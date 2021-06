Sonia Baranowa w finałach OOM

W niedzielę w Szamotułach zakończyły się eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kl. III w gimnastyce artystycznej, w których startowały 64 zawodniczki urodzone w roku 2011. Do finałowej 32, podczas zawodów organizowanych przez Dąbrówkę Poznań, zakwalifikowała się zawodniczka Legii, Sonia Baranowa, której trenerką jest Kateryna Nylypiuk. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży odbędzie się w ostatni weekend czerwca w Łodzi. Nasz klub reprezentować będą dwie zawodniczki - oprócz Soni, wystąpi Aleksandra Łucjanek, która będzie rywalizować w kl. II (24 gimnastyczki z roczników 2009-2010).⁣

