Spotkanie prezesa z trenerem, Petrillo ma wrócić

Po poniedziałkowej wypowiedzi trenera Czesława Michniewicza w klubie zrobiła się gorąca atmosfera. "Władzom nie spodobały się słowa szkoleniowca. Zrobiło się nerwowo. (...) Od środowego poranka po mieście rozprzestrzeniała się informacja, że Mioduski wezwał Michniewicza na dywanik i będzie domagał się wyjaśnień. Mówiło się nawet, że drogi obu panów mocno się rozjechały i każdy scenariusz może wchodzić w grę. Łącznie z rezygnacją szkoleniowca" - informuje portal meczyki.pl. W środę po południu doszło do spotkania Dariusza Mioduskiego z trenerem, które według doniesień przebiegło w spokojnej atmosferze: "Mioduski był przede wszystkim zainteresowany szczegółami dotyczącymi przygotowań oraz sposobem pracy sztabu szkoleniowego. Oczekiwał też wyjaśnień dotyczących stylu gry, w tym także w meczach kończących miniony sezon. Michniewicz zaś przedstawił swoje wątpliwości względem sytuacji kadrowej. Szczególny jego niepokój budzi obsada obrony. Z tego co udało nam się ustalić, Legia pracuje nad dwoma transferami, których realizacja (albo jednego z nich) miałaby nastąpić do końca przyszłego tygodnia. Co najważniejsze, lobbing trenera okazał się skuteczny i obaj panowie doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia umowy z de Petrillo" - czytamy na meczyki.pl. Na ten moment sytuacja wydaje się być złagodzona, ale obserwując stan kadry drużyny i niepewność związaną z możliwymi odejściami Josipa Juranovicia , Tomasa Pekharta czy Filipa Mladenovicia , napięta atmosfera może szybko powrócić.

Komentarze (163)

+ dodaj komentarz

dodaj

Afro - 11 godzin temu, *.chello.pl T: Nie mam zawodników

P: Zmień ton

T: *obniża głos* :nie mam zawodników. odpowiedz

Krys008 - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl Miodek ma pretensje do Czesia, że nie ogrywa zdolnej młodzieży. Pytanie jest następujące, gdzie jest ta zdolna młodzież. Już Czerczesow powiedział prawdę! odpowiedz

Cult King Warsaw - 11.06.2021 / 23:07, *.151.159 PAPSZUN JUŻ DAWNO DAWAŁ MIODKOWI CYNK CHĘCI SPEŁNIENA MARZEŃ W LEGII ALE DAREK SŁUCHAŁ ZŁEGO OTOCZENIA CO NIE NIEMIELI INTRESU W TYM, DOPIERO TERAZ ZAJARZYŁ O CO BIEGA I JAKI PRZECIĘTNY TRENER U NIEGO BIEGA BA CHODZI...HEHEH A CZESIO NIE LUBI TAKICH AKCJI I BYŁA ROZMOWA.... odpowiedz

geds - 11.06.2021 / 23:16, *.chello.pl @Cult King Warsaw:

Nie sądzę aby teraz akurat Czesław był naszym największym problemem. Weź poczytaj sobie skał który teraz biega w LTC po boisku niby przygotowując się do sezonu. A przecież na Euro pojechało tylko dwóch: Juranović i Pekhart. Łatwo zrozumiesz że mamy inne problemy. odpowiedz

Cult King Warsaw - 12.06.2021 / 00:45, *.151.159 @geds: NO TAK NIE DAM RADY OGARNĄĆ WSZYSTKIEGO NAWET JESZCZE NIE MAM MISTRZOSKICH GADZETOW ALE PYTANIE CZY WARTO NABIJAĆ KASE DARKOWI KTORY NIE SLUCHA LUDU... odpowiedz

Kibolek - 11.06.2021 / 16:59, *.it-home.pl Sytuacja napięta jak smocze jaja . Mioduski golodupiec szydowski biedak odpowiedz

AliMario - 11.06.2021 / 13:06, *.centertel.pl Już od roku czasu komentuje to co widać "gołym okiem" konsekwencje prezesa który nie nadaje się do sportu. Jeśli kibice nie zareagujecie i ignoranctwem będziemy w następnym sezonie w końcu tabeli a w konsekwencji zawodnicy sami będą spieprzać z klubu, bo nikt nie chce "robić" za darmo.. czy ktoś się opamięta i zakończy się nieudacznictwo ? odpowiedz

Kibolek - 11.06.2021 / 17:01, *.it-home.pl @AliMario: zlodziejstwo lichwiarstwo mioduskiego nie skończy się nigdy odpowiedz

atmosferic - 11.06.2021 / 11:24, *.orange.pl Jest glosno o jakims hiszpanskim skrzydlowym - waldo rubio odpowiedz

Felek - 11.06.2021 / 11:00, *.netfala.pl Niestety nic nowego. Źle się dzieje w naszej Legii... odpowiedz

Wolfik - 11.06.2021 / 10:50, *.mm.pl Po przeczytanym wywiadzie z Mioduskim dochodzę pomału do wniosku, że sytuacja w której znalazła się się nasza piłka klubowa jest pochodną nieudolności, naiwnosci, chciwosci i zwykłej głupoty ludzi piastujacych posady prezesów w polskich klubach. Ten beton z kolei, ma w dupie wyniki i poziom sportowy. Nastawiony jest bowiem tylko na "dojenie". Nie, nie dla klubów - dla siebie.



Przykładów jest sporo: Mioduski u nas, Rutki w Poznaniu, Kulesza w Białym, w Gdańsku Mandziara to nawet wymienia się stanowiskiem co jakiś czas z tym drugim pędzlem jak Putin z Miedwiedievem... Co "profesor" zrobił z Cracovią, a pani prezes ksywa "Atrapa" w Wisła? To jest rak, drążący nasz futbol od lat. Każdy sukces, natychmiast jest rozgrabiany a kasy niet.



Mnóstwo ludzi ukończyło szkoły od zarzadzania. A jak przyjdzie co do czego to najlepiej zarządzać firmami państwowymi. Albo urzędami. Cała rodziny tam robią. A potem płacimy za to wszyscy.



