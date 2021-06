+ dodaj komentarz

I bardzo dobrze! Ani razu nie widzialem zeby Ariel sie wypowiadal na temat swojej gry (oczywiscie moglem to przeoczyc) za to jego tatus wywieral presje zeby go na sile promowac.. to sie musialo tak skonczyc! Niech idzie robic ferment w Piascie.. chyba zapomnial ze sam przyszedl do Legii jako ograny pilkarz (z Ruchu). Zabraklo mi tylko deklaracji ze strony pana Piotra ze syn do Legii nigdy nie wroci! Przypomne ze jak pan Piotr Mosor gral w Ruchu to byl obok Romana Dabrowskiego wyrozniajacym sie pilkarzem w tamtym okresie. Obaj publicznie zadeklarowali ze do Legii nigdy by nie przeszli!!! Roman Dabrowski mimo propozycji zachowal sie charakternie i slowa dotrzymal, odszedl do Turcji.. natomiast Piotr Mosor zapomnial co mowil i do Legii przyszedl jak tylko nadarzyla sie taka okazja.. tyle na jego temat! Tak jak mowie niech zabiera synalka jak najdalej i robi ferment gdzie indziej.. moze by jakis wywiadzik strzelil ? Z pewnoscia Pitrus chetnie wyleje publicznie troche pomyj na nasz Klub ;o) Tyle ode mnie, mozecie hejtowac :o)))

