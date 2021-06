Biblioteka legionisty: Kronika 100 lat polskiego sportu

Czyte(L)nia

Niedziela, 13 czerwca 2021 r.

Kolejna publikacja wydana z okazji 100-lecia Przeglądu Sportowego to album zatytułowany "100 lat polskiego sportu" (1921-2021). Licząca 200 stron kronika wydana została w pełnym kolorze, w formie broszurowej formatu A4.



Autorzy kroniki postanowili przypomnieć najważniejsze wydarzenia z udziałem polskich sportowców, zarówno drużynowych, jak i tych osiąganych indywidualnie. Całość przedstawiona została chronologicznie, więc możemy przeczytać o występach polskich sportowców na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich, jak również Mistrzostwach Świata w różnych dyscyplinach. Poza tekstami głównymi, w których często przytaczane są dawne relacje z Przeglądu Sportowego, na marginesach przygotowano swego rodzaju kalendarium wydarzeń. Tam przedstawiono ważniejsze wyniki Polaków na międzynarodowych zawodach we wszystkich dyscyplinach.



"23 października 1964. Irena Grudzień nie ma głowy do pracy, a nawet gdyby chciała, nie ma możliwości. Na Legię, gdzie pracuje, co rusz ktoś przychodzi z gratulacjami. Uściskom nie ma końca. Przecież jej kochany Józek ma olimpijskie złoto. 'A nie był nawet mistrzem Polski...' - przypomina małżonka złotego medalisty. Pani Irena chce na moment wyjść do domu, by podzielić się radością z synkami - Mariuszem i Robertem. Barannikow znów atakuje, ale Grudniowi wychodzą kontry. Jedna z nich, z prawej, jest mocna i widać, że Barannikow ją odczuł. Grudzień teraz łatwiej punktuje. Bokser radziecki rzuca wszystko na szalę, ale czujemy, że zwycięstwo Polaka jest pewne" - pisał nasz korespondent Jerzy Zmarzlik. W tokijskiej hali Korakuen polscy pięściarze zamieniają się w poszukiwaczy złota. Po walce Grudnia do ringu na swój finał wchodzi Jerzy Kulej" - czytamy w jednej z relacji.



Legijnych akcentów w publikacji nie brakuje, bo jak wiadomo, sportowcy Legii przez wiele lat zaliczali się do ścisłej czołówki w wielu dyscyplinach. Możemy przeczytać nie tylko o sukcesach piłkarzy (półfinał Pucharu Europy i półfinał Pucharu Zdobywców Pucharów), ale i o legijnych szermierzach, lekkoatletach, jeźdźcach, zapaśnikach i wielu innych. Całość oczywiście okraszona jest archiwalnymi fotografiami, czy tytułami z dawnych wydań PS.



W relacji zatytułowanej "Najszybszy biały człowiek" możemy przeczytać o występie Mariana Woronina. "Gdy 9 czerwca 1984 podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego w Warszawie, Marian Woronin przebiegł 100 metrów na stadionie Skry w 10.00 sekundy, wynik ten - lepszy o 0.01s od rekordu Europy Włocha Pietro Mennei - przemówił nie tylko do wyobrańni Polaków. W tym momencie bowiem sprinter warszawskiej Legii stał się jednym z kilku najszybszych ludzi w historii. Osiągnięty w specjalnych warunkach rekord świata Afroamerykanina Calvina Smitha wynosił 9.93, ale rezultaty poniżej 10 sekund były naówczas osiągane bardzo rzadko. Gdy inny reprezentant USA Carl Lewis biegł 4 sierpnia 1984 roku po złoty medal olimpijski w Los Angeles, zmierzono mu raptem 9.99 s. Czyli był zaledwie o jedną setną, a tak naprawdę o dwie tysięczne szybszy od Woronina, któremu zmierzono na Skrze 9.992 sekundy. Skra pozostawała w takiej samej ruinie jak teraz. Połowa trybun groziła zawaleniem, więc widzowie zasiadali tylko z jednej strony stadionu. Jedynie tartan przydawał obiektowi znamion nowoczesności. Entuzjazm publiczności oklaskującej Woronina był jednak przeogromny. Tym bardziej, że w trakcie zawodów ogłoszono, iż legionista uzyskał 9.99... Dopiero gruntowna analiza fotograficzna wykazała, że zgodnie z regułami IAAF 9.992 trzeba zaokrąglić jako 10.00s i taki wynik podano w formie sprostowania następnego dnia. Wywołało to burzę protestów" - czytamy na jednej ze stron.



W albumie przeczytamy również o "Rycerzu Kowalczyk i jego koniu Artemorze", "Królach rzutów i suplesów" (zapaśnikach, którzy wywalczyli medale w Seulu), "Szabliście Wszech Czasów" (Jerzym Pawłowskim), "Drugiej młodości Brychczego", Andrzeju Gołocie i wielu innych sportowcach Legii, m.in. pięcioboistach i zawodnikach sekcji strzeleckiej, którzy zdobywali liczne medale na międzynarodowych imprezach.



Na koniec publikacji przedstawieni zostali kolejni mistrzowie Polski w dyscyplinach drużynowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, hokej, hokej na trawie), przypomniano redaktorów naczelnych PS z różnych okresów, a także zaprezentowano listę laureatów plebiscytu Przeglądu Sportowego. Przygotowano również kalendarium samego PS - ważne daty pod względem zmian wydawniczych i wyglądu gazety, a na koniec "Historię w obrazkach", czyli jak zmieniała się szata graficzna PS od 1921 roku.



Bardzo ciekawa, przekrojowa publikacja, dzięki której możemy w dużym skrócie prześledzić najważniejsze wydarzenia sportowe ostatniego stulecia.



Tytuł: Kronika 100 lat polskiego sportu

Autor: praca zbiorowa (red. prowadzący Piotr Wesołowski)

Wydawnictwo: Ringier Axel Springer

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 200

Cena okładkowa: 25 zł