NIestety nie widzę na to recepty. Może totajny bojkot, a może zmiana pokoleniowa. Kiedyś to się wyprostuje, ale...nie za naszego życia. odpowiedz

SzB - 11.06.2021 / 11:04, *.play-internet.pl @Wolfik:

Twoja wypowiedź wyczerpuje ten temat w całości. "Prezesi" doją kasę jak tylko mogą, rozwój mają komptnie w d..e, a i tak zawsze mają zapewnioną kaskę, bo zawsze "jest się przecież na dobre i na złe ". Szkoda tylko, że w naszym przypadku (nie licząc oczywiście krajowego podwórka, gdzie mimo słabości golimy innych indolentów i statystów tego sportu bez jakichś ogromnych problemów) jest wyłącznie to złe.... odpowiedz

Majkel - 11.06.2021 / 11:39, *.chello.pl @Wolfik: 100% racji dla Twojego wpisu. Naciągną kontraktów reklamowych+ sponsoring bukmacherski + kasa z C+. Byłem na loży turystycznie i wiem jakie tam są nazwiska poprzyklejane na kartkach obok miejscówki Miodka. Kto z nich przyczynił się jakkolwiek by w Legii było lepiej? Nigdy niebyłby w tej organizacji europejskiej piłki jakąś ważną postacią gdyby nie "rola" Prezesa Legii. Wszystko pod niego się toczy. odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 12:26, *.orange.pl @Wolfik: Bo to jest niestety poziom szkół zarządzania. A jeżeli chodzi o przyszłość kolego sympatyczny, żeby zbudować parter i kolejne piętra, trzeba najpierw postawić mocny fundament. A tutaj wygląda to tak, że (zgodnie z tym co napisałeś) gość stawia fundament do połowy, a później go "rozbiera", chcąc zarabiać na wynajmie do połowy wylanego fundamentu...Tak się nie da zbudować żadnej przyszłości, niczego. Skąd następne pokolenia mają brać dobre wzorce? odpowiedz

tekken (L) - 11.06.2021 / 18:31, *.chello.pl @Wolfik: Niestety to jest wiadomo. Jeszcze gorzej, gdy trafi się ignorant, który jedzie na długu i potem nie ma awansu,a długi zostają. odpowiedz

poznański słowik out - 11.06.2021 / 08:40, *.centertel.pl Nie rozumiem jak Miodek mógł zatrudnić tego poznańskiego konfidenta co ustawiał mecze odpowiedz

śpiewaj dalej - 11.06.2021 / 10:03, *.t-mobile.pl @poznański słowik out: poza Papszunem nie ma innego wyboru z polskiej myśli szkoleniowej odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 11.06.2021 / 12:57, *.petrotel.pl @śpiewaj dalej: Nawet zakładając, że to po Papszunie najlepszy wybór z polskich trenerów, to dlaczego CM potrzebuje asystenta od szkolenia obrony i od taktyki (i to do tego stopnia, że idzie na noże z Miodkiem)? asystenta od bramkarzy nawet nie wspomnę, bo to u nas inna bajka. Wychodzi na to, że CM szkoli formacje ofensywne tylko i nie odpowiada za to co najważniejsze, czyli taktykę. Może zatrudnijmy jeszcze asystenta od formacji ofensywnych i wówczas CM treningi będzie tylko firmował swoim nazwiskiem ;-) odpowiedz

czizys - 11.06.2021 / 08:27, *.virginm.net "Mioduski oczekiwal wyjasnien..."

Ty!! Potargany!! My kibice chcemy wyjasnien od Ciebie! Zlodzieju jeden, oszukancu, biedaku partaku!!

Wszystko co jest to tylko twoja wina... za stan klubu odpowiadasz ty a nie slowik z poznania ktory w tym momencie ma racje. Mioduski jestes nie udacznikiem sportowym i masz dwie lewe rece! Za to chciwy i przebiegly plan na Legie. Zmywaj sie niech Bog nam pomoze pozbyc sie tego pasozyta!!!!!!!!!!!!!!!!!! MIODUSKI WON! odpowiedz

Biała Siła - 11.06.2021 / 09:50, *.vectranet.pl @czizys: Bardzo mocno napisałeś prawdę , odpowiedz

PLBBOY - 11.06.2021 / 07:44, *.play-internet.pl A nasz dyrektor sportowy siedzi sobie niewzruszony, zadowolony z siebie i ciasteczko popija kawką. Ciekawy jestem kiedy on zostanie rozliczony z efektów swojej pracy. odpowiedz

Hubi40 - 11.06.2021 / 10:15, *.com.pl @PLBBOY: Rozliczyć go możemy tylko my nie przychodzac na mecze i nie kupujac nic w jego sklepie. Jest super, wiec o co Wam chodzi. odpowiedz

Jerz z Potoku - 11.06.2021 / 01:34, *.chello.pl Poza coraz bardziej upadłym wizerunkiem sportowym Legii, najsmutniejszy w dotychczasowych pięcioletnich "harcach" prezesa dekady jest fakt, iż czyni to bezkarnie i z sobie tylko wiadomych powodów.

Praktycznie, już po pierwszym nieudanym (pucharowo) sezonie zgłosiłem śmiałą jak na tamte czasy tezę, iż p. Mioduski nabył samodzielnie prawa do zawiadywania Legią W-wa chcąc realizować swoje dotychczas niespełnione marzenia. Minione kilka sezonów dowiodło, że jako sternik Klubu kompletnie sobie nie radzi i co gorsza nie wyciąga z tego konstruktywnych wniosków. Łudziłem się jako kibic, że z czasem się zniechęci, ale powstanie LTC tchnęło w niego nowe marzenia i nowe możliwości (finansowe).

Zgadzam się z większością Kolegów, że powoli zbliżamy się do sportowej katastrofy. Jednak o tej siermiężnej miodowej rzeczywistości, co raz częściej nie chce się po prostu pisać...

Serdeczności

odpowiedz

speed - 11.06.2021 / 09:55, *.play-internet.pl @Jerz z Potoku: Z myśleniem jest tak jak z chodzeniem: najpierw człowiek trzyma się ręki matki, a potem odkrywa, że już sam potrafi. Prezes dekady jest jeszcze na etapie raczkowania. odpowiedz

olew - 10.06.2021 / 23:01, *.vectranet.pl pan trener powinien znać swoje miejsce, brawo Legia ! LEGIA to POTĘGA ! odpowiedz

HAHAHA... - 11.06.2021 / 07:48, *.play-internet.pl @olew: Tak. To bardzo ciekawe. Opowiedz nam o tym. odpowiedz

Wolfik - 10.06.2021 / 22:34, *.mm.pl Przeczytałem wywiad z prezesem i włascicielem Legii w jednym i stwierdzam, że facet "odjechał" już zupełnie. Ten wywiad to same sprzeczności, niedpomówienia i półprawdy. Jeśli wykształcony facet wygaduje takie rzeczy, to ja się nie zdziwię, gdy za rok skonczymy jako nowy podmiot rozpoczynając rozgrywki ligowe od 4-ej ligi. Jak Raków czy Ruch.



Drodzy Koledzy, ten dramat rozgrywa się na naszych oczach.... odpowiedz

Arek - 10.06.2021 / 22:43, *.tpnet.pl @Wolfik: dokładnie to samo chciałem napisać. To jest "masakracja". Co ten typ ma pod kopułą, to się nie dzieje normalnie. Ja zwykle jestem umiarkowany w krytyce, ale jak czytam takie rzeczy, to już i mnie się ulewa. odpowiedz

Leśny Dziadek - 10.06.2021 / 22:59, *.centertel.pl @Wolfik: Prezes zachowuje się, jak ktoś, kto wyskoczył z 10 piętra i lecąc mówi do siebie - spokojnie dopiero 5 piętro, nie jest źle... odpowiedz

Wolfik - 10.06.2021 / 23:26, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Tyle, że on mysli że leci do góry... Próbuję jakoś zrozumieć co facet ma tak naprawdę na myśli i nie ogarniam tego....



Nie wiem, może jestem głupi.... nie rozumiem tych wszystkich "biznesów" i ich właścicieli. odpowiedz

spasiony - 11.06.2021 / 00:34, *.21.3 @Wolfik: nie jestes z tym sam kolego, mam tak samo:) odpowiedz

Krzeszczu - 11.06.2021 / 01:27, *.bredband2.com @spasiony: ja tez :-) odpowiedz

Leśny Dziadek - 11.06.2021 / 07:35, *.centertel.pl @Wolfik: Trudno to zrozumieć, tym bardziej, że trwa to tyle czasu, Legia miała wyrobioną markę, na początku były podstawy finansowe i organizacyjne, na stworzenie stabilności w następnych latach. Zaczynam się zastanawiać nad jeszcze jedną kwestią, zawsze winni są inni. Najpierw Leśny i Wendzel, później kolejni trenerzy albo pseudo trenerzy, zawodnicy. itp. Może ten człowiek nie jest w stanie zrozumieć tego, co robi... Od 5 lat słyszę o jednym - jak to jest wspaniałe i będzie cudownie. A rzeczywistość jest kompletnie inna. Ile lat można popełniać te same błędy. To nie jest korporacja, tylko klub sportowy. To nie biznes, tylko bardziej kosztowne hobby. Ale każda działalność wymaga rozsądku i pieniędzy. Coraz wiecej osób ma już tego dość. I chodzi głównie o postawę i opowieści z kosmosu człowieka, który twierdzi, że zdobędzie Mount Everest zimą, sam, w krótkich spodenkach, trampkach bez ekwipunku i w radosnych podskokach... odpowiedz

711 - 10.06.2021 / 21:34, *.play-internet.pl jak to czytam to się zastanawiam, czy miklas nie osiwiał i nie zapuścił kudłów

iti bis odpowiedz

conti - 10.06.2021 / 21:29, *.chello.pl Moim zdaniem to nie tyle trener, co prezes zaczyna budować sobie alibi pod zmianę szkoleniowca we wrześniu. Nigdy nie byłem specjalnym zwolennikiem trenera Michniewicza, ale w tym przypadku stoję całkowicie po jego stronie odpowiedz

Darek - 10.06.2021 / 20:40, *.chello.pl Brawo dla Czesia że się postawił. odpowiedz

Syn trenera - 10.06.2021 / 20:19, *.vectranet.pl Oby jednym z tych transferów był Caktas to gracz pokroju Vadisa. A Waldo Rubio pewnie wypożyczą z opcją pierwokupu bo ma jeszcze rok kontraktu.. Z Valladolid. No i obrońcę... Koniecznie.. Tylko szybko. Poziom HR i PR w Legii sięgnął dna. Emreli się zastanawia pewnie gdzie jest drużyny, prawie same juniorki trenują... Dramat.. Kucharskuego oskurowac i na pal... odpowiedz

Komentator - 10.06.2021 / 20:17, *.vectranet.pl Nasz prezes jest oderwany od piłkarskiej rzeczywistości. odpowiedz

Wolfik - 10.06.2021 / 22:35, *.mm.pl @Komentator: Nasz prezes jest oderwany od każdej rzeczywistości... odpowiedz

RMFC - 10.06.2021 / 19:15, *.play-internet.pl Nawet niby taki biedny Piast jest w stanie znaleźć 1 mln euro żeby wykupić Świerczka, który u nas grałby nie gorzej niż w Gliwicach a u nas transfery bezgotówkowe tylko takich piłkarzy którym kończą się kontrakty a atak Pekhart- Emreli- Świerczek byłby na ligę a może i puchary całkiem dobry odpowiedz

Dezerter - 10.06.2021 / 19:09, *.centertel.pl Jak można pytać trenera o styl drużyny, gdy nie wiadomo kto jeszcze odejdzie, i czy ktokolwiek przyjdzie? To jakieś Tworki? odpowiedz

tomiacab - 10.06.2021 / 20:00, *.18.128 @Dezerter: hahaha słuszna uwaga odpowiedz

RMFC - 10.06.2021 / 19:04, *.play-internet.pl Pierwszy trener, który powiedział głośno co myśli na temat transferów w Legii!!! Za miesiąc mecze w Europie a u nas zakupy będą ale last-minut niestety odpowiedz

Daszka - 10.06.2021 / 20:02, *.chello.pl @RMFC: o przepraszam, ale Stanisław Czerczesow był pierwszy (tzw. przedszkole)!

Trzeba jednak docenić trenera Czesława za to, że pozwolił sobie na "odrobinę" szczerości. Jak na legijne realia, to i tak dużo... odpowiedz

j23(L) - 10.06.2021 / 21:05, *.amazonaws.com @Daszka: Stasio i Czesiek to byli bramkarze a bramkarz wiadomo jaki jest :) szybciej mówi niż myśli odpowiedz

RMFC - 10.06.2021 / 21:13, *.play-internet.pl @Daszka: Czerczesow był pierwszy ale on miał w kim wybierać i mógł takiego Prijovicia wysłać do rezerw a Michniewicz jakby to zrobił to sam by musiał trenować żeby mógł zrobić gierkę na treningu odpowiedz

Daszka' - 10.06.2021 / 22:10, *.chello.pl @j23(L): też fakt, ale chyba nie w tym wieku? Obaj trenerzy są dojrzałymi ludźmi i jeżeli coś takiego mówią, to zapewne z innych, bardziej profesjonalnych przyczyn. odpowiedz

Normalny człowiek - 10.06.2021 / 18:47, *.chello.pl Ależ w tym wszystkim szkoda Legii. Szkoda atmosfery, jaka mogła by panować w Warszawie, gdyby tylko ktoś pozytywnie myślący tym wszystkim zarządzał odpowiedz

tekken (L) - 10.06.2021 / 18:37, *.chello.pl Podejrzewam, że znając jak to działa Czesiu powiedział to głośno, co wszyscy widzą, aby Prezes usłyszał, bo najwidoczniej jest kołowany przez przydupasów, co koloryzują rzeczywistość. Prezes TY się Czesia słuchaj, a nie innych, a najlepiej na tym wyjdziecie wszyscy. odpowiedz

Majkel - 10.06.2021 / 18:56, *.chello.pl @tekken (L): dokładnie bo jak Leśnemu ktoś nadepnął na odcisk to potrafił pojechać na narty, wziąć głęboki oddech i poźniej ważyć słowa. Mioduski OUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 odpowiedz

Czekamy na Gwiazdy Ligi w Legii - 10.06.2021 / 18:13, *.com.pl Legia jako Mistrz Polski to powinna wzmocnić się zawodnikami którzy byliby gwiazdami naszej ligi .

