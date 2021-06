Legijny turniej w Bartoszycach

W najbliższy weekend w Bartoszycach odbędzie się XI Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa Legii Warszawa LEGIA BART 2021 – U11. Turniej organizowany jest przez Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, a patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Sportu, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski. Turniej odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2021 r. na boiskach Orlik 2021 przy ul. Bema w Bartoszycach. W związku z pandemią nie pojawią się zespoły z Rosji, Litwy, Ukrainy, Łotwy oraz Anglii jak to bywało w ostatnich latach. Na boiskach będzie rywalizowało aż 16 drużyn: Legia Warszawa, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Top Biała Podlaska, Żuri Olsztyn, Chojniczanka Chojnice, Zawisza Bydgoszcz, GKS Bełchatów, Znicz Pruszków, Hattric Białystok, Jagiellonia Białystok, AP Reissa, Olimpia Elbląg, STF Champion Warszawa, Victoria Bartoszyce i Legia-Bart Bartoszyce.

Legion - 3 godziny temu, *.86.192 Bartoszyce 100% Legia wiele serc jedno bicie ,Legia ponad życie! odpowiedz

