Jastrzębski: Obciążenia będziemy zwiększali stopniowo

Wtorek, 8 czerwca 2021 r. 21:54 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Pierwszy tydzień przygotowań jest wprowadzający, jeśli chodzi o obciążenia. Na pewno z nimi nie przesadzimy, bo nie chcemy, aby nałożyły się podczas czas obozu w Austrii, gdzie będą po dwie jednostki treningowe i sparingi - mówi główny trener przygotowania fizycznego Legii Warszawa Zbigniew Jastrzębski, który dołączył do sztabu szkoleniowego wraz ze startem przygotowań do nowego sezonu.



- Dziś było bardzo gorąco i duszno, ale drużyna popracowała solidnie. Rano pracowaliśmy w siłowni nad aspektami siłowymi. Po południu na boisku skupiliśmy się na wytrzymałości specjalnej. Myślę, że to było optymalne zmęczenie, jeśli chodzi o ten moment okresu przygotowawczego. Na pewno zawodnicy odczują te treningi w nogach, ale tak to ma wyglądać na początku. W ten sposób będziemy pracowali do końca tygodnia. Reguły przygotowań są takie, że musimy spokojnie zwiększać obciążenia, by nie przesadzić, szczególnie przy takich warunkach atmosferycznych jakie były dziś - dodaje trener.



- Na początku przyszłego tygodnia wykonamy testy. Będą to te same testy, które wykonywane są w Legii od kilku lat. Będzie więc skala porównań do poprzednich sezonów, szczególnie jeżeli chodzi o zawodników, którzy grają w Legii dłużej. Dodatkowo wprowadzimy jeszcze jeden test z wytrzymałości specjalnej, który pozwoli wyznaczyć progi podczas biegu na boisku. Wskaźniki z tego testu będą nam potrzebne do wyregulowania naszych systemów GPS. Dopiero wtedy będziemy mieli obiektywne dane i podejście do całego zespołu , a jednocześnie indywidualne do każdego zawodnika. Będziemy mogli porównywać ich lokomocję podczas treningów i sparingów. W przyszłą środę ruszymy na obóz do Austrii i tam obciążenia na pewno będą większe. Zawodników czeka sporo biegania, które częściowo będzie do realizowane w małych grach - wyjaśnia Jastrzębski.