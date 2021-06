Wyniki legionistów w PP

Zawodnicy sekcji strzeleckiej Legii w ostatni weekend wzięli udział w trzecich zawodach Pucharu Polski we Wrocławiu. Katarzyna Klepacz zwyciężyła w konkurencji pistolet pneumatyczny kobiet, trzecie miejsce zajął Konrad Białek w pistolecie szybkostrzelnym oraz Iza Wąsik w pistolecie sportowym 30+30 juniorek. Trzecie miejsce zajęli także legioniści w konkurencji pistolet mix - Katarzyna Klepacz wraz z Robertem Osmulskim. Piąta w Kpn była Julia Grzybowska, która zajęła również siódme miejsce w Kdw3x40. Piotr Janeczko z kolei wśród juniorów był ósmy w Kpn i siódmy w Kdw3x30. Piąte miejsce wśród juniorek zajęła Darya Slepakova w Ppn oraz ósme w karabinie leżąc. Marek Dobrowolski był dziewiąty w karabinie leżąc (seniorów), podobnie jak Tomasz Łastówka w Ppn (seniorów). fot. Podróżnik Michał Kameleon

