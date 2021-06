Pięciobój

Nowacka i Ławrynowicz polecieli na MŚ

Środa, 9 czerwca 2021 r. 13:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwoje pięcioboistów Legii Warszawa wyleciało do Kairu na Mistrzostwa Świata, które są ostatnią okazją do zapewnienia sobie imiennej przepustki na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Pomimo powołania, do Egiptu nie poleciał Łukasz Gutkowski, który kwalifikację na IO zapewnił sobie sporo wcześniej, a do Igrzysk przygotowuje się w kraju. Do Kairu polecieli m.in. Oktawia Nowacka i Daniel Ławrynowicz.



Kwalifikację na IO w Tokio zapewnią sobie medaliści i medalistki MŚ w Kairze - do rozdysponowania jest więc sześć miejsc. Rywalizacja na MŚ rozpocznie się w czwartek eliminacjami kobiet. Finały zaplanowano na sobotę. Mężczyźni rywalizować będą w eliminacjach w piątek, a ich finały będą miały miejsce w niedzielę. Po weekendzie, na zakończenie MŚ, rywalizować o medale będą sztafety mieszane. Skład sztafety reprezentacji Polski poznamy po startach indywidualnych.