Sparing z Ferencvarosem, prezentacja drużyny

Znany jest już ostatni sparingpartner podczas zgrupowania Legii Warszawa w Austrii. 17 czerwca rywalem legionistów będzie węgierski Ferencvárosi TC. Z kolei zaplanowany na 30 czerwca mecz towarzyski z Lechią zostanie rozegrany z udziałem kibiców na stadionie przy Łazienkowskiej. Tego samego dnia odbędzie się przedsezonowa prezentacja drużyny. Plan przygotowań Legii: 7.06. - rozpoczęcie treningów 16.06. - wylot na zgrupowanie w Austrii 17.06. - sparing z azerskim Neftçı Baku 20.06. - sparing z węgierskim Ferencvárosi TC 23.06. - sparing z rosyjskim FK Krasnodar 24.06. - koniec zgrupowania, powrót do Warszawy 30.06. - sparing z Lechią Gdańsk (Warszawa) 3.07. - sparing z Wisłą Płock (Urszulin)

xaxaax122 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl kilka lat temu lalismy ferencvaros i mistrza Wegier. Na dziś mają wiecej kasy i to oni mogli by nas zlać w 2 rundzie LM. odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Do Peter:jakbyś był na pewnym meczu w Rzymie to byś wiedział że zgoda z Pogonią na razie nie wchodzi w rachubę. odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kiedy sprzedaż karnetów? odpowiedz

Hajra Lilak - 3 godziny temu, *.play-internet.pl fradista ciganok! odpowiedz

Remino - 3 godziny temu, *.orange.pl a zgoda z Radomiakiem ? I Stalą Bielsko-Biała ? odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl No prezentacja drużyny się przyda bo większość nazwisk z pierwszego treningu to można niekojarzyć. odpowiedz

Krisu - 4 godziny temu, *.chello.pl Droga redakcjo czy będą jakieś transmisję live ze sparingów? Jeśli tak to oczywiście prosimy o kink odpowiednio wcześniej. Jeśli nie to prosimy o organizację takich transmisji ;)

Pozdrawiam odpowiedz

Juri - 4 godziny temu, *.centertel.pl Zgody z Lechią nie będzie. Olimpia Elbląg odpowiedz

kornel - 5 godzin temu, *.centertel.pl prezentacja drużyny…. żeby było co prezentować to jescze minimum 3 transfery odpowiedz

Heh - 4 godziny temu, *.chello.pl @kornel: Jakie 3 transfery. Jeden, max dwa solidne i wprowadzenie młodzieży. Mamy problem, bo jedyny młodzieżowiec sensowny co mógł się więcej pokazać to Miszta, który zabierze miejsce Borucowi przez przepisy Ekstraklasy. odpowiedz

kornel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Heh: sytuacja kadrowa jest beznadziejna niestety , czarno to widze odpowiedz

Pawełek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Ponoć mamy przybić zgodę z Lechią na tym meczu. Prawda to czy tylko plotki takie krążą po Wybrzeżu? odpowiedz

Daniel - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Pawełek: a na co komu i kogo interesuja te śmieszne zgody? odpowiedz

Peter - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Pawełek: Tak, niedługo się okaże, że mamy np zgodę z Widzewem. Ja od 25 lat uznaję tylko 4 zgody: Olimpia, Zagłębie, Den Haag i... Pogoń Szczecin. odpowiedz

roben66 - 4 godziny temu, *.com.pl @Peter: dobrze , że masz tylko coś do powiedzenia klikając w klawiaturę :) , z Radomiakiem 40 lat temu też była zgoda , a teraz odnowiona odpowiedz

Polak - 4 godziny temu, *.chello.pl @Pawełek: A masz źródło które potwierdzi te rewelacje? W 2014 roku też miała być zgoda z Lechią i każdy wie jak to wyszło. odpowiedz

Doc - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Pawełek: chyba że sam zawiązesz tą zgodę odpowiedz

Hubbard - 3 godziny temu, *.chello.pl @Doc:

zgoda to ja mogę mieć Duklą Praha a nie jakimiś obszczymurkami odpowiedz

Stefan1916 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Peter: Radomiak tez do nich nalezy. Choć kiedyś zgoda z Lechia była. Może prezes chce z ich prezesem zgodę, by wymieniać się szrotem. odpowiedz

