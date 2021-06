Mlodzież: mecze weekendowe

Sobota, 5 czerwca 2021 r. 20:44 Redakcja, źródło: Legia.com

Juniorzy starsi ulegli 2-6 Śląskowi Wrocław, zaś juniorzy młodsi przegrali 0-5 z Polonią. W obu przypadkach, o ile do przerwy gra legionistów nie była jeszcze taka zła, postawa po przerwie była po prostu słaba. Legia U16 w mocno odmłodzonym składzie uległa 0-4 Escoli Varsovia. W CLJ U15 Legia pokonała 10-1 Kosę Konstancin i jest już pewna udziału w półfinale MP (podobnie jak Lech Poznań; bliskie są tego Wisła Kraków i Zagłębie Lubin, któremu grozi tylko Raków). Legia U14 wygrała 4-1 z SEMPem Ursynów i pewnie prowadzi w tabeli Ekstraligi. Swoje mecze rozegrały też młodsze roczniki Akademii Legii i LSS. Zespół U11 zagrał też sparingi ze Śląskiem Wrocław i FC Wrocław Academy.



CLJ U18: Legia Warszawa 2-6 (2-2)43 Śląsk Wrocław 2:6 (2:2)

Gole:

0-1 8 min. Hubert Konstanty

1-1 19 min. Kajetan Staniszewski (as. Hubert Derlatka)

1-2 36 min. Hubert Konstanty

2-2 45 min. Kajetan Staniszewski (as. Fryderyk Janaszek)

2-3 49 min. Hubert Konstanty

2-4 59 min. Szymon Michalski (głową, as. Kacper Dachnowski z rzutu rożnego)

2-5 65 min. Michał Dryja

2-6 73 min. Michał Dryja



Strzały (celne): Legia 18 (6) - Śląsk 20 (14)



Legia: Jakub Kowynia – Łukasz Rytelewski, Jerzy Munik, Patryk Romanowski – Hubert Derlatka, Ignacy Dawid, Michał Kochanowski (63' Kacper Wnorowski), Bartosz Wicenciak (73' Ivan Vidošević), Miłosz Pacek – Kajetan Staniszewski, Fryderyk Janaszek (81' Bartosz Ślendak). Rezerwa: Tomasz Zieliński [05], Damian Urban.

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



CLJ U17: MKS Polonia Warszawa 04 5-0 (1-0) Legia 04 U17

Gole:

1-0 42 min. Mateusz Majbański (as. Radosław Borowski)

2-0 53 min. Franciszek Antkiewicz

3-0 70 min. Jan Piasek (as. Hubert Pilarz)

4-0 83 min. Jan Piasek (po stałym fragmencie gry)

5-0 85 min. Łukasz Florczuk (as. Kacper Włoch)



Strzały (celne): Polonia 23 (10) - Legia 6 (1)



Polonia (skład wyjściowy): Marc Popów - Radosław Borowski, Jakub Wichecki (65' Jan Piasek), Jakub Domański, Wojciech Chojczak (86') - Mateusz Majbański Ż, Kacper Włoch Ż (Adam Gołębiowski), Kacper Jakóbczyk (86' Emre Celik), Hubert Pilarz, Franciszek Antkiewicz (69' Łukasz Florczuk), Kacper Śmiglewski (75' Adam Łącki)

Trener: Adam Chmielewski, II trener: Tomasz Borowik



Legia: Jan Sobczuk [05] - Tomasz Okulicki, Marcel Ruszel, Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski (Kpt) - Dawid Kiedrowicz (58' Wiktor Puciłowski [05]), Bartosz Mikołajczyk [05], Patryk Bek, Igor Strzałek (70' Kacper Knera), Maddox Sobociński (68' Szymon Siodłowski [05]) - Jordan Majchrzak (83' Maksymilian Stangret [05]). Rezerwa: Hubert Nowak [06]

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Escola Varsovia 05 4-0 (2-0) Legia U16

Gole:

1-0 32 min. Jarosław Janowski (as. Gustaw Żebrowski)

2-0 37 min. Tymon Kłosowicz

3-0 55 min. Jarosław Janowski (głową, as. Tymon Kłosowicz)

4-0 72 min. Jarosław Janowski (as. Dawid Zagórski)



Strzały (celne): Escola 22 (14) - Legia 16 (7).



