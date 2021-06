Dwa medale mistrzostw Polski wywalczyły młode zawodniczki sekcji squasha Legii Warszawa. W kategorii wiekowej do lat 11, Anna Jakubiec zdobyła srebrny medal MP, a Nadia Budzik brązowy. Marysia Kuczyńska ukończyła zawody na miejscu szóstym.

