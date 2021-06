Komentarze (60)

+ dodaj komentarz

dodaj

Or(L)ando Sa - 16 godzin temu, *.plus.pl @Krzeszczu: poza tym czy ja bluzgalem?

poprosiłem Cie uprzejmie żebyś to odszczekal w przypadku kiedy Emreli odpali. Skoro jestes pewien ze nie to co Ci szkodzilo odpisac No problem...

Ps. na forum jestem od dawna, ale nie zawsze mi sie chce czytac Wasze mądrości objawione, może poza tymi komentarzami dotyczacymi obalaniem maciory - te akurat są czesto jednymi z niewielu wartych uwagi... odpowiedz

Biała Łapa - 15 godzin temu, *.chello.pl @Or(L)ando Sa: to nie są bluzgi tylko pseudokibicowskie zygoty i to permanentne. Czytać ciebie, a jeszcze bardziej polemizować z tobą, to absolutna strata czasu.

Dziwię się, że Kol. @Krzeszczu dał się wmanewrować - mniemam chwilowo - w kompletnie beznadziejną polemikę z takim chamem i burakiem.

Koleżko, won z naszego serwisu! odpowiedz

Krzeszczu - 15 godzin temu, *.bredband2.com @Biała Łapa: Dzieki i pozdro. odpowiedz

Biała Łapa - 15 godzin temu, *.chello.pl @Krzeszczu: również Ciebie pozdrawiam.

Uważam, że obowiązkiem każdego normalnego forumowicza jest flekowanie takich wynaturzeń. Przecież ten facio, poza obrzydliwymi złośliwościami, niewiele sobą prezentuje. A jego prymitywna chęć przypodobania się czytającym, w postaci twierdzenia, że obalenie maciory jest jedyne godne uwagi - zakrawa na antyQI...

Moja skromna rada: nie podejmuj więcej polemiki z tym ogórem. odpowiedz

Krzeszczu - 15 godzin temu, *.bredband2.com @Biała Łapa: Dostosuje sie do Twojej rady :) Serio. Jeszcze raz dzieki. odpowiedz

Or(L)ando Sa - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Biała Łapa: "naszego" ???

Twój dziadka krzeszcza i czyj jeszcze ten serwis?

Dobrze, że ze stadionu nie wyganiasz (pewnie rzadko bywałeś więc Ci nie przeszkadza) odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Biała Łapa: dzięki koleżko - jesteś milusi odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: ktoś się podszywa odpowiedz

Oliwka - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Biała Łapa: A Ty co , bilety sprzedajesz czy " selekcjonujesz " jak w dyskotece dla bogaczy ? Chcesz coś obgadać to rozmawiaj , nawet sie kłóć , a nie próbujesz wyganiać swojego człowieka . Ogarnij się , bo co innego powiedzieć ' wypad ' do jakiegoś Pyrusa albo Czornucha z K6 , który prowokuje , a co innego gadać tak do swojego . Nie wiem o co Wam poszło i sie nie wypowiadam na ten temat , ale wypraszać to można chyba co najwyżej '' obce elementy '' . Kłóćcie się , a nie się wyganiacie ludzie ... ( Albo sie spróbujcie dogadać , jest też i taka możliwość ) . odpowiedz

Krzeszczu - 19 godzin temu, *.bredband2.com Chetnie odszczekam. Jak do tej pory od 5-6 lat nie pomylilem sie ani razu (ani pilkarzy, ani trenerow), no ale kiedys musi byc ten pierwszy. (blisko bylem Kapustki, ale ten nie przekonal ani w jedna ani w druga strone, tak wiec...)

Od tej pory, jesli masz ochote na wymiane pogladow, ok, ale jesli nalezysz do grona ktore jara sie moim nickiem jak tylko mnie wywachaja od razu wala bluzgami, zapewniam ze nie bede unikal odpowiedzi/konfrontacji. I wylozone mam na to czy woke moderatorzy mnie skasuja czy nie. Mam serdecznie dosyc takich wlasnie internetowych kozakow. odpowiedz

Arek - 18 godzin temu, *.tpnet.pl @Krzeszczu: a ja wcale nie chciałem tu Kapustki. Jednak moim zdaniem na jesieni grał całkiem fajnie. Uważam, że lepiej niż wiosną. Wiosną brał piłkę i się wiózł, zamiast zagrywać szybciej. Pewnie też dlatego nie jest w kadrze. Wydaje mi się, że może jeszcze grać lepiej. Tylko, że jeśli zacznie grać lepiej pewnie już wizjoner go gdzieś puści za jakieś marne grosze. odpowiedz

Krzeszczu - 18 godzin temu, *.bredband2.com @Arek: Moj wpis troche sie zagubil bo byl bezposrednia odpowiedzia do Orlando Sa na samym dole.

Natomiast twoja ocena (sytuacji) Kapustki jest w zupelnosci trafna i sie z nia zgadzam. Mimo ze mam pewne obawy czy Kapustka naprawde potrafi grac lepiej. Wedlug mnie nie. Tzn, potrafi grac calkiem niezle tylko ze ma dlugie odloty, o czym zreszta sam wspomniales. W jego wieku najwyzsza pora zeby gral bardziej konsekwentnie. Jesli tego nie potrafi, albo raczej nie chce mu sie zalaczyc do swojego repertuaru, to ani Locko Loko, ani Michnik, ani druzyna nie bedzie miala z niego wiekszego pozytku. Bedzie taki drugi Valencja. Chcialbym sie mylic. odpowiedz

Sanatorium Warszawa - 23 godziny temu, *.virginm.net Dwa treningi i będzie leczenie kontuzji,następne kilka miesięcy.Żeby nie było jak z tym Obranivicem czy jakoś tak. odpowiedz

HAHAHA... - 17 godzin temu, *.inetia.pl @Sanatorium Warszawa : a w posraniu znowu bez pucharów blehehe odpowiedz

Ja - 23 godziny temu, *.centertel.pl Dziwne, że przeszedł z mocniejszego zespołu, do słabiutkiej Legii, która od lat nie gra w pucharach odpowiedz

Piotr - 06.06.2021 / 15:50, *.orange.pl Wszołek jak przyszedł to od pierwszego meczu grał od razu na przyzwoitym poziomie. Nie rewelacyjnym - ale przyzwoitym. żadnego wkomponowywania w drużyną nie potrzebował tylko grał odpowiedz

Kris - 06.06.2021 / 15:11, *.com.pl Oby Cektas też do nas trafił. To zawodnik ofensywny świetnie asystujący, świetny w stałych fragmentach gry i jeszcze strzela sporo bramek jak na pomocnika, więc liczę najbardziej na ten transfer. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 06.06.2021 / 16:10, *.vectranet.pl @Kris: 100 % Super by było gdyby udało się go sprowadzić... Gość na ofensywnym pomocniku dawał by mega jakość...Ale ciężko będzie.. odpowiedz

Kris - 20 godzin temu, *.plus.pl @Trener Bramkarzy: dokładnie, mega jakość. Będzie ciężko, oby nasz klub się postarał odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 06.06.2021 / 14:33, *.plus.pl Niektórzy to chyba czekają na niego jak na zbawienie odpowiedz

Lupus - 06.06.2021 / 13:12, *.centertel.pl Ok super grajek

Tylko czyje miejsce na boisku zajmie? odpowiedz

Gruby Gekon - 06.06.2021 / 12:27, *.centertel.pl Szahir Mahir! odpowiedz

tekken (L) - 06.06.2021 / 11:15, *.chello.pl Najpierw wszyscy się cieszą, ze przychodzi, potem ,że już w końcu się go pozbyliśmy;). Tak nie powinno to wyglądać! odpowiedz

spasiony - 06.06.2021 / 10:50, *.21.3 Pozostaje miec nadzieje, ze Czeslaw nie bedzie go wkomponowywal w druzyne przez 5 miesiecy, niejeden juz w Legii tak przepadl. Nawet z ostatniego okna transferowego. Dwoch sie ciagle wkomponowuje i sie wkomponowac nie moze. odpowiedz

Krzeszczu - 06.06.2021 / 11:19, *.bredband2.com @spasiony: bo u nas to jest totalne zero wymagan. Zobacz goscia ponizej, pisze ze jeden jest 5 miesiecy i zeby dac mu czas. Po 5 miesiacach dac mu czas. To ile taki grajek potrzebuje czasu w Legii Warszawa? Sezon? Dwa? Siedem? odpowiedz

SEBO(L) - 06.06.2021 / 12:10, *.chello.pl @Krzeszczu: nie ma co się dziwić, jeśli sprowadza się półpiłkarzy,to i czekać trzeba po pół roku,aż pokażą co potrafią, a najczęściej czego nie potrafią.