Legia: Hubert Nowak - Franciszek Saganowski [06], Ignacy Morawski, Bartosz Krasuski (79' Igor Szostek) ,Jakub Grzejszczak [06] - Kacper Bogusiewicz [06], Oskar Lachowicz (82' Kacper Stankiewicz), Roman Zhuk [06](46' Kajetan Pysz [06]) - Filip Borowski, Tomasz Rojkowski [09], Kowalski [06]. Rezerwa: Antoni Wodzicki (br)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Legia Warszawa 10-1 (7-0) Kosa Konstancin 06

Gole:

1-0 17 min. Piotr Zieliński (as. Jakub Żewłakow)

2-0 31 min. Jakub Żewłakow (as. Przemysław Mizera)

3-0 33 min. Piotr Zieliński

4-0 35 min. Karol Kosiorek (rzut karny po faulu na nim samym)

5-0 36 min. Przemysław Mizera

6-0 37 min. Karol Kosiorek (as. Przemysław Mizera)

7-0 40 min. Fryderyk Misztal (as. Rafał Boczoń)

8-0 46 min. Jakub Żewłakow (as. Piotr Zieliński)

9-0 50 min. Przemysław Mizera (as. Karol Kosiorek)

9-1 57 min. Wiktor Ziółkowski

10-1 67 min. Fryderyk Misztal (rzut karny na nim samym)



W 69 min. Legia Warszawa nie wykorzystała rzutu karnego (słupek)



Strzały (celne): Legia 28 (20) - Kosa 16 (4)



Legia: Aleksander Mickielewicz (41' Miłosz Kaniasty) – Oliwier Olewiński, Bartosz Dembek, Rafał Boczoń (53' Mikołaj Kotarba [07]), Adam Bąkiewicz (46' Maciej Złotkowski) – Fryderyk Misztal, Maciej Saletra, Jakub Żewłakow (56' Igor Busz [07]) – Karol Kosiorek, Przemysław Mizera, Piotr Zieliński

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U13 - SEMP Ursynów 08



Legia: Marcel Grzejda, Denys Stoliarenko [09] - Daniel Foks, Maciej Chojnowski, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Marcel Kiełbasiński, Bartłomiej Leszczyński, Mikołaj Jasiński, Pascal Mozie, Adam Niewiadomski, Piotr Bzducha, Daniel Wyrozumski

Drużynę poprowadzili dzisiaj trenerzy: Mateusz Legierski i Mateusz Majewski



KS Ursus 08 - Legia LSS 08 U13



Legia LSS: Filip Bonk, Kacper Jasiński, Maciej Suwik, Oskar Kurc, Jakub Rzępołuch, Jan Bartoszek, Lucjan Napieralski, Adam Kulicki, Jakub Drzazga, Adam Tołwiński, Kosma Sekuła, Fabian Radziński, Kuba Kuciński, Kacper Krajewski, Norbert Augustyniak

Trener: Rafał Wajman



Znacznie lepsze spotkanie zespołu LSS niż pierwszy pojedynek z Ursusem, gra momentami była zacięta, a wynik długo oscylował wokół remisu. W ostatnich 20 minutach piłkarze lidera pokazali, że nieprzypadkowo odnieśli dotąd komplet zwycięstw, ale i legioniści nie rezygnowali ze zdobycia kolejnych bramek. Niespodzianki nie było, ale gra legionistów była mimo wszystko znacznie lepsza niż przy Łazienkowskiej.



Delta Warszawa 09 - Legia U12 (09)



Legia: Denys Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Ksawery Kopeć, Norbert Merchel, Vincent Ziętek, Iwo Dolega, Aleksander Badowski [10], Mateusz Strzelecki, Kacper Ziółkowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Niezły mecz legionistów, choć ich niezła gra i spora ilość stwarzanych okazji nie przekładała się zbyt mocno na zdobyte gole. Gospodarze też do końca nie rezygnowali z walki o korzystny rezultat i w końcówce też mieli pewne powody do zadowolenia (a mogli mieć ich nawet więcej, gdyby uderzenie z rzutu wolnego w ostatniej minucie trafiło do bramki a nie w słupek).



Sparingi:

Śląsk Wrocław 2010 - Legia U11

FC Wrocław Academy 2010 - Legia U11



Legia: Franciszek Golański - Dawid Rodak, Filip Hołowiński, Jacek Dobrzański, Oskar Putrzyński, Tymon Płoszka, Mateusz Pawłowski, Igor Brzozowski, Aleksy Chmielewski, gracze testowani, Antoni Błoński, Wiktor Wach

Trenerzy: Mateusz Legierski i Mateusz Majewski



Świetna postawa młodych legionistów, którzy rozegrali dwa 60-minutowe sparingi z mocnymi rywalami we Wrocławiu. Nasi zawodnicy utrzymywali dobry poziom gry praktycznie od pierwszej do ostatniej minuty, mimom mocnego oporu i niezłej gry obu drużyn z Wrocławia.



AP Żyrardowianka 2010 - Legia U11



Legia: Franciszek Golański - Dawid Rodak, Filip Hołowiński, Jacek Dobrzański, Oskar Putrzyński, Tymon Płoszka, Mateusz Pawłowski, Igor Brzozowski, Aleksy Chmielewski

Trenerzy: Mateusz Legierski i Mateusz Majewski



UKS Derby 356 Warszawa 2011 - Legia U10



Strzały (celne): KS Derby 17 (5) - Legia 67 (47)



Legia: Oliwier Frąckiewicz, Szymon Wlazło, Bartos Gawryś, Fryderyk Paprocki, Stefan Podgórski, Julian Liwartowski, Filip Wancerz, Radosław Maćkowski, Maksymilian Albrecht, Michał Kuć

Drużynę prowadził dziś trener Michał Konieczny.