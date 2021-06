Poranna siłownia. Muci dołączył do drużyny

Wtorkowy poranek legioniści spędzili na siłowni, a nie na boisku jak to pierwotnie było planowane. Zbigniew Jastrzębski i Radosław Gwiazda przygotowali dla piłkarzy zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w LTC. Przez kilkadziesiąt minut zawodnicy rotowali się na stacjach. Z drużyną ćwiczył Ernest Muci , który dopiero wczoraj wieczorem dotarł do Warszawy i opuścił pierwszy dzień treningowy. Ponadto ćwiczyli ci sami, którzy obecni byli w poniedziałek. O godzinie 15 rozpocznie się druga sesja treningowa. Tym razem piłkarze stawią się na boisku. Fotoreportaż z treningu - 13 zdjęć Woytka

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tytuł Muci dołączył do drużyny jakby to nowe wzmocnienie było. odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Emreli czeka na kasę za podpis.... A Pan Darek czeka na kredyt.... odpowiedz

Trener - 2 godziny temu, *.plus.pl Dlaczego wiosłują na TRXach z obciążeniem własnego ciała, a bica i klatę walą sztangą z obciążeniem oraz ściągają drążek za kark? Kto układa te sztukanckie plany? Siłka ich spowolni, a pewnie żadne z nich nie podciągnie się prawidłowo 5 razy na drążku... p.s. pytam z ciekawości i bez trolowania, gdyż takie newsy o treningach na siłce zawsze czytam i oglądam zdjęcia i mnie to zastanawia odpowiedz

meter - 5 minut temu, *.t-mobile.pl @Trener:

Dodam od siebie ,jeszcze "szwedki na triceps::)).W połączeniu ze ściąganiem drążka zza karku,obręcz barkowa ..trzeszczy..



Jestem workautowcem ze sporym doświadczeniem i zastanawia mnie jak to możliwe ,że zwykły nastolatek ode mnie z placyku ,ma większą wiedzę i od zawodowych piłkarzy i ich trenerów...



O budowaniu siły eksplozywnej to pewnie nawet nie słyszeli.Smutne to::(( odpowiedz

ryba socho - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl większy sztab trenerski niż piłkarski odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.net.pl Emreli dalej przechodzi testy medyczne? To juz 68 godzina testow - ma konskie zdrowie :) odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Pawciu:bo jeszcze mu testy sprawnościowe zostały i może startować w maratonie odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Pawciu: za 2 dni zgodzi się na wszystkie warunki Pudla... odpowiedz

