Boisko Lucjana Brychczego: Głosowanie od 15 czerwca

Piątek, 4 czerwca 2021 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Już za półtora tygodnia, a dokładnie we wtorek, 15 czerwca rozpocznie się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022 dla m.st. Warszawy. Legijna społeczność w tym roku stawia sobie za zadanie jeden cel - zdobycie odpowiedniej liczby głosów na projekt budowy boiska Lucjana Brychczego, który przedstawialiśmy przed kilkoma tygodniami.



Wiadomo już, że projekt Boiska Lucjana Brychczego będzie miał numer 90 na liście. Łatwo zapamiętać, ale będzie się trzeba trochę naklikać. W sumie w obszarze ogólnomiejskim dopuszczonych do głosowania zostało 129 pomysłów.



Popularny "Kici", którego podobizna zostanie namalowana na ścianie szkoły widocznej od strony planowanych boisk, będzie w koszulce reprezentacji Polski - mural zostanie wykonany na podstawie zdjęcia Eugeniusza Warmińskiego. Krzesełka przy boisku będą miały barwy Legii Warszawa. Z kolei krzesełka wzdłuż boisk do koszykówki i siatkówki będą w barwach Warszawy.



Projekt zakłada budowę boiska do piłki nożnej, boisk wielofunkcyjnych, namalowanie muralu oraz zakup 1916 piłek dla szkół i przedszkoli w Warszawie (958 piłek juniorskich w rozmiarze 4 dla szkół i 958 piłek dziecięcych w rozmiarze 3 dla przedszkoli). Boisko i mural znajdować się będą na terenie Zespołu Szkół nr 26 przy ulicy Urbanistów 3 na warszawskiej Ochocie. Planowany koszt inwestycji wynosi 2 miliony 189 tysięcy 520 złotych, który obejmuje pełną dokumentację, wykonanie prac budowlanych, instalację monitoringu, eksploatację, zakup piłek, oznakowanie i namalowanie muralu.



Zgodnie z przygotowanym, szczegółowym projektem, planowane jest wybudowanie boiska ze sztuczną nawierzchnią, wraz z masztami oświetleniowymi, piłkochwytami, jak również napisem wzdłuż linii bocznej "Boisko Lucjana Brychczego". Przy wejściu na teren, znajdować się będzie odcisk dłoni pana Lucjana (podobnie jak ma to miejsce przy wyjściu z tunelu przy Ł3), a wzdłuż murawy znajdować się będą tabliczki z opisem osiągnięć legendy Legii Warszawa.



Projekt "Boisko Lucjana Brychczego" został zgłoszony w obszarze ogólnomiejskim budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy na rok 2022, w związku z czym każdy mieszkaniec Warszawy powyżej 13 roku życia (dzieci poniżej 13 roku życia będą mogły oddać swój głos za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego) będzie mógł oddać na niego głos, niezależnie od projektów w swojej dzielnicy. Głosowanie odbywać się będzie w dniach 15-30 czerwca tego roku na stronie urzędu miasta.



Kampania informacyjna nt. projektu prowadzona będzie pod hashtagiem #DlaPanaLucjana.



Lucjan Brychczy jest najbardziej utytułowaną postacią związaną z piłkarską Legią Warszawa. Urodzony 13 czerwca 1934 roku w Nowym Bytomiu, pan Lucjan związany jest z Legią od 1954 roku aż do dzisiaj. W barwach Legii rozegrał 452 mecze, zdobywając 227 bramek. Ze 182. bramkami na koncie jest drugim najlepszym strzelcem najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Z naszym klubem zdobył (jako piłkarz) cztery tytuły mistrza Polski (1955, 56, 69, 70), cztery Puchary Polski (1955, 56, 64 i 66) i zagrał w półfinale Pucharu Europy Mistrzów Krajowych (odpowiednik dzisiejszej Ligi Mistrzów). W reprezentacji Polski rozegrał 58 meczów, w których zdobył 18 bramek. Reprezentował nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie, w 1960 roku. Należy do Klubu Wybitnego Reprezentanta. Od początku lat 70-tych, pan Lucjan jest również trenerem w Legii Warszawa - pełnił rolę pierwszego trenera, asystenta i trenera młodzieży. Był w naszym klubie podczas wielu kolejnych sukcesów, w tym wszystkich, szesnastu mistrzostw Polski.



Autorzy projektu zachęcają również fanów z Woli, aby w swojej dzielnicy, w ramach wsparcia pro sportowych projektów z legijnym akcentem, oddali głos na projekt modernizacji boiska przy ul. Grenady 16 - projekt nr 147 (nr 64 na liście do głosowania). Popularna "Arena Grenady" to kultowe miejsce, w którym od lat swoje rozgrywki toczą warszawskie zespoły w ramach "Ligi Fanów", z którą autorzy Boiska Lucjana Brychczego nawiązali w tym roku współpracę. "Trzeba sobie pomagać. Projekty ze sobą nie kolidują, a z obu obiektów będą w przyszłości korzystać młodzi legioniści" - dodają autorzy.



W październiku 2020 roku wykonany został mural Kazimierza Deyny na Ochocie - ten projekt również powstał z budżetu partycypacyjnego dla m.st. Warszawy (za rok 2020).

















Stan obecny: