Górnik Łęczna awansował do Ekstraklasy. Zespół z Łęcznej wygrał decydujący mecz barażowy z ŁKS-em w Łodzi 1-0 i w przyszłym sezonie będzie występować w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wcześniej awans zapewniły sobie Radomiak Radom i Termalica Nieciecza.

Kibic - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tęsknię za Widzewem, GKS Katowice, Ruchem Chorzów, ŁKS-em i chyba nawet trochę za Polonią... W meczach z nimi zawsze były emocje nawet jak piłkarsko słabo stali. Teraz to jakieś wynalazki się do ekstraklasy dostają i psują widowiska. odpowiedz

FCK - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl kur w mor pier, już za dużo tych wiosek w ekstraklasie! Gdzie są duże miasta?! odpowiedz

Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.chello.pl @FCK: W Ameryce jest sporo, w Chinach i w Japonii. odpowiedz

Pab(L)o - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale jaja... odpowiedz

