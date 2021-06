Koszykówka

Muhammad-Ali Abdur-Rakhman nowym zawodnikiem Legii

Poniedziałek, 7 czerwca 2021 r. 14:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarska Legia zakontraktowała drugiego obcokrajowca na sezon 2021/22 - poinformowała oficjalna strona klubu. Nasz zespół wzmocni 26-letni Amerykanin, Muhammad-Ali Abdur-Rakhman, który występuje na pozycji rzucającego obrońcy. Po występach w NCAA, przez ostatnie dwa sezony Abdur-Rakhman występował w rozgrywkach G-League w drużynie Canton Charge, a występy w Legii będą dla niego pierwszymi w Europie.



Nowy gracz Legii, w zespole Michigan Wolverines w NCAA, był dwukrotnie wybierany do najlepszej piątki swojej konferencji. - Dlaczego Legia? To czołowa drużyna w Polsce, która dąży do ciągłego rozwoju, chce wygrywać, tak jak ja. Wiem, że w polskiej lidze grają dobrzy zawodnicy prezentujący solidny poziom i to mi bardzo odpowiada. Jestem wszechstronnym koszykarzem, potrafię się odnaleźć w każdej sytuacji. Będę się w pełni poświęcał roli jaką przewidzi dla mnie trener. Niewiele wiem o Polsce, ale słyszałem, że to piękny kraj i mam nadzieję się o tym przekonać. Będzie to dla mnie zupełnie nowe miejsce, ale traktuję to jako ekscytujące wyzwanie - mówi Muhammad-Ali Abdur-Rakhman.



W czerwcu 2018 roku wystartował w drafcie NBA, ale nie został wybrany przez żadną z drużyn i przez dwa sezony występował na zapleczu NBA, w rozgrywkach G-League. W minionych rozgrywkach, w ciągu średnio 21 minut na parkiecie, zdobywał 7,2 punktu. - Muhammad-Ali na razie nie miał okazji, by pokazać swoje umiejętności w Europie - po świetnej karierze w uczelni Michigan, gdzie dotarł do finału NCAA, bardzo liczył na angaż w NBA. Zagrał dwa sezony w G League prezentując solidną, równą formę. Obserwowałem tego zawodnika od dwóch sezonów, od razu po tym jak zakończył naukę i grę w Michigan chciałem go mieć w swojej drużynie, ale Muhammad-Ali miał wielką nadzieję na grę w najlepszej lidze świata. Teraz pojawiła się okazja, by ten wszechstronny koszykarz zagrał w Legii Warszawa. Muhammad-Ali będzie odpowiedzialny w naszym zespole za dostarczanie punktów i bardzo dobrą obronę. W NCAA właśnie z tego słynął i był za to ceniony. Pozyskaliśmy bardzo dobrze rzucającego zawodnika, dzielącego się piłką, angażującego się w grę po obu stronach parkietu - powiedział o nowym nabytku Legii, trener Wojciech Kamiński.



W kadrze Legii na sezon 2021/22 znajdują się, oprócz Abdura-Rakhmana, również Adam Kemp (środkowy), Łukasz Koszarek (rozgrywający), Dariusz Wyka (środkowy/silny skrzydłowy), Grzegorz Kulka (skrzydłowy), Grzegorz Kamiński (rzucający obrońca/niski skrzydłowy), Jakub Sadowski (środkowy/silny skrzydłowy) i Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający obrońca/niski skrzydłowy).



Imię i nazwisko: Muhammad-Ali Abdur-Rakhman

Data i miejsce urodzenia: 1.09.1994, Allentown (USA)

Pozycja: rzucający obrońca

Wzrost: 193 cm



Dotychczasowe kluby:

2019/20: Canton Charge (USA, G League): 42 mecze, śr. 21.3 min, gry, 7.2 pkt., 2.6 zb., 1.9 as.

2018/19: Canton Charge (USA, G League): 49 meczów, śr. 20.1 min. gry, 6.4 pkt., 1.9 zb., 1.5 as.

2017/18: Michigan Wolverines (USA, NCAA): 41 meczów, śr. 34.9 min. gry, 12.8 pkt., 3.8 zb., 3.2 as.

2016/17: Michigan Wolverines (USA, NCAA): 38 meczów, śr. 30.6 min. gry, 9.0 pkt., 2.7 zb., 1.9 as.

2015/16: Michigan Wolverines (USA, NCAA): 36 meczów, śr. 27.8 min. gry, 8.6 pkt., 2.7 zb., 1.6 as.

2014/15: Michigan Wolverines (USA, NCAA): 29 meczów, śr. 19.0 min. gry, 4.4 pkt., 1.6 zb., 0.9 as.