Trening

Siódme poty

Wtorek, 8 czerwca 2021 r. 19:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

Popołudniowe zajęcia rozpoczęła 20-minutowa rozgrzewka, którą poprowadził Zbigniew Jastrzębski. Na razie liczba trenujących zawodników nie uległa zmianie. Choć pierwszy tydzień zajęć według założeń trenerów jest wprowadzający, to wtorkowych zajęć na boisku piłkarze nie będą dobrze wspominali.



Fotoreportaż z treningu - 35 zdjęć Woytka



Legioniści pracowali nad wytrzymałością, a polegało to na ciągłym bieganiu w różnym tempie przez przygotowane tory przeszkód, na których należało wykonywać przyspieszenia, podskoki i omijanie tyczek. Na końcu takiej ścieżki piłkarze musieli oddać strzał z około 16 metrów na bramkę strzeżoną przez jednego z trzech bramkarzy. Lejący się z nieba żar zdecydowanie nie ułatwiał pracy. Po kilkunastu seriach zawodnicy mieli chwilę wytchnienia na uzupełnienie płynów, następnie nastąpiła powtórka.



Gdy już wydawało się, że zajęcia dobiegają końca, Czesław Michniewicz zarządził jeszcze gierkę siedmiu na siedmiu. - Na PlayStation? - żartował z nadzieją w głosie Rafael Lopes.



Na całej szerokości i prawie całej długości boiska trwała rywalizacja w siedmioosobowych składach. Na jednym z końców ustawiona była jedna bramka, a na drugim dwie - w każdej stał jeden z bramkarzy (Tobiasz, Miszta i Kobylak). Dodatkową trudnością był zakaz podawania piłki do tyłu. Składy wyglądały następująco:

Fioletowi: Andre Martins, Slisz, Włodarczyk, Ciepiela, Rafael Lopes, Muci, Hołownia

Żółci: Kostorz, Wieteska, Kisiel, Skwierczyński, Skibicki, Kamiński, Luquinhas



Po zaciętej walce jedną bramką wygrali żółci. W środę odbędzie się tylko jeden trening - początek zaplanowano na godzinę 10.



Fotoreportaż z treningu - 35 zdjęć Woytka













fot. Woytek / Legionisci.com