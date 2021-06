Kapustka dołączył do drużyny, Emreli dołączy w poniedziałek

W środę drużyna Legii odbyła jeden trening. Zajęcia na boisku poprzedziła 30-minutowa praca w siłowni Legia Training Center. Następnie 18 zawodników stawiło się na boisku. Treningi wznowił Bartosz Kapustka , który otrzymał dodatkowe dwa dni wolne. Nieobecny był natomiast Mahir Emreli , który we wtorek podpisał kontrakt z klubem. Azer do końca tygodnia będzie przechodził rehabilitację związaną z urazem, którego doznał na koniec sezonu w poprzednim klubie. Zajęciom z boku przyglądał się prezes Dariusz Mioduski . Dziś legioniści skupili się doskonaleniu przyjęcia piłki i podań, a następnie wykonali bardzo dużo dośrodkowań, które kończyły się strzałami na bramkę. W czwartek rano zaplanowane są zajęcia na siłowni, a po południu zespół stawi się na boisku. Fotoreportaż z treningu - 15 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zajęciom z boku przyglądał się Dariusz Mioduski.



Ciekaw jestem, co tam wypatrzył. I czy jakieś wnioski wyciągnął. Chociaż obawiam się, że to jest pytanie retoryczne. A może jest tu na tym forum ktoś mądrzejszy ode mnie i jest w stanie udzielić odpowiedzi chociaż na jedno. Byłoby miło. odpowiedz

Legia Medical Center - 1 godzinę temu, *.233.53 sie wzbogacila odpowiedz

magoo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To jak on przeszedł te testy medyczne z urazem ?

Chyba że... Tylko temperaturę mierzyli ;)

Co to za śmichy-chichy się z nas robi ?!? odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @magoo: nie on pierwszy i na pewno nie ostatni odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.petrotel.pl Mahir Emreli Azer do końca tygodnia będzie przechodził rehabilitację związaną z urazem, którego doznał na koniec sezonu w poprzednim klubie.

Buahahaha To dlatego przyszedł. A taką zagwozdkę miałem dlaczego się zgodził. Kolejny do leczenia. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @vadisodjidjiaofoe: Kolego, pewnie przypomnisz sobie ze juz 2 tygodnie temu jak ten nius wyszedl, i ze ma kontuzje, to przedstawilem moje zdanie. Za co po raz kolejny oberwalem, bo sie gowno znam, bo to tylko jakis miesien i kilka dni. Tak wiec pozyjemy, zobaczymy :-)

Ale zgadzam sie z Toba, kolejny na rechab i odbudowe. CWKS = Szpital na Peryferiach. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.petrotel.pl @Krzeszczu: ciekawe co dolega abu abu? Chociaż on niby grał w reprze, to może jednak zdrowy. odpowiedz

Masakra, znawcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Rehabilitacja się pisze przez samo h!!!!!! odpowiedz

Krzeszczu - 48 minut temu, *.bredband2.com @Masakra, znawcy: No i gitara, dzieki za poprawke, po 30+ latach na obczyznie nie mam prawa do bledu ortograficznego. Qrwa wielkie dzieki. odpowiedz

JWR - 16 minut temu, *.orange.pl @vadisodjidjiaofoe: Otóż testy są po to, żeby sprawdzić czy jest kontuzjowany ale też wykazać czy zawodnik nie ma odnawiających się kontuzji. Kwestia tego, że Emreli jest obecnie kontuzjowany była jasna od jakiegoś czasu. Mnie jedynie dziwi czy ten nasz pseudo sztab scoutingowy brał pod uwagę, że jest to dosyć szklany zawodnik. W ciągu 4 sezonów opuścił 30 meczów, czyli to jest w zaokrągleniu jeden sezon gry. W wieku 23 lat tyle opuszczonych meczów to jest bardzo dużo, obawiam się że pod tym względem może to być kolejny Niezgoda-dobry zawodnik ale szklany. odpowiedz

KP57 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Slavo67

Uczy się człowiek całe życie i tak z tego "g..no" odpowiedz

Slavo67 - 4 godziny temu, *.plus.pl No fajnie: przyjęcie, podanie. Takich rzeczy to się uczy w akademii :) odpowiedz

miłek - 4 godziny temu, *.chello.pl Emreli zakontraktowany z urazem. Teraz będzie się rehabilitował, zamiast trenować z drużyną. To po co te testy medyczne? odpowiedz

