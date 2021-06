Koszykówka

Nabory dla roczników 2003-05

Czwartek, 10 czerwca 2021 r. 08:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W dniach 17-18 czerwca (czwartek-piątek), odbędą się nabory uzupełniające do drużyn młodzieżowych koszykarskiej Legii. Zapraszamy chłopców urodzonych w latach 2003-2005. Zainteresowani zawodnicy proszeni są o wysłanie zgłoszenia do trenera Łukasza Pacochy drogą mailową: lpacocha19@gmail.com. W wiadomości prosimy o podanie następujących informacji: rok urodzenia, wzrost, pozycja na boisku i ostatni klub w jakim prezentowaliście swoje umiejętności.



Treningi naborowe do drużyn młodzieżowych Akademii Koszykówki Legii Warszawa przeprowadzone zostaną w sali przy ulicy Andriollego 1 w dniach 17 czerwca (czwartek) w godzinach 19:30 - 21:00 oraz 18 czerwca (piątek) w godzinach 20:00 - 21:30.