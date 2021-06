Legia trzecia w Legia Futsal Cup

Legia Warszawa zajęła trzecie miejsce w Legia Futsal Cup o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. W meczu półfinałowym legioniści ulegli 0-2 (0-1) Orłowi Laskowice, grając w mocno osłabionym składzie. Zdecydowanie lepiej nasz zespół zaprezentował się w meczu o 3. miejsce ze Śląskiem Wrocław, w którym do gry dołączyli trzej gracze, których zabrakło w pierwszym niedzielnym spotkaniu. Fotoreportaż z meczu Legia - Orzeł - 27 zdjęć Bodziacha Legioniści pokonali II-ligowca 6-1, rewanżując się za sobotnią porażkę w fazie grupowej 1-4. W turnieju wygrał Orzeł Laskowice, który w finale pokonał Widzewa 6-5. Mecze trwały 2x15 minut. W barwach Legii w turnieju zadebiutował hiszpański zawodnik, który dotychczas występował w AZS-ie UW. Wyniki meczów niedzielnych Legia Futsal Cup: O 5. miejsce: AZS UW Wilanów 5-4 Podkowa Teqball Club Półfinały: Widzew Łódź 6-3 Śląsk Wrocław Legia Warszawa 0-2 Orzeł Jelcz-Laskowice O 3. miejsce: Legia Warszawa 6-1 Śląsk Wrocław Finał: Orzeł Jelcz-Laskowice 6-5 Widzew Łódź

