Luquinhas piłkarzem sezonu 2020/21!

W Plebiscycie na najlepszego Piłkarza Sezonu 2020/2021 zwyciężył Luquinhas ! Zwycięzca otrzymał 4899 głosów, co stanowi 23,8 procent wszystkich głosów. Drugie miejsce zajął Tomas Pekhart z dorobkiem 3 059 głosów, a trzecie Filip Mladenović - 2 632 głosy. W sumie przez ponad 2 tygodnie oddaliście ponad 20 tysięcy typów. Klasyfikacja Plebiscytu na najlepszego Piłkarza Sezonu 2020/2021: 1. LUQUINHAS - 4899 2. Tomas PEKHART - 3748 3. Filip MLADENOVIĆ - 3413 4. Artur Boruc - 3040 5. Josip Juranović - 1961 6. Bartosz Kapustka - 852 7. Joel Valencia - 697 8. Paweł Wszołek - 454 9. Artur Jędrzejczyk - 337 10. Andre Martins - 314 11. Bartosz Slisz - 222 12. Jose Kante - 178 13. William Remy - 55 14. Cezary Miszta - 50 15. Mateusz Wieteska - 38 16. Mateusz Cholewiak - 35 17. Michał Karbownik - 34 18. Ernest Muci - 31 19. Kacper Skibicki - 27 20. Mateusz Hołownia - 26 21. Artem Szabanow - 25 22. Walerian Gwilia - 24 23. Maciej Rosołek - 23 24. Radosław Cierzniak - 22 25. Rafael Lopes - 19 26. Luis Rocha - 12 27. Domagoj Antolić - 9 28. Kacper Kostorz - 8 29. Igor Lewczuk - 7 30. Paweł Stolarski - 3 Suma głosów: 20563

grzesiek - 42 minuty temu, *.centertel.pl Wieteska za wysoko. Mysle ze sam mogl oddawac na siebie glosy. odpowiedz

Lopez - 21 minut temu, *.tpnet.pl @grzesiek: i jego przyjaciel Jedza pewnie na niego oddał parę głosów bo nikt o zdrowych zmysłach na niego nie głosował, nawet Remy ma więcej głosów chociaż na boisku w naszych barwach go dawno nie było widać odpowiedz

@Trener Bramkarzy - 43 minuty temu, *.mm.pl Narazie zarząd robi transfery do sekcji koszykówki, więc jak jeszcze "niespodziewanie" odejdzie 2-3 następnych piłkarzy wtedy nasz dyrektor sportowy dokona zakupu kilku dobrych i tanich z naciskiem na tanich, a tak poważnie to z tymi transferami ładnie mówiąc bardzo marnie... czekamy na jakieś cuda odpowiedz

Trener Bramkarzy - 31 minut temu, *.vectranet.pl @@Trener Bramkarzy: Hehehehe święta prawda... A potem płacz , ze druzyna ni zgrana, że nie było czasu na przygotowania, że murawa była sztuczna..., że za gorąco było na Islandii. No i że przeciwnik ich zaskoczył bo grał presingiem.... odpowiedz

grzesiek - 45 minut temu, *.centertel.pl No redakcja tez sie przyczynila do zwyciestwa luqinhasa dodajac newsa pt " plus sezonu- luqinhas".

odpowiedz

KAROLKK2 - 56 minut temu, *.centertel.pl Gratulacje dla Valenci- okazuje się, że był lepszy niż połowa składu, który grał cały sezon. Jak mówią niektórzy lepiej mądrze stać ( w tym przypadku siedzieć) niż głupio biegać. odpowiedz

Piotrek - 53 minuty temu, *.centertel.pl @KAROLKK2: liczy sie jakość a nie ilość:)! odpowiedz

Ogryzek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nawet Remy z dorobkiem 3 meczów w sezonie załapał się do top15 plebiscytu XD odpowiedz

OLaf - 46 minut temu, *.centertel.pl @Ogryzek : a podstawowy obrońca Wieteska ma 17 głosów mniej niż ten Remy... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl W pupie mam plebiscyt............ Gdzie są Transfery................ do Klubu.................... odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net Przeciez Gvilia byl najlepszy ! odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @bum: tak, ten plebiscyt był tendencyjny odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Moje gratulacje odpowiedz

