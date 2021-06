Popołudnie z Lopesem, ale bez Jędrzejczyka

W drugim poniedziałkowym treningu, podobnie jak w porannym, uczestniczyło 16 zawodników. Zabrakło Artura Jędrzejczyka , który jako jeden z najbardziej eksploatowanych graczy wiosną, otrzymał kilka dni dodatkowego wolnego. Niemal prosto z samolotu dołączył natomiast Rafael Lopes , ale Portugalczyk miał indywidualny trening wprowadzający. Nadal nieobecny był Ernest Muci . Zajęcia rozpoczęły się od rozgrzewki prowadzonej przez Radosława Gwiazdę . Z boku wszystko nadzorował nowy szef przygotowania fizycznego Zbigniew Jastrzębski . Następnie ćwiczeniami z piłkami kierował Przemysław Małecki. Legioniści grali na skróconym polu na małe brameczki. Po ok 80 minutach zajęcia się zakończyły. Wtorkowe treningi zaplanowano na godzinę 10 i 15. fot. Woytek / Legionisci.com