Bo jak znów przyjdą zagraniczne wynalazki , które nawet do zespołu rezerw nie będą się nadawały to znów w Europie czeka nas jeden wielki wstyd . odpowiedz

bronek49 - 10.06.2021 / 18:08, *.chello.pl Panie Mioduski znowu nietrafiona decyzja z trenerem nierobem poznańskim on chce tylko gotowych zawodników dodatkowych trenerów a sam nie daje nic od siebie przedewszystkim nie wprowadza zdecydowanie młodych bo jest strasznie tchórzliwy boi sie wziąść więcej odpowiedzialności on nic nie odegra w pucharach a po sobie zostawi spaliną ziemie odpowiedz

kermit - 10.06.2021 / 18:13, *.chello.pl @bronek49: takich co brali niegotowych to mieliśmy już w klubie kilku. Większość z niegotowych nadawała się tylko do obierania ziemniaków. odpowiedz

Arek - 10.06.2021 / 18:47, *.tpnet.pl @bronek49: jakoś jak zadałem Ci pytanie, jakich młodych do dziś nie odpowiedziałeś. A może tych co wczoraj ze Świtem grali. Następny pieprzy aby pieprzyć. Dawaj tych młodych, no czekam. odpowiedz

tomiacab - 10.06.2021 / 17:55, *.18.128 Kim jest petrillo? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 10.06.2021 / 18:01, *.petrotel.pl @tomiacab: trenerem linii obronnej oraz od taktyki. W sumie nie wiem po co nam CM jak mamy jego. Wystarczyłby jakiś asystent od ofensywy dla Petrillo, jeśli pudel chce szukać oszczędności ;-) odpowiedz

jo - 10.06.2021 / 17:44, *.centertel.pl Wróble ćwierkają na stronie pucelafichajes.com, że jest coś na rzeczy kwestii lewego napastnika/pomocnika mogącego grać również w środku boiska. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 10.06.2021 / 17:54, *.petrotel.pl @jo: ma jeszcze rok umowy. pudla nie stać, bo trzeba za niego zapłacić ;-) odpowiedz

jo - 10.06.2021 / 18:01, *.centertel.pl @vadisodjidjiaofoe: No ale to jest cała filozofia pudla. Kupuję, czeka do końca kontraktu i oddaje za darmo... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 10.06.2021 / 18:08, *.petrotel.pl @jo: W tym roku jak widać bierze tylko darmochę jak na razie. No ale może w końcu wysupła parę euro. Koleś byłby u nas pewnie gwiazdą ;-) odpowiedz

Paulo zołza - 10.06.2021 / 17:43, *.plus.pl W ogóle co trener oczekuje jak sam wszolka nie chciał i przecież odeszli ci co nie grali tak samo jak w zimę , ma 2 graczy w tym jednego stopera jak chciał Włoch też zostaje więc niech awansuje do LM a transfery będą jeszcze napewno- wizja Mioduskiego



Każą grać młodzieżą i tymi co zostaną a jeszcze mogą odejść inni po ME? Nie chcieli Włocha dalej w sztabie, wszolka oddali i przygotowania jeszcze wcześniej zacząć z paroma grajkami?- Wizja Michniewicza odpowiedz

Kamuflaż - 10.06.2021 / 16:54, *.tpnet.pl To teraz na szybko, euro wpier...l na Euro, zwalniają Sous'e, po czym po euro wpier...u w eliminacjach do pucharów zwalniają Michniewicza. Przecież ten klub to mem, a każdy kolejny wywiad pseudo prezesa to potwierdza. Dobrze, że ja już mam to tam, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Jak już mówiłem wrócę na Ł3 jak cała ta banda cwaniaków z korpo pójdzie w pi...u. odpowiedz

Pacz - 10.06.2021 / 18:13, *.t-mobile.pl @Kamuflaż: A ja wrócę na Ł3 jak ta cała pandemia się skończy, bo teraz przy procentowym zapełnieniu stadionu to jest jakaś farsa. Co z tego, że kupisz bilet, jeśli okaże się, że rząd zamyka stadiony. odpowiedz

Ja - 10.06.2021 / 16:08, *.plus.pl Czytając z mioduskim wywiad wychodzi na to że ma Czesław stawiać na młodzież , transfery już 2 dostał a nad dalszymi ciężko pracują, a wszolka nie chciał trener:D a przy pierwszym potknięciu w pucharach go zwolni bo jest debiutantem i nie ma doświadczenia. Normalnie brzmi jak morawiecki w lato 2020 że koronwirus już jest w odwrocie ;D i już go nie ma :D:D odpowiedz

lol - 10.06.2021 / 16:04, *.amazonaws.com to do q-wy wszyscy odejda? odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 10.06.2021 / 15:43, *.btcentralplus.com jw odpowiedz

L - 10.06.2021 / 15:39, *.tpnet.pl MIODUSKI OUT!!!!!!! odpowiedz

Kibic - 10.06.2021 / 15:44, *.net.pl @L: Popieram

odpowiedz

WOLA - 10.06.2021 / 17:39, *.centertel.pl @L: kogo w zamian? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 10.06.2021 / 17:44, *.petrotel.pl @WOLA: jak to kogo? Leśnego! odpowiedz

WOLA - 10.06.2021 / 18:04, *.centertel.pl @vadisodjidjiaofoe: Tylko żeby objąć klub to trzeba rzucić trochę zielonymi, za 10 baniek jak się wśliznoł kiedyś już nie wystarczy. odpowiedz

L - 10.06.2021 / 18:13, *.play-internet.pl @WOLA: ktoś kto nie popełnia tych samych błędów 50 razy... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 10.06.2021 / 18:22, *.petrotel.pl @WOLA: Dlaczego nie wystarczy? Akademię niech sobie Miodek zatrzyma skoro uważa, że to taki biznes. A klub to raczej na wartości stracił od odejścia Leśnego... odpowiedz

Nieznany - 10.06.2021 / 20:30, *.t-mobile.pl @WOLA: Pani Jadzia z mięsnego odpowiedz

RIkki - 10.06.2021 / 15:38, *.net.pl Loczek złamał mi serce troską o mamę to można uszanować , ale reszta to gadka zmierzająca do zrobienia parawanu ochronnego przed blamażem w pucharach bo już obwinia Miecha i go wystawia pod krytykę .

Czuję że będzie niezły babol w tym roku , znów cała Polska będzie miała polewkę , obym się mylił .... odpowiedz

Kibolek - 10.06.2021 / 15:34, *.telefonica.de Panie trenerze proszę głośno wyjaśnić oszusta LICHWIARZA MIODUSKIEGO odpowiedz

Adrenalina - 10.06.2021 / 15:27, *.net.pl A se pogadali , pewno mają taktyczny plan jak on odpali to Nas powali ....

odpowiedz

bum - 10.06.2021 / 15:18, *.virginm.net https://www.onet.pl/sport/legianet/dariusz-mioduski-budowanie-sobie-alibi-nikomu-nie-pomoze/247wnn5,30bc1058



Poczytajcie co ten debil ma do powiedzenia... Niedorzeczne klamstwa. Skad on sie urwal i jak on smie tak klamac! Ma wszystkich za idiotw... rece opadaja odpowiedz

spasiony - 10.06.2021 / 16:21, *.123.82 @bum: Prezes juz wydal na transfery 0 euro i ma zamiar wydac drugie tyle! A Czeslaw tylko narzeka.

To co, chyba najpozniej we wrzesniu nowy trener? Albo "trener" bo nikt szanujacy sie tu nie przyjdzie. odpowiedz

Krzeszczu - 10.06.2021 / 15:16, *.bredband2.com Oj bedzie sie dzialo...



https://gol24.pl/legia-warszawa-prosi-sie-o-katastrofe-w-pucharach-dariusz-mioduski-poirytowany-i-zdziwiony-slowami-czeslawa-michniewicza/ar/c2-15655994 odpowiedz

Majkel - 10.06.2021 / 15:19, *.chello.pl @Krzeszczu: mówiłem na kim loczek się wzoruje https://www.youtube.com/watch?v=a9VFdknNIa0&t=121s odpowiedz

bum - 10.06.2021 / 15:21, *.virginm.net @Krzeszczu: Wstawilem to tylko ze z onetu... DM to jest odklejony gosc. Chyba juz zostal przeswietlony, tylko jak sie pozbyc tego nowotwora????

Klamstwa klamstwa i mydlenie oczu... Legia sie chwieje i moim zdaniem nie ma w tym stwierdzeniu zadnej przesady.... odpowiedz

Krzeszczu - 10.06.2021 / 15:24, *.bredband2.com @Majkel: video zwalilo mnie z fotela. Jakie to totalne betony zarzadzaja tymi polskimi klubami. Miodowicz chyba niczym sie nie rozni, no moze tylko troszeczke lagodniejszym temperamentem. I fryzura :-)) odpowiedz

Krzeszczu - 10.06.2021 / 15:25, *.bredband2.com @bum: Obawiam sie ze jest jeszcze gorzej. Legia sie chwiala 2 lata temu. Teraz... krew czlowieka zalewa. odpowiedz

bum - 10.06.2021 / 15:35, *.virginm.net @Krzeszczu: Obawiam sie ze od 4 lat widzimy to samo... ehhhh odpowiedz

Majkel - 10.06.2021 / 15:14, *.chello.pl Jest taki niewymawijący R łabałbał co zarządza niejakim klubem w wielkopolsce. On też bryluje w tym, że co raz wzywa kogoś na dywanik. U każdego widzi winę oprócz siebie. Widać na kim loczek się wzroruje. Obyśmy nie podzielili ich losu w tabeli 2021/2022... odpowiedz

Plan B - 10.06.2021 / 15:30, *.plus.pl @Majkel: Idealny wzór do naśladowania ale chyba to on bierze przyklad z nas i my od nich i tak się obaj kopiują nawzajem wizjami klubów.To taka gra na takie emocje jeden patrzy na drugiego i wymyśla gorsze bzdurne pomysły żeby przebić drugiego. Łabałbał ma wizję taka co Mioduski miał wcześniej i niewypalila z kolei nasz prezes taka co u nich nie dała efektów. odpowiedz

:) - 10.06.2021 / 15:12, *.plus.pl Mioduski niech startuje po rudym na prezesa PZPN to przynajmniej się go pozbędziemy od nas. odpowiedz

Mateusz z Gór - 10.06.2021 / 15:12, *.orange.pl Ta sytuacja chyba najlepiej dowodzi jak śmieszna jest Legia.

Pojawia się trener od pomocy Michniewiczowi i Michniewicz tę pomoc szanuje. Pion sportowy/prezes uznaje, że trener jest niepotrzebny.



I to zagadka, kto wie lepiej czy trener jest potrzebny? Michniewicz, któremu ten człowiek pomaga, czy Mioduski, który patrzy z góry? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 10.06.2021 / 15:08, *.petrotel.pl Piast wykupi Świerczoka

https://sportowefakty.wp.pl/euro-2020-2021/943317/oficjalnie-jakub-swierczok-zostanie-w-polsce-jest-decyzja-ws-transferu odpowiedz

Krzeszczu - 10.06.2021 / 15:13, *.bredband2.com @vadisodjidjiaofoe: Madry ruch. Ciekawe czy jeszcze kogos dobrego sciagna. A najbardziej mnie ciekawi jakie ruchy transferowe zrobi Rakow i Pogon. odpowiedz

Legia1 - 10.06.2021 / 15:14, *.plus.pl @vadisodjidjiaofoe: szkoda mógłby do nas przejść odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 10.06.2021 / 15:16, *.petrotel.pl @Krzeszczu: nie spodziewałem się, że będzie ich stać na taki ruch. odpowiedz

Krzeszczu - 10.06.2021 / 15:20, *.bredband2.com @vadisodjidjiaofoe: Ja tez nie. W sumie chyba nikt sie tego nie spodziewal. Ale bardzo fajnie ze sie zdobyli na taka odwage. Na dodatek, jest to juz piaty (!!!) transfer Piasta w tym okienku! Zbroja sie. Ciekawe tylko czy warsztat Fornalika temu podola, bo jak by nie patrzec jest to "polska mysl szkoleniowa". odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 10.06.2021 / 15:06, *.plus.pl Napięta atmosfera wróci po zwolnieniu zołzy z reprezentacji wtedy sytuacja się odwróci - na jesieni ryży pozwolił słowikowi iść do Legii a po ME będzie chciał go do z powrotem do pierwszej kadry. odpowiedz

olew - 10.06.2021 / 15:01, *.vectranet.pl Prezes powinien mocno opie...lić pana trenera . To jest LEGIA ! odpowiedz

MIODUSKI WON!! - 10.06.2021 / 15:26, *.chello.pl @olew: za co łbie ma go opiera....lac? Za to że mówi prawdę jak jest. Schowaj się pachołku do dziury i siedź w tej swojej zakłamanej rzeczywistości jak to pięknie nasz pseudo prezes po raz kolejny robi pośmiewisko z tego klubu. odpowiedz

Arek - 10.06.2021 / 17:09, *.tpnet.pl @olew: baranka w ścianę proponuję. Tylko, z przytupem. Jak już pisałem, gamoń jesteś i tyle. Mioduski chyba Cię włosami omotał, że takie głupoty wypisujesz. odpowiedz

Paweł - 10.06.2021 / 14:45, *.play-internet.pl Mówiłem żeby zatrudnić jakiegoś żółtodzioba na trenera. Nie pyskowal by. Brał grajków których mu szopen podsunie. odpowiedz

Wiem co mówię - 10.06.2021 / 14:21, *.chello.pl A ja dziś widziałem czarnego dzięcioła w lesie kabackim odpowiedz

Plaskacz - 10.06.2021 / 15:23, *.net.pl @Wiem co mówię : XD XD XD odpowiedz

ŁW - 10.06.2021 / 14:14, *.play-internet.pl Dobrze ze Czesio walczy o swoje a nie uszy po sobie i udaje ze jest świetnie i drużynę przygotuje ze szrotu co mu pseudo skauci wyłapią na 5 dni przed pierwszym meczem. A potem znowu wpier... z jeleniami i opluty wyleci z klubu. odpowiedz

Cult King Warsaw - 10.06.2021 / 14:14, *.252.85 NO TO JAK BY MIODUSKI DARIUSZ BYŁ PO WSTĘPNYCH BAJERACH Z PAPSZUNEM, CHMM.... odpowiedz

Fiu - 10.06.2021 / 13:37, *.centertel.pl Wizja Mioduskiego i jego DNA - trener do lata i wylata! odpowiedz

Stary kibic - 10.06.2021 / 13:16, *.t-mobile.pl Czytam te posty i myślę,że nawet jakby Gates zainwestował miliardy,to wy byście narzekali...

