Dziecięce nowości w sklepie Legii

W sklepie Legii pojawiło się trochę nowości dedykowanych dla młodszych legionistów - zarówno niemowlaków, jak również dzieci i młodzieży. Do kupienia jest m.in. zestaw niemowlęcy składający się z legijnego body, czapeczki i skarpet (120 zł), pajacyki w dwóch różnych wzorach (70 i 80 zł), body (60 zł) i śliniaki (40 zł). Dostępne są następujące rozmiary body i pajacyków dla najmłodszych legionistów: 62-86. Dla nieco starszych dzieciaków dostępne są nowe wzory legijnych koszulek - zarówno wzory z Misiem Kazkiem, jak i wzory znane z koszulek dla dorosłych (Warsaw Supporters, Semper invicta). Dziecięce koszulki, w rozmiarach 134-158, kosztują 70 zł, lonsleeve (z eLką) 100 zł, bluzy 130 zł, bluzy z kapturem 150-160 zł, spodnie dresowe 140 zł, a szorty 90 zł. Dla młodszych kibiców, w rozmiarach 92-128, przygotowano koszulki w cenie 60 zł, bluzy (140-160 zł), spodnie dresowe (110 zł) oraz szorty (80 zł).

