Wataha Zielona Góra 24-34 Legia Warszawa

W pierwszym meczu fazy play-out I ligi rugby Legia Warszawa wygrała 34-24 na wyjeździe z Watahą Zielona Góra. Do przerwy legioniści prowadzili 19-14. Ostatni mecz sezonu z Arką Rumia zadecyduje o tym, czy legioniści utrzymają się w I lidze. Spotkanie zostanie rozegrane za tydzień w Rumi. I liga: Wataha Zielona Góra 24-34 (14-19) Legia Warszawa

Maniek - 05.06.2021 / 21:44, *.chello.pl Brawo! Świetny mecz! odpowiedz

Zyga - 05.06.2021 / 21:10, *.tpnet.pl Brawoo , cenne zwycięstwo . Dobra mobilizacja , brawo chłopaki ! odpowiedz

