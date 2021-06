EuroZnawca w Fortunie - do wygrania milion euro!

Wtorek, 8 czerwca 2021 r. 08:00 Redakcja

Sponsor Legii Warszawa Fortuna zakłady bukmacherskie uruchomiła konkurs przed startem Euro 2020, w którym do wygrania jest aż 1 000 000 euro. Zabawa EuroZnawca jest darmowa i polega na poprawnym wytypowaniu całej drabinki turniejowej. Wystarczy założyć konto w serwisie efortuna.pl lub już je posiadać.



Nie trzeba nic wpłacać, nie trzeba stawiać zakładu!



- Drabinki możecie ustawiać tylko do 11 czerwca do godziny 21:00, czyli do rozpoczęcia mistrzostw Europy.



- Nagroda główna przypadnie w udziale typerom, którzy bezbłędnie wytypują kolejność w grupach, zespoły, grające w 1/8 finału, ćwierćfinale, półfinale i finale, wraz z jego dokładnym wynikiem.



- Dodatkowo gracze, którzy poprawnie wytypują wszystkie drużyny, które awansują z fazy grupowej wraz ze wskazaniem par które zagrają w 1/8 finału, otrzymają Nagrodę dodatkową w postaci Punktów lojalnościowych Fortuna Klub Plus, których pula ma wartość 100 000 zł i która podzielona zostanie na wszystkich graczy, którzy wskazali poprawnie wszystkie drużyny, które awansują z fazy grupowej wraz ze wskazaniem par które zagrają w 1/8 finału.



Prosty bonus na start



Na czas mistrzostw Fortuny uruchomiła dla nowych graczy bonus - pierwszy zakład Bez ryzyka do 600 zł. Co to oznacza w praktyce? Wygrana albo zwrot stawki! Jeżeli pierwszy kupon po założeniu konta będzie zwycięski gracz otrzymuje wygraną, a jeżeli kupon ten będzie przegrany Fortuna zwraca pełny wkład, maksymalnie do 600 zł. Nie ma znaczenia, na jakie rozgrywki sportowe i za jaką kwotę zostanie postawiony pierwszy kupon.



Jak to działa? Gracz stawia kupon składający się z np. meczów Mistrzostw Europy w piłce nożnej za 600 zł.

Wygrywa – na koncie gracza ląduje wygrana, której wysokość znajdzie na kuponie.

Przegrywa – postawione 600 zł wraca na jego konto. Dodatkowo, za samą pełną rejestrację automatycznie Fortuna przyznaje w prezencie 20 zł do wykorzystania na grę.



