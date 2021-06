Karnety na sezon 2021/22

W związku z pandemią koronawirusa większość domowych meczów Legii Warszawa w sezonie 2020/21 odbyła się bez udziału publiczności. W zaistniałej sytuacji klub przygotował dla posiadaczy karnetów na sezon 2020/21 dwa rozwiązania rekompensaty. Wyboru opcji będzie można dokonać poprzez system biletowy od 15 czerwca do dnia pierwszego meczu Legii Warszawa w ramach rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2021/22. Jakiego wyboru będą mogły dokonać osoby posiadające karnet w sezonie 2020/21? 1. Kibic ma możliwość przedłużenia karnetu bez zwrotu środków, otrzymując jednocześnie wyjątkową pamiątkę w postaci personalizowanego nieśmiertelnika wyprodukowanego z okazji zdobycia Mistrzostwa Polski 2021, który zaprezentujemy już niebawem. Ponadto kibic otrzyma voucher na wszystkie mecze kwalifikacyjne Ligi Mistrzów lub Ligi Europy lub Ligi Konferencji Europy w sezonie 2021/22. Oferta będzie dotyczyła wejścia na miejsce w tej samej kategorii cenowej, co zakupiony wcześniej karnet (bez możliwości wykorzystania vouchera na 4 bilety na jeden mecz, natomiast z możliwością przekazania kodu innej osobie). Dodatkowym benefitem będzie możliwość zakupu karnetu na sezon 21/22 w niższej cenie, odpowiadającej tej z sezonu 20/21. 2. Kibic ma możliwość przedłużenia karnetu na sezon 2021/22 z opcją pomniejszenia o środki za mecze sezonu 2020/21, na których nie mógł się pojawić ze względu na stan pandemii. Terminy sprzedaży: - sprzedaż zamknięta: 15.06.2021 - 25.06.2021 - sprzedaż otwarta startuje 25.06.2021

Marek - 15 minut temu, *.255.210 chyba, ktoś zapomniał dodać, że tylko wjedziemy z certyfikatem.... ale o tym narazie cisza bo najpierw kasa , a potem zaskoczenie :) odpowiedz

Piotr (L) - 58 minut temu, *.centertel.pl Oczywiście wybieram opcje numer 1 odpowiedz

(L)egia - 1 godzinę temu, *.02.net Co za karnety? Przecież podobno już teraz wiadomo, że będą kolejne fale covida. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Spersonalizowanego czego? odpowiedz

jo - 59 minut temu, *.tpnet.pl @Arek: blachy z peselem do zawieszenia na dużym palcu w kostnicy jakbyś kopnął w kalendarz i miał karnet :-P odpowiedz

Kibic L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Oby była możliwość udostępniania karnetu. odpowiedz

Kr - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Serio ktoś wybierze opcje nr1??? :D odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.stansat.pl @Kr: A co jest nie tak w tej cenie za 17 meczów ? odpowiedz

Dom_Rembsky - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kr: powiem Ci ja się zastanawiam, i nie nie chodzi o "personalizowanego nieśmiertelnika wyprodukowanego z okazji zdobycia Mistrzostwa Polski 2021" czy Voucher na puchary (tutaj widzę parę meczów i w trąbę) bo to jest kpina. bardziej chodzi o wsparcie klubu w trudnych czasach. aaaaaaaale kasa i tak pójdzie do Pana Darka o ten przepali ją w piecu więc bardzo bardzo mocno się nad tym zastanawiam. odpowiedz

Amor - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Kr: tak,ja...I myślę, że zrobi to spora grupa kibiców odpowiedz

