Legia Futsal Cup: Wyniki pierwszego dnia turnieju

Dziś w hali OSiR Włochy rozegrano spotkania fazy grupowej Legia Futsal Cup o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, w którym udział biorą zespoły od ekstraklasy do II ligi. Legioniści na inaugurację zawodów pewnie pokonali ekstraklasowy AZS UW Wilanów 5-1, ale w drugim meczu, wobec małej rotacji graczy z pola, legioniści ulegli II-ligowemu Śląskowi Wrocław 1-4. Wobec bardzo małej liczby zmian, nasz podstawowy golkiper - Tomasz Warszawski, grał przez pewien czas jako zawodnik z pola. W niedzielę o 13:00 nasz zespół zagra w półfinale z ekstraklasowym Orłem Laskowice. Wyniki 1. dnia turnieju: Legia Warszawa 5-1 AZS UW Wilanów Podkowa Teqball Club 3-4 Widzew Łódź Legia Warszawa 1-4 Śląsk Wrocław Orzeł Laskowice 6-2 Podkowa Teqball Club AZS UW Wilanów 1-0 Śląsk Wrocław Widzew Łódź 3-3 Orzeł Laskowice Mecze niedzielne: 10:00 Mecz o 5. miejsce: Podkowa Teqball Club - AZS UW Wilanów 11:30 Półfinał: Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 13:00 Półfinał: Orzeł Jelcz-Laskowice - Legia Warszawa 14:30 Mecz o 3. miejsce 16:00 Finał

FI(L)IP - 05.06.2021 / 21:14, *.amazonaws.com Najpierw wysoka wygrana z ekstraklasowcem, później niewiele niższa porażka z II-ligowcem. Ciekawe wyniki. Grunt, że jest półfinał. odpowiedz