Nie wspominając o problemie i nieumiejętności gry co 3-4 dni,a właściwie, to o... braku tego problemu,a ten bierze się z nieumiejętności pokonywania rywali na ciut wyższym poziomie... I koło się zamyka. odpowiedz

spasiony - 06.06.2021 / 12:48, *.21.3 @Krzeszczu: haha, jak niektorzy chca dawac grajkom czas to proponuje oferowac od razu kontrakty siedmioletnie. Skoro sa kibice, ktorzy maja tyle cierpliwosci...

Tak jak piszesz, dla wielu niestety to normalnosc. odpowiedz

Darek - 06.06.2021 / 15:31, *.chello.pl @SEBO(L): Poruszyłeś bardzo wrażliwy temat.Gra co 3 dni.My gramy od 4 lat co 3 dni tylko kilka razy w roku.Gdy gramy w eliminacjach do europejskich pucharów i gdy dochodzi nam gra w pucharze Polski.Jest wtedy istna rozpacz i milion wymówek.Powinniśmy mieć takich zawodników dla których gra co 3 dni to chleb powszedni a nie powód do użalania się nad sobą jacy to my jesteśmy przemęczeni.Mając takich zawodników nie ma się co dziwić że od 4 lat nie gramy w europie.Nastawienie tych piłkarzy jest zapewne takie,że po co się przemęczać. odpowiedz

Krzeszczu - 06.06.2021 / 16:16, *.bredband2.com @Darek : To wszystko idzie od gory. Ja jestem (skromnego) zdania ze nawet nasi pilkarze nie maja nic przeciwko graniu co 3 dni. Nota bene chyba kazdy sportowiec woli grac niz trenowac, aczkolwiek w Legii Michnika sie nie trenuje tylko ma sie wolne, truchta albo odwala siatkonoge. Ale wymowki i alibi zawsze slyszymy przede wszystkim od trenerow. Michnik tez straszliwie nad tym ubolewa. On ubolewa nawet jak gramy raz w tygodniu i musi pilkarzynom dawac wolne. Za Pana Stanislawa tak nie bylo, nawet Hamalinen z lydka ktorej nie ma zapyeeerdalal. Jesli nie mamy trenera, z kultura trenerska, ktory potrafi taka kulture zasczepic zawodnikom, to nie oczekujmy od nich ze oni sami z siebie cos odkreca. Bo po co? Po co sie wysilac, skoro trener i tak ma wymowki, i tak da im wolne. Jaka mysl szkoleniowa, taki trening. I takie efekty. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 06.06.2021 / 09:53, *.inetia.pl Jedno na plus, dwuch dobrych zawodników powinni być od początku obozu przygotowawczego. Dodatkowo, pozbyto się kilku ogórków którzy tylko siedzieli na wysokich pensjach i mało wnosili do gry zespołu. Co do Wszołka to ostatnio nie grał rewelacyjnie, więc jakoś mi nie żal, tego, że odszedł. Co do Veso trudno powiedzieć, zresztą obaj mieli wysokie kontrakty, więc raczej z uzupełnieniem nie będzie problemu. odpowiedz

PedroSc - 06.06.2021 / 10:50, *.chello.pl @PiotrŻo(L)iborz: Jak dwuch, to Rzoliboż chyba? odpowiedz

kermit - 06.06.2021 / 16:47, *.chello.pl @PedroSc: hehe rozwaliłeś mnie, chyba że to z rodzaju: choćta idziem na stadion? odpowiedz

Biała Siła - 06.06.2021 / 08:54, *.vectranet.pl Czy to dla niego ,zysk czy degradacja odpowiedz