Mioduski chyba nie ma aż takiej kasy,jaka jest potrzebna na zbudowanie mocnej druzyny,ale od początku jego szefowania Legia jest dominatorem polskiej ligi.

Przeżyłem wiele lat kibicując Legii i pamiętam,że na mistrza czekaliśmy od 1956 do 1969,potem od 70 do 1993,a nawet 94.Teraz mistrzostwo Legia zdobywa seryjnie...To plus !

Myślę,że sukcesy międzynarodowe bez dużej kasy są nierealne a Pan Mioduski liczy na perspektywiczne dochody z Akademii i ew.sprzedazy wyróżniających się piłkarzy.

Nas ,kibiców to nie zadawala...

Mam nadzieję,że właściciel przemyśli koncepcję sprzedaży części udziałów bogatemu sponsorowi. odpowiedz

Już nie młody, ale jeszcze nie stary kibic - 10.06.2021 / 13:24, *.chello.pl @Stary kibic: tylko ze kiedys liga byla mocniejsza, a dziś? odpowiedz

spasiony - 10.06.2021 / 13:51, *.123.82 @Stary kibic: Kolego, mala errata: Legia jest dominatorem tej katastrofalnie slabej ligi POMIMO szefowania Mioda a nie dzieki niemu. Jestesmy mocni tylko slaboscia innych co udowodnili nam wirtuozi futbolu z Nadniestrza, Luksemburga itd.



Co do Akademii to patrzac na bazarowy profesjonalizm naszych wlodarzy boje sie, ze to tez moga spieprzyc. Pozdro! odpowiedz

Pacz - 10.06.2021 / 16:13, *.t-mobile.pl @Stary kibic: Ale Legia w 2016 grała w Lidze Mistrzów i zarobiła miliony euro. Wystarczyło zainwestować tą kasę w dobrych piłkarzy, zatrzymać młodych zdolnych i w następnym roku też byłaby LM/LE. Ale prezes konsekwentnie pozbywał się kolejnych dobrych zawodników, zastępując ich dużo gorszymi, doprowadzając Legię do kompromitujących porażek w Europie. Na ligę tego grajdoła to wystarcza aby zdobyć Mistrza, ale na nic więcej. odpowiedz

zakapior - 10.06.2021 / 12:51, *.play-internet.pl Jak doprowadzi do odejścia Michniewicza to wjeżdżamy do gabinetu odpowiedz

Legia - 10.06.2021 / 13:01, *.chello.pl @zakapior: Michniewicz nie spie.....ala z Legii chórzysta !!! odpowiedz

hmm - 10.06.2021 / 13:21, *.vectranet.pl @Legia: Sam stąd sp..laj odpowiedz

Quick - 10.06.2021 / 13:57, *.tpnet.pl @Legia:

Sam spi...alaj Ty pseudo kibicu odpowiedz

Legia - 10.06.2021 / 14:38, *.chello.pl @hmm: a Ty razem z chórzystą do posrania wyp....laj i pośpiewaj jeszcze z nim....jak dorośniesz do zrozumiesz albo i nie - precz z ludźmi którzy obrażają nasz klub nie ma dla nich miejsca a broniąc go stajesz się tami samym pętakiem jak CZ. M. odpowiedz

Aro - 10.06.2021 / 14:57, *.t-mobile.pl @Legia: wez skończ pitolic te swoje pierdoły.... odpowiedz

Legia - 10.06.2021 / 18:05, *.play-internet.pl @Aro: napluli Ci w ryj a Ty mówisz że deszcz pada…..nasrał gość Ci w przedpokoju a Ty zapraszasz go do salonu gratuluje !!! Ale co Wy możecie wiedzieć Aro Quick i jakiś tam hmm…. Jak Cz. M. obrażał nasz klub na naszym stadionie to pewnie mieliście dopiero pieluchy zmieniane albo byliście dopiero w szerokich planach….. Wy młodzi nie macie za grosz honoru…kończę dyskusje z Wami i życzę zdrowia Mam nadzieję że ten człowiek który jest obleśnym chórzystą bez pojęcia w niedalekiej przyszłości odejdzie z Naszego Klubu. odpowiedz

Elquatro - 10.06.2021 / 12:49, *.chello.pl Do mnie na Służew nic nie doszło odpowiedz

Quick - 10.06.2021 / 12:38, *.tpnet.pl Dawaj Czesiek pokaż miejsce tej popierdółce Miodkowi. W końcu jakiś trener który ma odwagę powiedzieć jakie są potrzeby drużyny. To jest klub czy burdel. Bo jak na razie to Loczek z roku na rok coraz gorzej ogarnia zarządzanie Legią. odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 10.06.2021 / 12:22, *.chello.pl Pogonić tego psełdo-dyrektora zatrudnić,kogoś kto się zna. odpowiedz

zdzicho - 10.06.2021 / 12:29, *.16.195 @Fan.Grotyńskiego: podejmiesz się miszczu ;-) ??? odpowiedz

Człowiek _z_Lasu - 10.06.2021 / 12:44, *.centertel.pl @zdzicho: Komentarz typowego Janusza cebulaka...XD Widać gołym okiem, że Mioduskiemu daleko do bycia odpowiednim prezesem. ;-) odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 10.06.2021 / 12:45, *.chello.pl @zdzicho: Jak załatwisz to biorę tą robote. odpowiedz

Krzeszczu - 10.06.2021 / 12:54, *.bredband2.com @zdzicho: Ja tez spokojnie dalbym rade. W sumie nawet pan Mietek szatniarz albo pani Miecia sprzataczka lepiej wywiazaliby sie na stanowiku dyr. sportowego niz ten caly Tapeciarz. odpowiedz

T - 10.06.2021 / 14:27, *.132.221 @Krzeszczu: ta dalbys rade...to ja ci dam rade, najpierw sie poducz angielskiego bo na tym stanowisku przyda sie w rozmowach z zagranicznymi klubami,a po ostatnich twoich madrosciach ciezko z tym odpowiedz

Krzeszczu - 10.06.2021 / 14:31, *.bredband2.com @T: Przestan sie kompromitowac. Juz raz ci wytlumaczylem jakie nedzne, ba, nijakie, masz pojecia o jezykach. Swoim angielskim dales döööpy totalnej, i zamiast sie schowac w norze to wystawiasz swoj ryj i sie dalej kompromitujesz. Profesorze. odpowiedz

jo - 10.06.2021 / 12:11, *.tpnet.pl Ryba psuje się od głowy. Miodek to korposzczur bez kręgosłupa moralnego. Jego korpo metody negocjacji są beznadziejne. Co sezon ZA DARMO odchodzą wartościowi zawodnicy. Wyprzedał już wszystko co wartościowe. Teraz jego perłą jest Luqinias - ostatnia szansa na większą forsę.

