15-17.06: Rozkład jazdy

Trzecioligowe rezerwy Legii w środę w Legia Training Center podejmować będą Polonię w meczu ligowym, którego początek zaplanowano na godzinę 17:00. Pierwszy zespół Legii z Sportplatz Bischofshofen rozegra pierwsze sparingowe spotkanie przed sezonem 2021/22 z drużyną Bischofshofen SK, grającą w trzeciej lidze austriackiej. W Samokovie (Bułgaria) na Mistrzostwach Europy Kadetów (U-17) wystartuje zapaśnik Legii, Michał Puchalski, który rywalizować będzie w kat. -80kg. Rozkład jazdy: 16.06 g. 17:00 Legia II Warszawa - Polonia Warszawa [LTC 5] 17.06 g. 18:00 Bischofshofen SK - Legia Warszawa [Sportplatz Bischofshofen] Młodzież: Drużyna juniorek młodszych Legia Ladies rozegra rewanżowy mecz barażowy o awans do CLJ U17. W pierwszym spotkaniu legionistki wygrały przy Łazienkowskiej aż 8-1. 15.06 g. 17:00 Legia LSS U10A - Agrykola Warszawa U11 (2010)[ul. Myśliwiecka 9] 15.06 g. 19:10 UKS Torpedo Mokotów 11 - Legia U10 [ul. Kazimierzowska 60] 16.06 g. 17:30 KS A2R Warszawa 10 - Legia LSS U10A [ul. Potocka 1] 16.06 g. 18:00 GKS Forty Piątnica U16 - Legia Ladies U16 [Baraże o CLJ U17][Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 23] 16.06 g. 18:00 Legia U14 - SEMP Ursynów 07 [LTC 7] 16.06 g. 19:30 Victoria Sulejówek 09 - Legia U12 [Sulejówek, ul. Krasińskiego 6] 16.06 g. 20:15 Legia U16 - Escola Varsovia 05 [LTC 7] 17.06 g. 19:00 Przyszłość Włochy 09 - Legia LSS U11B [ul. Rybnicka 25]

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl LEGIA II. 2-0 Polonia ! "L" !!! odpowiedz

