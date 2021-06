Polska 2-2 Islandia

Wtorek, 8 czerwca 2021 r. 19:56 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu międzypaństwowym towarzyskim rozegranym w Poznaniu reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Islandią. Goście objęli prowadzenie w 24. minucie po rzucie rożnym. Piłkę do siatki z bliskiej odległości skierował Albert Gudmundsson. Początkowo sędziowskie odgwizdali spalonego, ale po wideoweryfikacji bramka została uznana.







Dziesięć minut później akcję środkiem boiska przeprowadził Robert Lewandowski. "Lewy" został sfaulowany, ale piłkę przejął Piotr Zieliński i podał na lewą stronę do Tymoteusza Puchacza. Ten odegrał do środka i po dwóch kiksach rywali dopadł do niej Piotr Zieliński i z kilku metrów wpakował piłkę do siatki.



Tuż po przerwie Islandczycy ponownie wyszli na prowadzenie. Po błędzie Grzegorza Krychowiaka w idealnej sytuacji znalazł się Bjarnason i nie dał szans Wojciechowi Szczęsnemu. W samej końcówce dobrych sytuacji nie wykorzystał Kacper Kozłowski, ale udało się to Karolowi Świderskiemu w 88. minucie.



Polska 2-2 Islandia

0-1 - 24' Albert Gudmundsson

1-1 - 34' Piotr Zieliński

1-2 - Brynjar Ingi Bjarnason

2-2 - 88' Karol Świderski



Polska: Wojciech Szczęsny - 4. Tomasz Kędziora, 15. Kamil Glik, 3. Paweł Dawidowicz, 26. Tymoteusz Puchacz (80' 13. Maciej Rybus) - 19. Przemysław Frankowski (64' 17. Przemysław Płacheta), 16. Jakub Moder, 10. Grzegorz Krychowiak (64' 8. Karol Linetty), 20. Piotr Zieliński (46' 6. Kacper Kozłowski) - 9. Robert Lewandowski (81' 11. Karol Świderski), 24. Jakub Świerczok (58' 21. Kamil Jóźwiak).



Islandia: 13. Rúnar Alex Rúnarsson (46' 1. Ögmundur Kristinsson) - 2. Alfons Sampsted, 4. Hjörtur Hermannsson, 6. Brynjar Ingi Bjarnason, 3. Guðmundur Þórarinsson - 15. Mikael Anderson (74' 24. Gísli Eyjólfsson), 17. Aron Gunnarsson (87' 16. Kolbeinn Þórðarson), 7. Andri Fannar Baldursson (78' 23. Stefán Teitur Þórðarson), 8. Birkir Bjarnason, 11. Albert Guðmundsson (90' 19. Jón Dagur Þorsteinsson) - 22. Jón Daði Böðvarsson (84' 21. Sveinn Aron Guðjohnsen)



żółte kartki: Krychowiak (Polska) - Baldursson (Islandia)



sędziował: Balazs Berke (Węgry)



widzów: 19 614