Do czasu gdy on tu będzie - gówno będzie... odpowiedz

Krzeszczu - 10.06.2021 / 12:58, *.bredband2.com @jo : Mylisz sie. tzw "korposzczur" juz dawno by pojal ze w biznesie to jak w seksie: im wiecej wlozysz, tym wiecej wyjmiesz. Locko Loko nawet tego nie pojmuje. Bo to jest takie catch 22, trzeba inwetowac z glowa (nie koniecznie sypac kasa, ale trzeba troche siana wylozycz), zbudowac druzyne, zapewnic stabilnosc, niech kolo sie kreci a wtedy bedziesz mogl spokojnie sprzedac 1-2 co sezon za dobra kas, beda wyniki sportowe i powinna byc gra w jewropie, a co za tym idzie, jeszcze wiecej kasy. I tak w kolko. Loko ma za duzo loko na lbie zeby to kapnac. On wszystkich opchnie za paczke fajek i 2 hotdogi, sprowadzi szrot i inne kontuzjowane drewno za friko afriko, a po kilku latach dziwi sie ze wszystko idzie wpeeezdu. kasy coraz mniej, a i same czasu juz tez nikakniet. I koleczko, nie sorry, petla sie zamyka. odpowiedz

spasiony - 10.06.2021 / 14:06, *.123.82 @Krzeszczu: Naprawde kolego, wiele razy zastanawialem sie jak prezes moze byc az takim nieogarem. Przeciez to jest niepojete. Nawet Nikodem Dyzma rozumial, ze potrzebuje lebskiego sekretarza bo on sam na niczym sie nie zna. Wystarczy odrobina instynktu samozachowawczego:) Rozumiem, ze wielu ludziom na wysokich stanowiskach przerosniete ego i ambicja zastepuja wiedze i kompetencje ale instynkt samozachowawczy to chyba kazdy ma:) odpowiedz

Krzeszczu - 10.06.2021 / 14:26, *.bredband2.com @spasiony: W przypadku Locko Loko obawiam sie ze to choroba kontrolomanii. Tzn on ma wrecz perwersyjna potrzebe kontrolowania wszystkiego i wszystkich. Kazdy kto mial takiego szefa wie ze jest to bardzo prosta droga do porazki. Stad tez widzimy ze na stanowiskach w Legii sa "pionki" a nie osoby z kompetencja i niezaleznoscia, ktorym przyswieca jedna tylko idea: dobro i rozwuj klubu. Takich ludzi nie ma, bo sa oni postrzegani jako "niebezpieczna konkurencja", a ego Miodowicza na to nie pozwala. I w tym sie z Toba zgadzam. Funkcja prezesa, jesli dobrze prowadzona, jest chyba najlatwiejsza czy najprostsza funkcja ever. Prezes, jesli sie zna, to nie potrzebuje robic nic tylko pic kawe i czytac gazete. mam nadzieje ze zrozumiesz ten watek. A jesli nie, to chetnie wytlumacze o co mi chodzi :) Pzdr. odpowiedz

Wolfik - 10.06.2021 / 14:34, *.mm.pl @spasiony: No i tutaj kolego bym polemizował. Wystarczy popatrzeć co dzieje się na samej górze. Tam, gdzie są wielkie pieniadze, instynkt samozachowawczy przestaje działac. NIe będę podawał nazwisk, doskonale się domyslasz o kogo chodzi. Zresztą...większośc tych ciuli tak ma. odpowiedz

speed - 10.06.2021 / 14:34, *.play-internet.pl @spasiony: Wychodzi na to,że Nikodem Dyzma był wybitnym intelektualistą w porównaniu Dariuszem vel Harvard Mioduski. odpowiedz

spasiony - 10.06.2021 / 15:21, *.123.82 @Krzeszczu: rozumiem o co ci chodzi. Nasz prezes to jest wymarzony "case study" o tym, jak zle zarzadzac klubem pilkarskim. A moze i ciekawy material dla psychologa:) odpowiedz

Paco - 10.06.2021 / 12:11, *.190.43 Kudłaty nie ma pieniędzy na taki klub. Kręci miota się , i dlatego ciagle spada poziom sportowy. Dopóki on będzie rządził musimy liczyć się z rozczarowaniami co rok. Te ligę wygrywamy dlatego ze inne kluby są gowniane . Cała tajemnica odpowiedz

Egon - 10.06.2021 / 12:10, *.centertel.pl Prezes Miodek mógłby wreszcie przejrzeć na oczy tylko kto mu to ma wszystko wygarnąć jak do niego nic nie dociera.

Piłkarze też mają swój rozum i widzą co jest grane tym co to nie odpowiada to się w klubie dziękuje reszta siedzi cicho i udaje.że nic się nie dzieje bo przecież wszystko mają pod nos podstawione. odpowiedz

Krytykant_Zawodowiec - 10.06.2021 / 11:52, *.vectranet.pl Nie dość że nie ma piłkarzy to jeszcze trenera zwolni....co za cyrk odpowiedz

Sadi - 10.06.2021 / 11:57, *.18.56 @Krytykant_Zawodowiec: my nie mamy trenera od tego zacznijmy bo ten Słowik to nie jest trener odpowiedz

Paweł - 10.06.2021 / 11:59, *.mm.pl @Sadi:a ty jesteś debil co najwyżej odpowiedz

Egon - 10.06.2021 / 11:43, *.centertel.pl Sytuację w Legii ciężko tak w prostych słowach określić niby mamy co roku mistrza ale to jakby nie wystarcza.

Chcemy więcej tylko czy nie jesteśmy w tym zachłanni.Marzymy i śnimy o upragnionych zwycięstwach w Euro pucharach a z roku na rok jest coraz gorzej.Całkowite pomieszanie z poplątaniem mnóstwo różnych strategii a żadnej konsekwencji z tego wynikającej tylko ciągłe zmienianie i tak w kółko.

Błędne koło to w nim się poruszamy dlatego zamiast iść do przodu to stoimy w miejscu. odpowiedz

spasiony - 10.06.2021 / 11:31, *.21.3 W sprawie Petrillo jak w soczewce widac wszystkie problemy Legii: nieudolnosc organizacyjna, chaos decyzyjny, brak komunikacji a wszystko za fasada ladu korporacyjnego. Teraz w panice dawaj Wlocha, jakby nie dalo sie tego zrobic normalnie, podpisac (albo nie i sie rozstac) nowa umowe wystarczajaco wczesnie.



