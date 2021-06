8-10.06: Rozkład jazdy

Wtorek, 8 czerwca 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W środę o godzinie 18:00 w Nowym Dworze Mazowieckim, rezerwy Legii rozegrają finałowe spotkanie Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim z miejscowym Świtem. Obie drużyny mają już zapewniony awans do rozgrywek PP na szczeblu centralnym. Od wtorku do czwartku swoje mecze rozgrywać będą również nasze zespoły młodzieżowe, a najciekawiej zapowiada się środowy mecz w kat. U-16 przy Konwiktorskiej.



Rozkład jazdy:

09.06 g. 18:00 Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Legia II Warszawa [Finał woj. PP][NDM, ul. Sportowa 66]

10.06 g. 18:00 UWKS Legia Warszawa 02/3 - GKP Targówek 1953 [B-klasa][ul. Okopowa 55a]



Młodzież:

08.06 g. 18:30 Legia LSS 2010A U11 - Be A Star FA 09 [LTC 7]

08.06 g. 18:30 KS AP Diamonds 08 - Legia Ladies LSS U13 08/9 [ul. Halna 20]

09.06 g. 18:00 Marcovia Marki 03 - UWKS Legia Warszawa 03 [Marki, ul. Wspólna 12]

09.06 g. 18:00 Legia U11 - RKS Okęcie Warszawa 10 [LTC 7]

09.06 g. 20:30 MKS Polonia Warszawa 05 - Legia U16 [ul. Konwiktorska 6]

10.06 g. 17:30 Naprzód LSS Brwinów 08 - Legia LSS 08 U13 [Brwinów, ul. Turystyczna 4]

10.06 g. 18:15 KS Grom Pro II Warszawa 11 - Legia LSS 2011B U10 [ul. Wałbrzyska 5]