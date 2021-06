Emreli w drodze do Warszawy!

Dziś na swoje konto na Instagramie Elchin Amirov dodał zdjęcie z lotniska z Mahirem Emrelim , gdzie widniał wpis: Are you ready Legia Warszawa? Emreli is coming , czyli Legia czy jesteście gotowi? Emreli nadchodzi. Piłkarz już dziś powinien dotrzeć do Warszawy - jak informuje na Twitterze Tomasz Włodarczyk. Azerski snajper jest w drodze do stolicy, a z Legią podpisze trzyletni kontrakt. Emreliemu wygasła umowa z Qarabagiem Ağdam, ale mistrz Polski będzie musiał zapłacić piłkarzowi za podpis. Legia ma być dla niego trampoliną do lepszej ligi w ciągu dwóch najbliższych lat.

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kibolek - 13 minut temu, *.telefonica.de MIODUSKI w drodze do rodzimego Izraela umówiony na obiad z kulczykiem odpowiedz

tomcio paluch - 17 minut temu, *.vectranet.pl uwierzę jak zobaczę koparki odpowiedz

Łysy - 44 minuty temu, *.centertel.pl Jeszcze Świerszczoka. odpowiedz

Obcy - 58 minut temu, *.t-mobile.pl A może to drugi Nikolić. Przyda się. Pekhart o ile zostanie nie powtórzy takiego sezonu. Kim tu wojować w Europie. odpowiedz

Kazek82 - 1 godzinę temu, *.co.uk Welcome in legia Warsaw

And goodbye Thomas pekhart odpowiedz

Guthrie - 55 minut temu, *.chello.pl @Kazek82 :

We use correctly - "welcome" to in English odpowiedz

KLanik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Azerowie, żydki i kto jeszcze? Pozbyć się Wszołka i innych to trzeba mieć we łbie siano. odpowiedz

Or(L)ando Sa - 35 minut temu, *.centertel.pl @KLanik: słusznie prawisz.

zacząłbym od pozbycia się kilku glupich kibicow z Tobą na czele... odpowiedz

Ktoś - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Te gbury z komentarzy nigdy nie widzą pozytywów, nawet nie dadzą mu szansy zagrać pierwszego meczu, co kolwiek. Już mówią że słaby transfer. Może dajmy mu szansę? odpowiedz

skad ten optynizm lodu trochę - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl piłkarze z jego regionów rzadko odpalaja w Europie przeważnie to kasztany , jak za darmo przychodzi? on ładną sume przytuli za podpis odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zbawca naszego,klubowego futbolu nadlatuje! Nie zdziwię się, gdy w ostatniej chwili coś się wysypie...

Z drugiej strony to kolejny transfer z przeznaczeniem na handel. O ile trzeba liczyć na wpływy z transferów, o tyle tu będzie ciągła i nieskończona budowa drużyny.

Z kolei coraz bardziej egzotyczne kierunki przybyłych gości- Azerbejdżan, Albania, Uzbekistan... to oryginalny trend,badzo zagadkowy w wartości piłkarskie,nie pozwalający poważnie myśleć o sukcesach,mając na uwadze ewentualne odejścia Pekharta, Mladenovicia,Juranovicia. odpowiedz

Bartek - 1 godzinę temu, *.123.240 Na papierze wygląda na fajny ruch. Przychodzi za darmo, pogra 2-3 lata, pójdzie za 3-5 mln euro i (oby) pomoże Legii zarobić na arenie międzynarodowej. odpowiedz

Polak - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pożyjemy zobaczymy. odpowiedz

krytynant_zawodowiec - 49 minut temu, *.vectranet.pl @Polak : dokładnie :), nie ma co oceniac przed tym jak zacznie grac odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.