Czasem mam wrazenie, ze w Legii panuje jakis komunistyczny bezwlad, totalna inercja. Bez telefonu z centrali nikt fiutem nie ruszy, nie podejmie nawet najprostrzej i oczywistej decyzji. Niech wreszcie wlasciciel zwolni tego prezesa, ta amatorszczyzna naprawde zle sie skonczy! odpowiedz

Krzeszczu - 10.06.2021 / 11:33, *.bredband2.com @spasiony: Popieram i sie zgadzam w 100% odpowiedz

xxxx - 10.06.2021 / 12:13, *.t-mobile.pl @spasiony: Lepiej nie można tego streścić jak twoje słowa! Bańka jest popękana w 100 miejscach i jak nie awansuje gdzieś kibice go " rozszarpią na kawałki" Korpo gadka nikogo nie ruszy i to będzie jego wieli koniec w Legii! Czesiek jak Stanisław się postawił, bo reszta naszych byłych "trenerów to dupo....włazy korpo"! odpowiedz

ding - 10.06.2021 / 11:22, *.chello.pl Juranović, Pekhart i Mladenović odeszli już w kwietniu, nie wiadomo tylko dokąd. Łączna kwota transferów: ok. 5 mln euro (wraz z bonusami). odpowiedz

speed - 10.06.2021 / 11:19, *.play-internet.pl DM i jego tzw. zarządzanie Legią jest to największa fikcja od czasów, kiedy Francuzi zaczęli przysięgać wierność małżeńską. odpowiedz

Pacz - 10.06.2021 / 11:11, *.t-mobile.pl Po co ten trener obrońców? Każda formacja ma mieć osobnego trenera? Ok, są trenerzy bramkarzy, ale to specyficzna profesja.

Jeśli chodzi o wzmocnienia, to nawet laik widzi, że są potrzebne, a prezes jakby tego nie zauważał. On myśli, że Legia przejdzie przez eliminacje europejskie obecnym składem, po najmniejszej linii oporu? Dojdzie liga i puchar kraju i zawodnicy bez zmienników będą przemęczeni graniem co parę dni. Już widzę, jak Ekstraklasa przekłada terminy meczów, bo drużyny grają w euroeliminacjach i nie wyrabiają fizycznie. odpowiedz

Po(L)ubiony - 10.06.2021 / 11:16, *.chello.pl @Pacz: Za Miodonskim nie przepadam, ale warto zauważyć, że przed dużą imprezą, zawsze rynek transferowy cichnie, bo wielu liczy na promocję nowych nazwisk. Stąd wyczekiwanie. Taki biznes. odpowiedz

Po(L)ubiony - 10.06.2021 / 11:10, *.chello.pl Przyczyną ogólnej nerwowości, jest coraz bardzie prawdopodobny blamaż repry na ojro. Rudzielec wywali Zołzę i otwiera się vacat na selekcjonera. A to duża i pewna kasa. Czesio stoi w pierwszym szeregu możliwych kandydatów do tej synekury. A po drodze jeszcze odprawa z tytułu rozwiązania kontraktu z Legią (oczywiście honorowo: za porozumieniem stron). Patrzmy dalej. Może być ciekawie. odpowiedz

koko123 - 10.06.2021 / 11:05, *.net.pl Czesio co by nie mówić ma kręgosłup i nie da się ustawiać jak pionek na szachownicy mioduskiego. Mamy tak słabego prezesa, że tylko silny trener może cokolwiek tutaj ugrać. odpowiedz

Kowal.Irlandia - 10.06.2021 / 11:02, *.67.36 Kudłaty doi Legiunie jak sie tylko da.

Sportowy wynik jest dla niego sprawa drugorzędna. Sprzedać każdego jezeli tylko się Zyd znajdzie i wziąć najlepiej za darmo.

Przeslaba liga i tak się jakoś wygra. odpowiedz

Paweł. Polska - 10.06.2021 / 11:12, *.plus.pl @Kowal.Irlandia: zejdź już ze zmywaka i zrób sobie przerwę bo straszne głupoty pierd....idź. odpowiedz

Kowal.Irlandia - 11.06.2021 / 12:50, *.67.153 @Paweł. Polska: hahaha jaki Mogoł z Ciebie odpowiedz

Marcin - 10.06.2021 / 11:01, *.centertel.pl Czesław już długo w Legii nie popracuje. odpowiedz

Dezerter - 10.06.2021 / 11:06, *.centertel.pl @Marcin: Podobnie bylo z Czerczesowem. Tylko tamten szybciej się zorientował w sytuacji. A wtedy była lepsza, niż teraz. Masz człowieku awansować do pucharów, tylko nie dostaniesz odpowiedniego wsparcia w transferach. To nawet ciężko nazwać improwizacją... odpowiedz

Legia - 10.06.2021 / 13:04, *.chello.pl @Marcin: oby !!! modlę się codziennie aby ten chórzysta odszedł jak najszybcie ponieważ to plama na honorze Naszego klubu mieć trenera który nas obrażał.....KRZYŻ NA DROGĘ odpowiedz

Dezerter - 10.06.2021 / 10:57, *.centertel.pl Radek ciągle i bez przerwy w pocie czoła pracuje nad transferami, a będzie jak zwykle. Ale może być i gorzej, gdy odejdą kolejni zawodnicy, w ostatniej chwili. A największym ,,ubawem,, może się okazać rezygnacja Czesława na tydzień przed pierwszym meczem w pucharach...Wtedy zostanie tylko jedno - w akcie rozpaczy, iść do fryzjera i ogolić się na łyso... odpowiedz

beniaminek - 10.06.2021 / 10:57, *.t-mobile.pl Mówcie co chcecie. Cel Legii na przyszły sezon: podium, półfinał PP i druga runda któregokolwiek z pucharów. Taka sytuacja. odpowiedz

Dezerter - 10.06.2021 / 11:09, *.centertel.pl @beniaminek: Cele można stawiać różne, tylko w pistolecie nie ma naboi. A za chwilę nie będzie pistoletu, a póżniej i kabury.... odpowiedz

Pawciu - 10.06.2021 / 10:41, *.net.pl Jakie haki ma Kucharski na Mioduskiego, ze ma tak silna pozycje?? odpowiedz

Mietek - 10.06.2021 / 10:35, *.play-internet.pl Niestety Salceson ma rację bo zaraz nie będzie komu grać. Kudlaty o pucharach może tylko pomarzyć. Nieudacznik odkąd przejął stery po Leśnym co roku obciach w Europie odpowiedz

Kowal.Irlandia - 10.06.2021 / 11:05, *.67.36 @Mietek: pełna zgoda.

Salceson hahaha dobre, dobre

Słowik- Salceson hahaha odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 10.06.2021 / 10:34, *.play-internet.pl Moze to p. Mioduski zostanie trenerem.... To pewnie byłoby konkretne podsumowanie jego rządów.... Zjeżdżamy coraz niżej.... odpowiedz

Javan - 10.06.2021 / 10:56, *.plus.pl @(Levinho) onet. pl: A Ty np prezesem klubu i przeznaczyć swoje pieniądze na transfery odpowiedz

Dezerter - 10.06.2021 / 11:00, *.centertel.pl @Javan: A Ty zostań właścicielem lotniska i kup nowe samoloty... odpowiedz

Pierdoszek - 10.06.2021 / 11:01, *.vectranet.pl @Javan: panie Darku proszę sie nie denerwowac ;) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.