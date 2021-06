Komentarze (15)

Wieczny fan Mioduskiego - 06.06.2021 / 14:36, *.plus.pl Byłoby dziwne gdyby nie zagrał bo podobno dobry grajek odpowiedz

MAKEN - 06.06.2021 / 14:31, *.151.165 ALE szukamy skrzydłowych? Jest Kamil Kargulewicz z GKS Tychy. Mam nadzieję, że nasz dział sportowy nie śpi. odpowiedz

(L) - 06.06.2021 / 08:56, *.ilabs.pl Mnie też się kojarzy z Haniorem. Od razu ma źle na starcie...

Nie zdziwię się jak zaraz się preprosza z vesoviciem bo juranovic mecz dobry na Euro i go nie będzie....

Mioduski out!!! odpowiedz

Hautausmaa - 05.06.2021 / 23:55, *.chello.pl "zagrał z reprezentaji" sobota wieczór? ;) odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 05.06.2021 / 23:09, *.petrotel.pl Rodziców miał w każdym razie mało rozgarniętych skoro przy "chrzcie" dostał Joel abo Hanna. Nie byli pewni co do płci chyba... odpowiedz

Krzeszczu - 05.06.2021 / 23:58, *.bredband2.com @vadisodjidjiaofoe: Abu Hanna to chyba znaczy "syn Hanny", ale moge sie mylic. odpowiedz

Hautausmaa - 06.06.2021 / 01:09, *.chello.pl @vadisodjidjiaofoe: Abu Abu jak zawsze! Abu czysta gęba! Abu pełny badziuch! odpowiedz

(L)egia - 06.06.2021 / 01:52, *.virginm.net @vadisodjidjiaofoe: to jest na pewno krewny Haniora odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 06.06.2021 / 08:12, *.petrotel.pl @Krzeszczu: zbijam się ;-) odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 06.06.2021 / 08:30, *.petrotel.pl @(L)egia: oby nie, bo Kupon nie będzie miał łatwego życia ;-) odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 06.06.2021 / 08:33, *.petrotel.pl @vadisodjidjiaofoe: w sumie to dobrze :-) odpowiedz

Be - 05.06.2021 / 23:09, *.centertel.pl Vesović nie jest już zawodnikiem Legii, więc po co go wymieniać.

odpowiedz

Rytm - 06.06.2021 / 07:51, *.centertel.pl @Be:

Do końca czerwca jest zawodnikiem Legii. Dopiero wtedy kończy mu się kontrakt. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 05.06.2021 / 23:06, *.petrotel.pl Skoro wygrał z Veso, to wychodzi na to, że to wzmocnienie ;-) odpowiedz

Siux - 06.06.2021 / 10:43, *.unity-media.net @vadisodjidjiaofoe: Drużyna Veso zainkasowała 3 bramki a jego tylko 1 bilans na + dla Abu Hanny odpowiedz

