W środę finał PP w Nowym Dworze Maz.

Finał wojewódzkiego Pucharu Polski pomiędzy drugim zespołem Legii Warszawa i Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, zostanie rozegrany w najbliższą środę, 9 czerwca o godzinie 18:00 na stadionie Świtu w Nowym Dworze Maz. Obaj finaliści mają zapewniony udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu centralnym, w finale z kolei zagrają o okazałe trofeum, medale oraz nagrodę pieniężną. Legia II w drodze do finału pokonała Legionovię Legionowo 3-2 (d), po dogrywce Polonię 3-1 (w) oraz w półfinale MKS Przasnysz 1-0 (w). Świt w obecnym sezonie III ligi zajmuje drugie miejsce w tabeli, z 14. punktami przewagi nad rezerwami Legii. W lidze dwukrotnie triumfował Świt - wygrywając z Legią II 3-0 oraz 1-0. Legia II po raz ostatni wygrała wojewódzki Puchar Polski na Mazowszu przed dwoma laty. W maju 2019 roku legioniści wygrali w finale w Błoniu z miejscową Błonianką 2-1 po dogrywce. Bramki dla naszej drużyny zdobyli wówczas Brodziński i Bondarenko, a spotkanie obejrzało, mimo ulewnego deszczu, około 700 kibiców.

@OIF - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Różni się tym, że biorą w nim udział tylko kluby z danego województwa do III ligi włącznie. Zwycięzca (kiedyś także finalista) kwalifikują się do rundy wstępnej centralnego Pucharu Polski. odpowiedz

OIF - 7 godzin temu, *.orange.pl Witam, czy ktoś może mi wytłumaczyć o co chodzi z tym wojewódzkim Pucharem Polski ? Czym się różni od centralnego ? Czy w związku z tym że teraz gramy finał wojewódzki to w przyszłej edycji z automatu dwójka zacznie od szczebla centralnego ? odpowiedz

Gruby` - 5 godzin temu, *.waw.pl @OIF: Równoległa edycja PP na szczeblu wojewódzkim dla drużyn od 2 ligi w dół. Zwycięzca dostaje miejsce w kolejnej edycji na szczeblu centralnym i tyle. Ale jednocześnie gra też na szczeblu wojewódzkim na wiosnę odpowiedz

