 (0-4) Legia Warszawa U15

Gole:

0-1 2 min. Tomasz Rojkowski (as. Oliwier Olewiński)

0-2 5 min. Jakub Kowalski (as. Karol Kosiorek)

0-3 6 min. Tomasz Rojkowski b.a.

0-4 9 min. Tomasz Rojkowski (as. Piotr Zieliński)



Legia: Hubert Nowak (41' Michał Malinowski) – Oliwier Olewiński, Bartosz Dembek (50' Fryderyk Misztal), Rafał Boczoń, Jakub Grzejszczak (62' Adam Bąkiewicz) – Kacper Bogusiewicz, Maciej Saletra (62. Maciej Złotkowski), Piotr Zieliński (55' Jakub Żewłakow) – Karol Kosiorek (50' Przemysław Mizera), Tomasz Rojkowski, Jakub Kowalski (50' Mateusz Szczepaniak [07])

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U13 08 - Drukarz Warszawa 08



Strzały (celne) - II połowa: Legia 8 (4) - Drukarz 4 (2)



Legia: Marcel Grzejda, Denys Stoliarenko [09], Daniel Foks, Maciej Chojnowski, Filip Nieckarz, Piotr Bzducha, Mikołaj Jasiński, Pascal Mozie, Daniel Wyrozumski, Mateusz Strzelecki [09], Oliwier Puto, Marcel Kiełbasiński, Bartłomiej Leszczyński

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Legia U12 - Victoria Sulejówek 09



Strzały (celne): Legia 35 (24) - Victoria 11 (6)



Legia: Franciszek Golański [10] - Olivier Ziembicki, Jan Rodak, Aleksander Marciniak, Iwo Dolega, Krystian Kopeć, Aleksander Badowski [10], Borys Boryszewski, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Tymon Płoszka [10], Kacper Ziółkowski, Oskar Putrzyński

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Udany mecz legionistów, którzy szczególnie w drugiej połowie nadawali grze wysokie tempo i grali wysoko oraz agresywnie. Goście nie ograniczali się do obrony, jednak z upływem czasu mieli rosnące kłopoty z przeniesieniem ciężaru gry na połowę Legii.



Legia LSS U12 09 - Unia Warszawa 08



Legia LSS: Piotr Keller, Omar Sawo, Krystian Wróblewski, Jakub Szymaniak, Patryk Parol, Wiktor Manasterski, Aleksander Dyrała, Jakub Podlecki, Antoni Rybarczyk, Jakub Przybylski

Trener: Arkadiusz Borowy



Znicz II Pruszków 10 - Legia U11



Jakkolwiek Znicz był gospodarzem, spotkanie rozegrano w LTC. Legioniści prezentowali się na boisku bardzo pewnie i nie zmieniało tego kilka eksperymentów z nowymi pozycjami na boisku.