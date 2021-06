16 zawodników na pierwszym treningu. Nowi trenerzy

Drużyna mistrza Polski rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Na pierwszym treningu stawiło się zaledwie 13 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Fotoreportaż z treningu - 21 zdjęć Woytka Trening bramkarzy prowadził Ricardo Pereira , a pomagali mu Krzysztof Dowhań i Arkadiusz Białostocki . W zajęciach wzięli udział Mateusz Kochalski , Cezary Miszta i Kacper Tobiasz . Portugalczyk od początku przypomniał jak bardzo ekspresyjną jest osobą. Do sztabu szkoleniowego dołączył też Zbigniew Jastrzębski , który będzie odpowiadał za przygotowanie fizyczne, ale raczej nie będzie brał czynnego udziału w codziennych treningach. Poniedziałkowej rozgrzewki nie prowadził. Nieobecny był natomiast Alessio De Petrillo , któremu skończył się kontrakt z klubem i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Według informacji z klubu strony doszły do porozumienia, ale Włoch w ostatniej chwili wycofał się. Druga strona zupełnie inaczej patrzy na tę sprawę - Petrillo zapowiadał, że jak wyjedzie bez podpisanej umowy, to nie wróci i wygląda na to, że słowa dotrzymał. Szansę pokazania się na tle pierwszej drużyny otrzymała trójka zawodników z rezerw: Kacper Skwierczyński , Wiktor Kamiński i Bartłomiej Ciepiela . Na zajęciach zabrakło nowego nabytku Joela Abu Hanny , który przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Izraela, a ponadto ma ważną umowę z poprzednim klubem do końca czerwca i nie wiadomo, czy zostanie zwolniony wcześniej. Z kolei Jasur Yaxshiboyev uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa - nie wiadomo kiedy dołączy do drużyny. Lista zawodników na treningu: Cezary Miszta Kacper Tobiasz Mateusz Kobylak Kacper Skwierczyński Andre Martins Szymon Włodarczyk Kacper Skibicki Luquinhas Bartłomiej Ciepiela Kacper Kostorz Artur Jędrzejczyk Mateusz Wieteska Mateusz Hołownia Wiktor Kamiński Jakub Kisiel Bartosz Slisz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To pachnie z lekka kabaretem. Po co te treningi. Zebrać się po mistrzostwach i tyle. Co oni będą ćwiczyć? Taktykę? Bez większości podstawowych piłkarzy. Czesław miej litość. odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.237.122 Ten Jasur to kolejna komedia! Prezes i Kucharski to chyba mają takie hobby żeby chociaż jeden nabytek był pieprzonym szrotem nie nadającym się do niczego ! Dobierają ich pod siebie heh. Wygonić typa rozwiązać kontrakt. Miodek to się nic nie uczy. Źle to wróży na najbliższe miesiące i nie tylko! Dość tej amatorszczyzny przecież to jest żałosne co się odpier....la w naszym klubie! GDZIE TRANSFERY!! GDZIE TEN CACTAS HEISTER I GAULD?! Zwykle farmazony ! odpowiedz

Gość niedzielny - 2 godziny temu, *.centertel.pl @bum: prawda ???? odpowiedz

Farme(L) - 49 minut temu, *.bridgefibre.net @bum: Caktasem interesują się inne kluby w tym Besiktas, a od nas dostał zbyt niską ofertę.

Heister ma zainteresowanie z Węgier i rzekomo Werder się nim interesuje, gdzie będzie miał pewny plac, a u Nas byłbym zmiennikiem dla Mladena.

O Gaulda jak informują media na wyspach walczy pół Championship i Rangersi.

Także "ciemność widzę... Ciemność"!!! odpowiedz

bum - 29 minut temu, *.virginm.net @Farme(L): Ja znam sytuacje tych pilkarzy... Tu chodzi o to, ze konkretow brak... jakby dostali zadawalajace oferty to juz byliby na Lazienkowskiej.... Wiec gadki prezesa ze sie nimi interesuje to jest zart.... Jakby ich chcial i traktowal powaznie sytucje w jakiej jest klub to by nie szczedzil kasy tylko ich podpisal i tyle... On musi wiedziec ze Legia nigdzie sie znow nie zakwalifikuje! On ma po prostu taki plan inaczej tego nie widze... W te dziury po pilkarzach powpycha malolatow i w ten sposob do zimy wyprzeda reszte cosie da.... i pewnie sprzeda klub.... Ja prdle obym sie mylil odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Ostatnie zdanie wręcz mnie powaliło. Ten gość z to normalnie Obradović 2. Loch Ness w czystej postaci. Jak nieprzygotowany, to głodówka, jak nie kontuzja to choroba. Jak nie urok, to .....przemarsz wojsk radzieckich.



