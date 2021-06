Kemp zawodnikiem Legii!

Czwartek, 3 czerwca 2021 r. 15:49 Maciej Frydrych, źródło: Legiakosz.com

Adam Kemp to 30-letni amerykański środkowy, który z "Zielonymi Kanonierami" związał się rocznym kontraktem.



Adam Kemp to zawodnik doskonale znany w Energa Basket Lidze – za sobą ma występy w barwach trzech polskich klubów - w Polpharmie Starogard Gdański, Astorii Bydgoszcz i Starcie Lublin. Amerykanin to gwarancja twardej, zespołowej gry, bloków i walki o zbiórki po obu stronach boiska. Nowy zawodnik Legii Warszawa zebrał także ogromne doświadczenie w klubach z Macedonii, Kazachstanu, Belgii, Bułgarii i Grecji występując w ich barwach m.in. w Lidze Mistrzów FIBA, FIBA EuroCup czy w lidze VTB.



„Decyzję o podpisaniu kontraktu z Legią Warszawa podjąłem szybko. Kiedy otrzymałem ofertę gry w Warszawie bardzo chciałem ją „dopiąć”. Polska liga nie jest mi obca, doskonale pamiętam, że Legia to groźna drużyna ze wspaniałymi kibicami, a o samej organizacji słyszałem wiele dobrych rzeczy. Rozmawiałem z Justinem Bibbinsem, moim byłym kolegą z drużyny - Justin w samych pozytywnych słowach opowiadał o klubie, drużynie trenerze, ludziach pracujących w całej organizacji, o mieście. To wszystko sprawiło, że decyzja o podpisaniu umowy z Legią była dla mnie łatwa” – mówi Adam Kemp.



Więcej o nowym koszykarzu warszawiaków przeczytacie na Legiakosz.com.