Ja85 - 06.06.2021 / 08:04, *.centertel.pl Na papierze Emreli, piłkarz Karabachu, który wciągnął nas nosem w pucharach, powinien być wzmocnieniem. Hanna, którzy gra w kadrze Izaela też. Oby tylko nie skończyli jak Jaszur, który też strzelał po kilkanaście goli w lidze białoruskiej a u na w ogóle nie odpalił. odpowiedz

MarioLL - 06.06.2021 / 10:49, *.one.pl @Ja85: Jak mogl Jasur odpalic jak nie gral przez kontuzje. Zobaczysz w nastepnym sezonie na co go stac. Gosc jest u nas 5 miesiecy. Daj mu czas odpowiedz

L - 23 godziny temu, *.tpnet.pl @MarioLL: 5 miesięcy to całkiem sporo jak na pokazanie swoich możliwości. odpowiedz

OLaf - 06.06.2021 / 07:43, *.tpnet.pl Narazie ten wschodnio-azjatycki zaciąg niby piłkarzy się kompletnie nie sprawdza, dziwię się że Miodek nie wyciąga wniosków i dalej zatrudnienia przybyszów ze wschodu ... odpowiedz

bum - 06.06.2021 / 09:30, *.233.142 @OLaf: Dziwisz się że mioduski nie wyciąga wniosków?? To chyba miałeś 4 letni sen zimowy. odpowiedz

Fan - 05.06.2021 / 23:59, *.play-internet.pl Ronaldinho nam się trafił. W szoku odpowiedz

Yeti - 05.06.2021 / 22:12, *.play-internet.pl Ta wiadomość jest niczym w obliczu awansu Radomiaka do Ekstraklasy. odpowiedz

AML - 05.06.2021 / 23:01, *.centertel.pl @Yeti: TRZYMAM KCIUKI ZA AWANS RADOMIAKA !!!

=============================

JUTRO TO MOŻE SIĘ STAĆ FAKTEM !!!



LEGIA-RADOMIAK !!! odpowiedz

Kibic CWKS - 05.06.2021 / 21:57, *.chello.pl A redakcja może wie jak wygląda sytuacja z De Petrillo? odpowiedz

Student_L - 05.06.2021 / 21:47, *.play-internet.pl Chcemy go! Ciekawe jak by się sprawdził... odpowiedz

Krzeszczu - 05.06.2021 / 21:24, *.bredband2.com Przeszli Edek Kaleka, Necid, Chupa Chips, gruba berta, mauricio, obsradovic, to przejdzie i ten. odpowiedz

Wolfik - 05.06.2021 / 22:43, *.mm.pl @Krzeszczu: Jeden zimą testów nie przeszedł. Widocznie o kulach przyczłapał na te testy... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 05.06.2021 / 22:45, *.petrotel.pl @Krzeszczu: Ale mimo wszystko był wydaje mi się z rok albo dwa temu jakiś gościu, który ich nie przeszedł. Ale on nie grał parę miesięcy chyba. Nie pamiętam nazwiska. W przeciwnym razie, sam mógłbym te kwity podbijać za krate piwa ;-) odpowiedz

Krzeszczu - 05.06.2021 / 22:48, *.bredband2.com @vadisodjidjiaofoe: @Wolfik: Panowie, zapewniam was ze nawet moja sasiadka, Britt-Marie, 94 lata, glucha i slepa i z balkonikiem, tez by te testy przeszla. Z laurka! :-) odpowiedz

Wolfik - 05.06.2021 / 23:28, *.mm.pl @vadisodjidjiaofoe: Z drugiej strony... Twój imiennik (tak chyba mozna napisać) też nie przeszedł testów medycznych w Rosji. A odchodził jako MVP naszej ligii. odpowiedz

Krzeszczu - 05.06.2021 / 23:36, *.bredband2.com @Wolfik: Kolego, prosze cie, to nie w twoim stylu. Kazdy wyjatek podkresla regule. Wiesz przeciez sam bardzo dobrze ile ostatnimi laty bylo testow medycznych inwalidow na odbudowe. Nie przytaczaj Odzidzi.

