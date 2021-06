Rezerwy

Finał PP: Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3-0 Legia II Warszawa

Środa, 9 czerwca 2021 r. 20:16 Woytek, źródło: Legionisci.com

W finale okręgowego Pucharu Polski Legia II Warszawa przegrała 0-3 na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Wcześniej legioniści wyeliminowali Legionovię, Polonię i MKS Przasnysz.



Od początku przewagę osiągnęła drużyna Świtu. Nowodworzanie raz po raz inicjowali akcje na połowie Legii. W 9. minucie na 40 metrze fatalny błąd popełnił Patryk Konik, któy tracił piłkę na rzecz Łukasza Sosnowskiego. Dwóch zawodników Świtu ruszyło na bramkę Legii. W polu karnym Sosnowski spokojnie podał do Arkadiusza Ciacha, który z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki. Bramkarz Legii nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia. W doliczonej minucie pierwszej połowy Damian Warchoł stanął przed szansą na wyrównanie, ale piłka po uderzeniu z główki z 6 metrów trafiła w słupek, a po dobitce tego samego gracza przeleciała nad poprzeczką.



W 57. minucie meczu Arkadiusz Ciach ładnie wpuścił w polu karnym Kamila Wiśniewskiego, który pojawił strzałem z kilku metrów pokonał Kikolskiego. W 74. minucie prostopadłe podanie z własnej połowy otrzymał Ciach. Popędził na bramkę i oddał strzał, ale nogą piłkę odbił Kikolski. Niestety Macenko nie potrafił wybić futbolówki z pola karnego i na linii końcowej ponownie przejął ją Ciach, wycofał na 11 metr do Szymona Kuźmy, który dopełnił formalności i tym samym przesądził losy spotkania.





PP: Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3-0 (1-0) Legia II Warszawa

1-0 - 10' Arkadiusz Ciach

2-0 - 57' Kamil Wiśniewski

3-0 - 75' Szymon Kuźma



Świt: 1. Mateusz Prus - 19. Patryk Cieślak (89' 9. Marcel Bykowski), 2. Radosław Kamiński, 3. Sebastian Cuch, 8. Mateusz Długołęcki - 15. Szymon Kuźma (86' 28. Bartosz Dąbrowski), 64. Łukasz Sosnowski, 24. Bartosz Michalik - 21. Kamil Wiśniewski (86' 92. Michał Drewnowski), 99. Arkadiusz Ciach (90' 27. Marcel Niesłuchowski), 11. Kamil Talaga (64' 10. Mateusz Kwiatkowski)



Rezerwowi: 12. Jakub Lemanowicz, 6. Karol Drwęcki



Trener: Bartosz Grzelak



Legia II: 1. Maciej Kikolski - 26. Jehor Macenko, 15. Radosław Pruchnik, 3. Inaki Astiz - 18. Piotr Cichocki, 14. Kacper Gościniarek, 8. Patryk Pierzak, 16. Patryk Konik (80' 2. Jakub Czajkowski) - 21. Mikołaj Kwietniewski, 20. Damian Warchoł (80' 7. Oskar Wojtysiak) , 17. Radosław Cielemęcki (76' 19. Jakub Kwiatkowski)



Rezerwowi: 12. Jakub Kowynia, 6. Dawid Niedźwiedzki, 24. Kamil Kurowski



Trener: Tomasz Sokołowski



żółte kartki: Kuźma (Świt)