Czekam na wywiad prezesa i właściciela w jednym jak to idziemy w dobrym kierunku a naszym celem jest awans co najmniej do LE. W 13-stu. Paranoja goni paranoję...



odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Wolfik: Locko Loko pewnie znowu powie ze zostal oszukany odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Właściciela Mioduskiego najbardziej oszukuje prezes Mioduski. Ciekawe, czy kiedys zdecyduje sie na jego odwołanie... odpowiedz

xd - 2 godziny temu, *.chello.pl a potem będzie płacz, że drużyna zmęczona, że nie ma rotacji, że nie ma kogo wpuścić z ławki żeby dawał jakość... odpowiedz

zoom - 3 godziny temu, *.plus.pl A co z Rasiakiem? :-P odpowiedz

heheszek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl niech grają banda na bande odpowiedz

Warrior - 3 godziny temu, *.plus.pl Jeśli chodzi o transfery to kucharski je negocjuje jak Nowicki w scenie z Niemczykiem w filmie Sztos tyle że niektórzy się nie dają się nabrać. odpowiedz

Cch - 3 godziny temu, *.plus.pl I po co w ogóle zaczynać taki trening? odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 3 godziny temu, *.plus.pl @Cch: żeby nie było że nic nie robią odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.plus.pl No są wzmocnienia 3 nowych się pojawilo Na treningu... trenerów. Niedługo to sztab trenerski będzie liczył więcej osób niż kadra meczowa :) odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.plus.pl @:): będzie jeden trener przysługiwał jednemu grajkowi. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl Yakshiboyew to ma pecha ramadan kontuzja covid w takim tempie to mu zabraknie czasu i kontraktu żeby się przygotować. Czesław powie że dobry grajek ale nie bylo kiedy go wkomponować do składu . odpowiedz

ding - 3 godziny temu, *.chello.pl Yaxshiboyev: Obradović II odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @ding: Nie wiem, czy nie lepszy pod tym względem. odpowiedz

Pan Prezes Mioduski - 4 godziny temu, *.247.44 JEST SUPER...JEST SUUUUPER

WIĘC O CO CI CHODZI ! odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Pan Prezes Mioduski: AVE PREZES!!! odpowiedz

WTK - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Pan Prezes Mioduski: ŁUBU DUBU ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE PREZES NASZEGO KLUBU, NIEEEECH ŻYYYJEE NAAM!!! odpowiedz

Wo(L)a - 4 godziny temu, *.chello.pl Ciekawe czy z Jasurem ( Covid ) to prawda. W ogóle zastanawiam się ilu zawodników z drużyny jest zaszczepionych? Swoją drogą ten typ to wyznacznik zajebistych transferów. 90% to porażka. Gość okazuje się kompletnie nieprzygotowany do gry, teraz odpocznie bo Covid więc znowu może będzie nieprzygotowany haha odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 4 godziny temu, *.chello.pl @Wo(L)a: dobrze, że wyłapali go tym skutecznym testem, nie wybije drużyny. Oby wyszedł z tego, pewnie ledwo żyje. odpowiedz

Tynsss - 4 godziny temu, *.plus.pl W klubie jak był gnój, tak gnój jest. Masakra.

Dogrywaliśmy sezon to szastali nazwiskami, a przyszło co do czego to zostajemy z ręką w nocniku. Bez Wszołka, bez Veso i być może bez Jury. Za Mioduskiego nigdy lepiej nie będzie. Co mówili na temat transferów na ostatnią chwilę? Ważne by nowi przygotowania rozpocząć już z wszystkimi wzmocnieniami. Drużyna miała się spinać. odpowiedz

AWollfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Tynsss: Kolego, prezesom wierzyć, to jak wybierać się z motyką na słońce. Ci ludzie słowa prawdy w życiu nie powiedzieli. odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl Skład nie będzie się zbytnio różnił w pierwszym, oficjalnym meczu... ;) odpowiedz

Gruby` - 4 godziny temu, *.waw.pl Świetny grajek z tego Jaszibojewa (czy jak mu tam)



Jaśnie Pan Kucharski sprowadził go jak już liga grała w najlepsze, potem kontuzje, nieprzygotowany do gry, początek nowego sezonu i chłop znowu nie będzie uczestniczył w przedsezonie :D po prostu nie wierzę, że można mieć takiego pecha (?) odpowiedz

DRAMAT! - 4 godziny temu, *.chello.pl Wzmocnienia? Przecież drużyna została wręcz osłabiona.

Tak wyglądają rządy loczka :D i on pie...li o wzmacnianiu drużyny przed pucharami odpowiednio wcześnie :D

Rok rok to samo... Transfery ( ochłapy ) na ostatnią chwilę.

odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.timplus.net A gdzie najlepszy strzelec III ligi Pan Warchol odpowiedz

