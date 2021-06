Zmiana sparingpartnera: Bischofshofen FC zamiast Neftci

Komentarze (9)

lucho_83 - 39 minut temu, *.com.tr Turniej 4 drużyn, może trzeba Kamila Stocha lub Piotrka Żyłę do pomocy? ;-) odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Taki sparing na podbudowanie ego. Jacy my jesteśmy wspaniali. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl Mieliśmy nie grać z Neftci, jeśli wylosujemy ich w el. LM. Czy to oznacza, że wylosujemy ich w el. LM? ;-) odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl IV liga austriacka? To nie lepiej między sobą gierkę rozegrać? A, sorry. Nie mamy 22 zawodników... odpowiedz

Krzeszczu - 52 minuty temu, *.bredband2.com @vadisodjidjiaofoe: byc moze sparring bedzie w siatkonoge? :-)) odpowiedz

Sputnik 44 - 47 minut temu, *.t-mobile.pl @vadisodjidjiaofoe: zbierze się cały sztab szkoleniowy plus Pudel jako napadzior i można grać! odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Będzie trudno... odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Z pozdrowieniami od Adama Małysza... odpowiedz