Bo to tak jak eksperci tutaj przy kazdym idiotycznym transferze wala "ze nawet ronaldo czy messi by nie pasowal". To nie twoj styl. odpowiedz

Arek - 05.06.2021 / 23:37, *.tpnet.pl @Krzeszczu: Janković nie przeszedł. Podobno. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 06.06.2021 / 08:15, *.petrotel.pl @Wolfik: Tak było oficjalnie. Bo miał jakieś zadawnione problemy grożące kontuzją. Ale u nas testy przeszedł. I o tym właśnie piszemy. U nas zawsze przechodzą. Poza jednym wyjątkiem. odpowiedz

grzesiek - 06.06.2021 / 11:12, *.centertel.pl @Krzeszczu: mi sie wydaje ze przereklamowany bedzie gosciu i dodatkowo to pewne ryzyko bo zadko w polskiej lidze grają azerowie, oni maja inna mentalnosc oraz kulture. Jak dla mnie to bedzie niewypał transferowy. Czemu sciagamy azera a nie szukamy na rynku z ktorego trafil do nas ondrej duda. odpowiedz

Krzeszczu - 06.06.2021 / 11:17, *.bredband2.com @grzesiek: po raz kolejny kolego, pelna zgoda. Mam dokladnie takie samo zdane. Gosciu wyrwany z tapety. Na dodadet juz w pelni galactico obsrany armani. Bedzie sie dzialo. w szatni tez. Michnik udööpil Wszolka za niby jakas tam jedna konfrontacje, a tych nie zabraknie z Armani Emreli. Bedzie sie dzialo. odpowiedz

Or(L)ando Sa - 23 godziny temu, *.mm.pl @Krzeszczu: jak odpali to odszczekasz swoje mądrości rodem z brytyjskiego zmywaka? odpowiedz

Or(L)ando Sa - 20 godzin temu, *.mm.pl @Krzeszczu: To nas różni...

Bylem i widzialem, a żeby niezle zarabiać nie musiałem wyjeżdżać za granicę chociaż mialem taką możliwość. Ale się z tym nie obnoszę. Na Legie chodzę od lat 90 i widzialem wielu ktorzy nie poradzili sobie na Lazienkowskiej pomimo niezlych umiejętności. Różni nas to że ja zawsze wierzylem ze jeden prędzej a drugi pozniej odpali, a Ty i wielu innych od razu spisują gościa na straty. Dziadka bronisz, a mi sie nie podoba to że broni bezkrytycznie Vesowicza czy Wszolka. Zdaje sie ze Ty sam napisales ze żaden zawodnik nie może byc wiekszy od klubu - w tym miescu pelna zgoda, ale pod warunkiem ze dotyczy to wszystkich a nie wybranych...

Ps. To ze ktos pisze dlugo wcale nie oznacza ze ma monopol na słuszność...

A moderator by z Wami nie polemizowal tylko pewnie usuwal Wasze mądrości odpowiedz

Wolfik - 18 godzin temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Nie, no masz rację. To miał być taki zarcik, ale chyba nie za bardzo śmieszny.

Co do testów, całkowicie się zgadzam z Tobą I Vadisem (tym z neta :) ).



Liczę jednak na to, że rzeczony Emerli bedzie naszym wzmocnieniem. W koncu grał w swojej licze i to sporo. Bramek tez trochę nastrzelał. Ma doświadczenie pucharowe. Teoretycznie same plusy, byle nie zaczął pościć....



A jeśli chodzi o kasowanie postów, już nie zwracam na to uwagi. Niech się bawią. Jesli w ten sposób mogą się dowartościować.... Pewnie tego też wykasują, ale wali mnie to. odpowiedz

Krzeszczu - 17 godzin temu, *.bredband2.com @Or(L)ando Sa: Chetnie odszczekam. Jak do tej pory od 5-6 lat nie pomylilem sie ani razu (ani pilkarzy, ani trenerow), no ale kiedys musi byc ten pierwszy. (blisko bylem Kapustki, ale ten nie przekonal ani w jedna ani w druga strone, tak wiec...)

Od tej pory, jesli masz ochote na wymiane pogladow, ok, ale jesli nalezysz do grona ktore jara sie moim nickiem jak tylko mnie wywachaja od razu wala bluzgami, zapewniam ze nie bede unikal odpowiedzi/konfrontacji. I wylozone mam na to czy woke moderatorzy mnie skasuja czy nie. Mam serdecznie dosyc takich wlasnie internetowych kozakow. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.