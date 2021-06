11-13.06: Weekendowy rozkład jazdy

Radomiak w niedzielę może zapewnić sobie awans do ekstraklasy - nasi przyjaciele, aby nie oglądać się na wyniki pozostałych drużyn, muszą przynajmniej zremisować z Koroną Kielce. W sobotę Olimpia Elbląg walczyć będzie o utrzymanie w II lidze - w ostatniej kolejce ZKS zagra na wyjeździe z KKS-em Kalisz i pewne utrzymanie na tym poziomie, zapewni im jedynie wygrana z wyżej notowanym zespołem (zagra w barażach o I ligę). W przypadku straty punktów, wszystko zależeć będzie od wyniku meczu Motor - Olimpia Grudziądz. Nasi rugbiści zagrają wyjazdowy mecz z Arką w Rumi - legioniści utrzymają się w I lidze tylko w przypadku wygranej. Z kolei Legia Ladies w rozgrywkach IV ligi podejmować będą zespół KS Wilanów - ten mecz odbędzie się na bocznym boisku przy Łazienkowskiej. III-ligowe rezerwy Legii podejmować będą w LTC zespół Świtu, z którym w środę grały w finale wojewódzkiego Pucharu Polski. W Cetniewie odbędą się mistrzostwa Polski w pięcioboju w kategoriach U-14 i U-16 z udziałem zawodników Legii. Z kolei Daniel Ławrynowicz i Oktawia Nowacka rozpoczną rywalizację na Mistrzostwach Świata w pięcioboju, które odbędą się w Kairze. Medaliści MŚ zapewnią sobie udział na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Rozkład jazdy: 12.06 g. 12:00 Legia II Warszawa - Świt Nowy Dwór Maz. [LTC] 12.06 g. 12:00 KKS Kalisz - Olimpia Elbląg 12.06 g. 14:00 Arka Rumia - Legia Warszawa [rugby] 13.06 g. 12:40 Radomiak Radom - Korona Kielce 13.06 g. 12:40 Miedź Legnica - Zagłębie Sosnowiec 13.06 g. 16:00 Legia Ladies - KS Wilanów [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3] Młodzież: Piątkowe spotkanie juniorów starszych z Wisłą Kraków będzie transmitowane przez PZPN na żywo, na kanale YT "Łączy Nas Piłka". 11.06 g. 12:15 Wisła Kraków U18 - Legia Warszawa U18 [CLJ U-18][Myślenice, Zdrojowa 9] 12.06 g. 10:00 MKS Polonia Warszawa 07 - Legia U14 [ul. Konwiktorska 6] 12.06 g. 10:00 Agrykola Warszawa 09 - Legia LSSU11A [ul. Myśliwiecka 9] 12.06 g. 11:00 Legia LSS U13 - Promyk Nowa Sucha 08 [ul. Łazienkowska 3] 12.06 g. 13:00 Legia LSS U10B - Świt Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3] 12.06 g. 13:00 Legia LSS U10A - Agrykola Warszawa 10 [LTC] 12.06 g. 14:00 Legia U16 - Znicz Pruszków 05 [LTC] 12.06 g. 14:30 Legia LSS U11B - UKS Derby 356 Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3] 12.06 g. 16:15 Legia U15 - AKS SMS Łódź 06 [LTC] 13.06 g. 12:00 Znicz II Pruszków 08 - Legia U13 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4] 13.06 g. 14:00 Legia LSS U9 - UKS G-81 Bemowo 12 [ul. Łazienkowska 3] 13.06 g. 12:00 Legia U10 - Football Talents Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3] 13.06 g. 14:00 Legia U12 - Znicz II Pruszków 09 [ul. Łazienkowska 3] 13.06 g. 16:00 Jagiellonia Białystok 04 - Legia U17 [CLJ U17][Białystok] 13.06 g. 18:00 Unia Czermno 03 - UWKS Legia U18 [Czermno 52] 13.06 g. 19:00 RKS Okęcie 08 - Legia LSS 09 U12 [ul. Radarowa 1] XI Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa Legii Warszawa LEGIA BART 2021 – U11 . Turniej organizowany jest przez Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, a patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Sportu, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski. Turniej odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2021 r. na boiskach Orlik 2021 przy ul. Bema w Bartoszycach. Legię będzie reprezentowała drużyna U11 Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa w najmocniejszym składzie. Na boiskach będzie rywalizowało aż 16 drużyn: Legia Warszawa, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, AP Top-54 Biała Podlaska, Żuri Olsztyn, Chojniczanka Chojnice, Zawisza Bydgoszcz, GKS Bełchatów, Znicz Pruszków, Hattrick Białystok, Jagiellonia Białystok, AP Reissa, Olimpia Elbląg, STF Champion Warszawa, Victoria Bartoszyce i Legia-Bart Bartoszyce. Tak mocna obsada gwarantuje wysoki poziom rywalizacji oraz dużo atrakcji zarówno dla uczestników, jak i oglądających.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

LW - 11.06.2021 / 08:48, *.tpnet.pl MIedz L. 1-2 Zaglebie S. odpowiedz

LW - 11.06.2021 / 08:47, *.tpnet.pl Radomiak R. 3-1 Korona K. odpowiedz

LW - 11.06.2021 / 08:46, *.tpnet.pl KKS K. 1-2 Olimpia E. odpowiedz

LW - 11.06.2021 / 08:45, *.tpnet.pl LEGIA II. 3-1 Swit N.D.M. ! "L" !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.