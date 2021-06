Potencjalni rywale Legii w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów

Komentarze (8)

Niestety - 7 minut temu, *.chello.pl Ta runda nas nie dotyczy... odpowiedz

Realista - 12 minut temu, *.com.au Jaka 2. runda, ludzie XD odpowiedz

Siema - 21 minut temu, *.18.56 Czytając wasze jęki i steki to śmiem twierdzić że piszą to osoby które boją się własnego cienia golimy frajerów i awans min le będzie w tym sezonie JAZDA z ku.... I odpowiedz

bizon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tego typu spekulacje są bezcelowe. 2 runda będzie, tyle, że w eliminacjach do Conference League. I tam też zakończymy swój udział w europucharach. odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Realnie patrząc, są niewielkie szanse na drugą rundę. odpowiedz

PAN - 1 godzinę temu, *.chello.pl a to będzie w ogóle II runda? odpowiedz

odpowiadający - 1 godzinę temu, *.250.46 @PAN: ogólnie tak lecz dla Legii nie odpowiedz

Rikki - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nawet jak Bodo jakoś pykną to jeśli potem trafią na Omonię to cienko to widzę... Liczę na niespodziankę ale czy to możliwe z tym składem... odpowiedz

